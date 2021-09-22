https://ria.ru/20210922/kuleba-1751376044.html

Украина захотела получить от США миллиард долларов

Украина захотела получить от США миллиард долларов - РИА Новости, 22.09.2021

Украина захотела получить от США миллиард долларов

Финансовая помощь, предоставленная США Украине, должна достигать 1 миллиарда долларов в год, основная часть которых должна быть направлена в сектор безопасности РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T20:34

2021-09-22T20:34

2021-09-22T20:46

в мире

украина

сша

дмитрий кулеба

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КИЕВ, 22 сен - РИА Новости. Финансовая помощь, предоставленная США Украине, должна достигать 1 миллиарда долларов в год, основная часть которых должна быть направлена в сектор безопасности страны, считает глава МИД Украины Дмитрий Кулеба."Я считаю, что уровень финансовой поддержки Соединенными Штатами Америки Украины должен достичь отметки в 1 миллиард долларов (в год – ред.). Это должно произойти в ближайшие годы. Для этого в Конгрессе есть все предпосылки с точки зрения политики и вопроса безопасности. Это не случится сейчас, но должно произойти в ближайшие годы, и мы над этим будем работать. Значительная часть этой суммы должна идти на сектор безопасности. Клуб стран, которые получают от США 1 миллиард и более помощи – это клуб избранных и это лучше любого статуса, потому что это реальная практическая помощь", - заявил Кулеба во время трансляции в своем Facebook.Что касается вопросов безопасности, то, по словам Кулебы, одним из приоритетных вопросов в диалоге Украины и США является вопрос противовоздушной обороны.

https://ria.ru/20210902/pomosch-1748314925.html

украина

сша

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в мире, украина, сша, дмитрий кулеба