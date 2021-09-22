https://ria.ru/20210922/latviya-1751325200.html
В сейме Латвии поддержали запрет на публичное ношение георгиевской ленты
В сейме Латвии поддержали запрет на публичное ношение георгиевской ленты - РИА Новости, 22.09.2021
В сейме Латвии поддержали запрет на публичное ношение георгиевской ленты
Комиссия сейма Латвии по правам человека и общественным делам в среду поддержала во втором чтении запрет использования георгиевских лент во время публичных... РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T16:31
2021-09-22T16:31
2021-09-22T16:31
в мире
латвия
сейм латвии
генрих гиммлер
георгиевская ленточка
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РИГА, 22 сен – РИА Новости. Комиссия сейма Латвии по правам человека и общественным делам в среду поддержала во втором чтении запрет использования георгиевских лент во время публичных мероприятий, подтвердил журналистам глава комиссии Артус Кайминьш.Каждый год 16 марта в Риге проходит шествие легионеров СС и их сторонников. На нем публично демонстрируются награды и символика нацистов. Это мероприятие вызывает осуждение многих стран мира, в том числе и со стороны России."Для меня неприемлемы ценности, которые несет с собой этот символ", - сказал Кайминьш журналистам, подтвердив, что комиссия во втором чтении одобрила запрет на публичное использование георгиевской ленты. За запрет высказалось большинство членов комиссии.Ранее сейм Латвии поддержал в первом чтении введение запрета на использование георгиевских лент во время публичных мероприятий. После рассмотрения в комиссии законопроект будет вынесен на пленарное заседание сейма во втором чтении. Для того чтобы законопроект стал законом сейм должен утвердить его в трех чтениях, а президент одобрить.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что Россия решительно осуждает попытки сейма Латвии законодательно запретить использование георгиевской ленты на публичных мероприятиях в стране.Латышский легион СС был создан командованием нацистской Германии в годы Второй мировой войны на территории оккупированной Латвии из двух гренадерских дивизий. Генрих Гиммлер 24 марта 1943 года издал приказ, уточняющий понятие "латышский легион" в качестве общего определения для латышей, проходивших службу во всех латышских воинских формированиях "Ваффен СС", включая полицейские батальоны. Подразделения легиона 16 марта 1944 года вступили в бой с Красной армией в районе реки Великой у города Остров Псковской области. Именно поэтому день легионеров отмечается в Латвии 16 марта.СС, так же, как СД, гестапо и Национал-социалистическая немецкая партия, были признаны преступными организациями в ходе Нюрнбергского процесса - суда над группой главных нацистских военных преступников. Также преступлением против человечности было признано создание концлагерей, которые организовывались, в частности, силами СС.
https://ria.ru/20210318/ss-1601737372.html
https://ria.ru/20210318/ss-1601741373.html
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в мире, латвия, сейм латвии, генрих гиммлер, георгиевская ленточка
В сейме Латвии поддержали запрет на публичное ношение георгиевской ленты
Комиссия сейма Латвии одобрила запрет на публичное использование георгиевской ленты
РИГА, 22 сен – РИА Новости.
Комиссия сейма Латвии
по правам человека и общественным делам в среду поддержала во втором чтении запрет использования георгиевских лент во время публичных мероприятий, подтвердил журналистам глава комиссии Артус Кайминьш.
Каждый год 16 марта в Риге
проходит шествие легионеров СС и их сторонников. На нем публично демонстрируются награды и символика нацистов. Это мероприятие вызывает осуждение многих стран мира, в том числе и со стороны России
.
"Для меня неприемлемы ценности, которые несет с собой этот символ", - сказал Кайминьш журналистам, подтвердив, что комиссия во втором чтении одобрила запрет на публичное использование георгиевской ленты. За запрет высказалось большинство членов комиссии.
Ранее сейм Латвии поддержал в первом чтении введение запрета на использование георгиевских лент во время публичных мероприятий. После рассмотрения в комиссии законопроект будет вынесен на пленарное заседание сейма во втором чтении. Для того чтобы законопроект стал законом сейм должен утвердить его в трех чтениях, а президент одобрить.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
ранее заявила, что Россия решительно осуждает попытки сейма Латвии законодательно запретить использование георгиевской ленты на публичных мероприятиях в стране.
Латышский легион СС был создан командованием нацистской Германии
в годы Второй мировой войны на территории оккупированной Латвии из двух гренадерских дивизий. Генрих Гиммлер
24 марта 1943 года издал приказ, уточняющий понятие "латышский легион" в качестве общего определения для латышей, проходивших службу во всех латышских воинских формированиях "Ваффен СС", включая полицейские батальоны. Подразделения легиона 16 марта 1944 года вступили в бой с Красной армией в районе реки Великой у города Остров Псковской области
. Именно поэтому день легионеров отмечается в Латвии 16 марта.
СС, так же, как СД, гестапо и Национал-социалистическая немецкая партия, были признаны преступными организациями в ходе Нюрнбергского процесса - суда над группой главных нацистских военных преступников. Также преступлением против человечности было признано создание концлагерей, которые организовывались, в частности, силами СС.