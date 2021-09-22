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Российские космонавты начали тестировать европейский манипулятор на МКС
Российские космонавты начали тестировать европейский манипулятор на МКС - РИА Новости, 22.09.2021
Российские космонавты начали тестировать европейский манипулятор на МКС
Российские космонавты на Международной космической станции (МКС) начали тестировать европейский дистанционный манипулятор ERA, расположенный снаружи модуля... РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T19:38
2021-09-22T19:38
технологии
роскосмос
космос - риа наука
международная космическая станция (мкс)
россия
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Российские космонавты на Международной космической станции (МКС) начали тестировать европейский дистанционный манипулятор ERA, расположенный снаружи модуля "Наука", сообщил "Роскосмос"."Экипаж российского сегмента МКС приступил к интеграции и тестированию манипулятора ERA, который размещен на внешней поверхности многоцелевого лабораторного модуля "Наука", - говорится на сайте госкорпорации.Отмечается, что сейчас космонавты проводят работы по активации систем управления манипулятора и интеграции его программного обеспечения в систему управления станции.Ранее стало известно, что в январе 2022 года во время российских выходов в открытый космос экипаж расчехлит манипулятор и подготовит его к эксплуатации. В последующих выходах ERA протестируют, и он будет использоваться для переноса с модуля "Рассвет" и установки на "Науке" шлюзовой камеры, дополнительного радиационного теплообменника и переносного рабочего места. В нескольких выходах помимо российских космонавтов предстоит участвовать европейским астронавтам Маттиасу Мауреру и Саманте Кристофоретти.Манипулятор ERA создан в Европе и предназначен для перемещения различных грузов (в том числе научного оборудования) снаружи российского сегмента МКС, а также выноса их наружу и возвращения внутрь станции через шлюзовую камеру модуля "Наука".Сейчас на МКС работает 65-я экспедиция в составе россиян Олега Новицкого и Петра Дуброва, американцев Марка Ванде Хая, Шейна Кимброу и Меган Макартур, японца Акихико Хосиде (командир станции) и француза Тома Песке.
https://ria.ru/20210922/plesen-1751347670.html
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технологии, роскосмос, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), россия
19:38 22.09.2021
 
Российские космонавты начали тестировать европейский манипулятор на МКС

"Роскосмос": Российские космонавты начали тестировать европейский манипулятор на МКС

© NASA / RoscosmosМеждународная космическая станция
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
© NASA / Roscosmos
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Российские космонавты на Международной космической станции (МКС) начали тестировать европейский дистанционный манипулятор ERA, расположенный снаружи модуля "Наука", сообщил "Роскосмос".
"Экипаж российского сегмента МКС приступил к интеграции и тестированию манипулятора ERA, который размещен на внешней поверхности многоцелевого лабораторного модуля "Наука", - говорится на сайте госкорпорации.
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Отмечается, что сейчас космонавты проводят работы по активации систем управления манипулятора и интеграции его программного обеспечения в систему управления станции.
Ранее стало известно, что в январе 2022 года во время российских выходов в открытый космос экипаж расчехлит манипулятор и подготовит его к эксплуатации. В последующих выходах ERA протестируют, и он будет использоваться для переноса с модуля "Рассвет" и установки на "Науке" шлюзовой камеры, дополнительного радиационного теплообменника и переносного рабочего места. В нескольких выходах помимо российских космонавтов предстоит участвовать европейским астронавтам Маттиасу Мауреру и Саманте Кристофоретти.
Манипулятор ERA создан в Европе и предназначен для перемещения различных грузов (в том числе научного оборудования) снаружи российского сегмента МКС, а также выноса их наружу и возвращения внутрь станции через шлюзовую камеру модуля "Наука".
Сейчас на МКС работает 65-я экспедиция в составе россиян Олега Новицкого и Петра Дуброва, американцев Марка Ванде Хая, Шейна Кимброу и Меган Макартур, японца Акихико Хосиде (командир станции) и француза Тома Песке.
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