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Кулеба рассказал о странах в НАТО, выступающих против Украины
Кулеба рассказал о странах в НАТО, выступающих против Украины - РИА Новости, 22.09.2021
Кулеба рассказал о странах в НАТО, выступающих против Украины
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что на сегодняшний день нет четкого понимания, когда именно Киев получит план действий по членству в НАТО РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T21:43
2021-09-22T21:43
в мире
украина
киев
нато
дмитрий кулеба
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КИЕВ, 22 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что на сегодняшний день нет четкого понимания, когда именно Киев получит план действий по членству в НАТО (ПДЧ)."Нет понимания, когда Украина получит ПДЧ. Но это именно тот откровенный и дружественный разговор, который мы имеем с НАТО, что интеграция не может быть бесконечной... Процесс растянулся и растянулся неприлично долго. Всем нужно более прагматично и практично подходить к этому вопросу. Все должно иметь свою определенность и четкость. И НАТО и Украина убеждены, что делают друг друга сильнее. И мы будем продолжать делать реформы, необходимые для евроатлантической интеграции. Кстати, генсек НАТО сегодня позитивно оценил украинские реформы", - заявил Кулеба во время трансляции в своем Facebook.По его словам, внутри самого альянса есть страны, которые не заинтересованы в присутствии Украины. "Но все мы понимаем, что есть страны в НАТО, которые не заинтересованы в украинских реформах, а просто прикрываются этим аргументом для того, чтобы сдерживать евроатлантическую интеграцию Украины", - добавил Кулеба.Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО.
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в мире, украина, киев, нато, дмитрий кулеба
21:43 22.09.2021
 
Кулеба рассказал о странах в НАТО, выступающих против Украины

Глава МИД Кулеба: нет понимания, когда Киев получит план действий по членству в НАТО

CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины / Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба
Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины /
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КИЕВ, 22 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что на сегодняшний день нет четкого понимания, когда именно Киев получит план действий по членству в НАТО (ПДЧ).
"Нет понимания, когда Украина получит ПДЧ. Но это именно тот откровенный и дружественный разговор, который мы имеем с НАТО, что интеграция не может быть бесконечной... Процесс растянулся и растянулся неприлично долго. Всем нужно более прагматично и практично подходить к этому вопросу. Все должно иметь свою определенность и четкость. И НАТО и Украина убеждены, что делают друг друга сильнее. И мы будем продолжать делать реформы, необходимые для евроатлантической интеграции. Кстати, генсек НАТО сегодня позитивно оценил украинские реформы", - заявил Кулеба во время трансляции в своем Facebook.
По его словам, внутри самого альянса есть страны, которые не заинтересованы в присутствии Украины. "Но все мы понимаем, что есть страны в НАТО, которые не заинтересованы в украинских реформах, а просто прикрываются этим аргументом для того, чтобы сдерживать евроатлантическую интеграцию Украины", - добавил Кулеба.
Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО.
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В миреУкраинаКиевНАТОДмитрий Кулеба
 
 
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