Выборы в Госдуму не имеют значения для будущего Крыма, заявил Кулеба
Глава МИД Украины Кулеба: выборы в Госдуму не имеют значения для будущего Крыма и Донбасса
КИЕВ, 22 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что выборы в российскую Госдуму не имеют значения для будущего Крыма и Донбасса как украинских территорий.
Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины в пятницу принял решение ввести санкции в отношении организаторов избирательного процесса на выборах в Госдуму РФ "в Крыму и в Донбассе", хотя на территории Донбасса выборы не проводились. Глава избирательной комиссии Крыма Михаил Малышев назвал истерией санкции Украины за организацию выборов в республике и призвал относиться к ним спокойно. Зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская заявила, что в призыве МИД Украины не признавать легитимность Госдумы РФ нового созыва из-за Крыма нет здравого смысла.
"Мы с вами понимаем, что эти выборы, проведенные на оккупированных территориях Донбасса и в оккупированном Крыму, это бутафория, направленная на показательную легитимизацию и демонстрацию политической силы РФ на этих территориях. Но для статуса этих территорий, для их будущего как украинских территорий эти выборы значения не имеют", - заявил Кулеба в эфире телеканала "Дом", комментируя выборы в Госдуму РФ.
При этом дипломат признал, что на сегодняшний день Украина не может остановить РФ в ее действиях, но собирает все доказательства для привлечения к ответственности в будущем.
"Это правда, что сейчас мы не можем остановить РФ в ее действиях, это суровость реальной жизни. Но идет фиксация совершенных преступлений и наступит время, когда все эти доказательства будут представлены и станут основой для привлечения РФ к политической и юридической ответственности", - добавил Кулеба.