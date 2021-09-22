https://ria.ru/20210922/kuleba-1751383413.html
Кулеба объяснил, почему сейчас неразумно разрывать дипотношения с Россией
Кулеба объяснил, почему сейчас неразумно разрывать дипотношения с Россией - РИА Новости, 22.09.2021
Кулеба объяснил, почему сейчас неразумно разрывать дипотношения с Россией
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время визита в Нью-Йорк заявил, что разрывать дипломатические отношения с РФ нужно было в 2014 году, а делать... РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T22:11
2021-09-22T22:11
2021-09-22T22:19
в мире
мид украины
россия
киев
дмитрий кулеба
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
Кулеба высказался о разрыве дипотношений с Россией
https://cdn23.img.ria.ru/images/156084/08/1560840891_0:0:820:461_1920x0_80_0_0_bbf4cc5b93d7ddf3893e8b1d12436653.jpg
КИЕВ, 22 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время визита в Нью-Йорк заявил, что разрывать дипломатические отношения с РФ нужно было в 2014 году, а делать это сейчас было бы неразумно."Дипломатические отношения надо было разрывать к 2014 году. Теперь должно произойти что-то мегакатастрофическое, чтобы вернуться к этому вопросу, потому что разрыв дипотношений – это высшая мера наказания. Эта тема постоянно крутится в украинских медиа, это риторика, которая далека от реальной политики. Я понимаю, что это красивый лозунг, но пользы от этого ноль. У нас и так отношений де-факто нет, если кто-то этого не заметил, а идти просто так и разрывать – это неразумный шаг. Я за резкие шаги, но я считаю, что резкость должна быть разумной, продуманной и своевременной. Просто бегать, махать руками и разрывать отношения – это неэффективно", - сказал Кулеба в эфире телеканала "Дом".
https://ria.ru/20210922/genassambleya-1751265223.html
россия
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/156084/08/1560840891_64:0:805:556_1920x0_80_0_0_1e9ee40627f97a7fce0d914d13323510.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, мид украины, россия, киев, дмитрий кулеба
22:11 22.09.2021 (обновлено: 22:19 22.09.2021)
Кулеба объяснил, почему сейчас неразумно разрывать дипотношения с Россией
Глава МИД Кулеба: разрывать дипотношения с Россией нужно было в 2014 году