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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210922/kuleba-1751386966.html
Выборы в Госдуму не имеют значения для будущего Крыма, заявил Кулеба
Выборы в Госдуму не имеют значения для будущего Крыма, заявил Кулеба - РИА Новости, 22.09.2021
Выборы в Госдуму не имеют значения для будущего Крыма, заявил Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что выборы в российскую Госдуму не имеют значения для будущего Крыма и Донбасса как украинских... РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T23:44
2021-09-22T23:44
выборы в государственную думу
в мире
украина
госдума рф
донбасс
россия
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КИЕВ, 22 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что выборы в российскую Госдуму не имеют значения для будущего Крыма и Донбасса как украинских территорий.Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины в пятницу принял решение ввести санкции в отношении организаторов избирательного процесса на выборах в Госдуму РФ "в Крыму и в Донбассе", хотя на территории Донбасса выборы не проводились. Глава избирательной комиссии Крыма Михаил Малышев назвал истерией санкции Украины за организацию выборов в республике и призвал относиться к ним спокойно. Зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская заявила, что в призыве МИД Украины не признавать легитимность Госдумы РФ нового созыва из-за Крыма нет здравого смысла."Мы с вами понимаем, что эти выборы, проведенные на оккупированных территориях Донбасса и в оккупированном Крыму, это бутафория, направленная на показательную легитимизацию и демонстрацию политической силы РФ на этих территориях. Но для статуса этих территорий, для их будущего как украинских территорий эти выборы значения не имеют", - заявил Кулеба в эфире телеканала "Дом", комментируя выборы в Госдуму РФ.При этом дипломат признал, что на сегодняшний день Украина не может остановить РФ в ее действиях, но собирает все доказательства для привлечения к ответственности в будущем."Это правда, что сейчас мы не можем остановить РФ в ее действиях, это суровость реальной жизни. Но идет фиксация совершенных преступлений и наступит время, когда все эти доказательства будут представлены и станут основой для привлечения РФ к политической и юридической ответственности", - добавил Кулеба.
https://ria.ru/20210921/turtsiya-1751189289.html
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в мире, украина, госдума рф, донбасс, россия
23:44 22.09.2021
 
Выборы в Госдуму не имеют значения для будущего Крыма, заявил Кулеба

Глава МИД Украины Кулеба: выборы в Госдуму не имеют значения для будущего Крыма и Донбасса

© РИА Новости / Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанкДворец-замок "Ласточкино гнездо" в Крыму
Дворец-замок Ласточкино гнездо в Крыму - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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КИЕВ, 22 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что выборы в российскую Госдуму не имеют значения для будущего Крыма и Донбасса как украинских территорий.
Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины в пятницу принял решение ввести санкции в отношении организаторов избирательного процесса на выборах в Госдуму РФ "в Крыму и в Донбассе", хотя на территории Донбасса выборы не проводились. Глава избирательной комиссии Крыма Михаил Малышев назвал истерией санкции Украины за организацию выборов в республике и призвал относиться к ним спокойно. Зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская заявила, что в призыве МИД Украины не признавать легитимность Госдумы РФ нового созыва из-за Крыма нет здравого смысла.
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"Мы с вами понимаем, что эти выборы, проведенные на оккупированных территориях Донбасса и в оккупированном Крыму, это бутафория, направленная на показательную легитимизацию и демонстрацию политической силы РФ на этих территориях. Но для статуса этих территорий, для их будущего как украинских территорий эти выборы значения не имеют", - заявил Кулеба в эфире телеканала "Дом", комментируя выборы в Госдуму РФ.
При этом дипломат признал, что на сегодняшний день Украина не может остановить РФ в ее действиях, но собирает все доказательства для привлечения к ответственности в будущем.
"Это правда, что сейчас мы не можем остановить РФ в ее действиях, это суровость реальной жизни. Но идет фиксация совершенных преступлений и наступит время, когда все эти доказательства будут представлены и станут основой для привлечения РФ к политической и юридической ответственности", - добавил Кулеба.
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