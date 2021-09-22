https://ria.ru/20210922/kuleba-1751383413.html

Кулеба объяснил, почему сейчас неразумно разрывать дипотношения с Россией

Кулеба объяснил, почему сейчас неразумно разрывать дипотношения с Россией - РИА Новости, 22.09.2021

Кулеба объяснил, почему сейчас неразумно разрывать дипотношения с Россией

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время визита в Нью-Йорк заявил, что разрывать дипломатические отношения с РФ нужно было в 2014 году, а делать... РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T22:11

2021-09-22T22:11

2021-09-22T22:19

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дмитрий кулеба

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Кулеба высказался о разрыве дипотношений с Россией

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КИЕВ, 22 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время визита в Нью-Йорк заявил, что разрывать дипломатические отношения с РФ нужно было в 2014 году, а делать это сейчас было бы неразумно."Дипломатические отношения надо было разрывать к 2014 году. Теперь должно произойти что-то мегакатастрофическое, чтобы вернуться к этому вопросу, потому что разрыв дипотношений – это высшая мера наказания. Эта тема постоянно крутится в украинских медиа, это риторика, которая далека от реальной политики. Я понимаю, что это красивый лозунг, но пользы от этого ноль. У нас и так отношений де-факто нет, если кто-то этого не заметил, а идти просто так и разрывать – это неразумный шаг. Я за резкие шаги, но я считаю, что резкость должна быть разумной, продуманной и своевременной. Просто бегать, махать руками и разрывать отношения – это неэффективно", - сказал Кулеба в эфире телеканала "Дом".

https://ria.ru/20210922/genassambleya-1751265223.html

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