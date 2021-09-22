20:34 22.09.2021 (обновлено: 20:46 22.09.2021)
Украина захотела получить от США миллиард долларов
Глава МИД Кулеба: финансовая поддержка Украины от США должна составлять миллиард долларов
CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины / Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба
КИЕВ, 22 сен - РИА Новости. Финансовая помощь, предоставленная США Украине, должна достигать 1 миллиарда долларов в год, основная часть которых должна быть направлена в сектор безопасности страны, считает глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
"Я считаю, что уровень финансовой поддержки Соединенными Штатами Америки Украины должен достичь отметки в 1 миллиард долларов (в год – ред.). Это должно произойти в ближайшие годы. Для этого в Конгрессе есть все предпосылки с точки зрения политики и вопроса безопасности. Это не случится сейчас, но должно произойти в ближайшие годы, и мы над этим будем работать. Значительная часть этой суммы должна идти на сектор безопасности. Клуб стран, которые получают от США 1 миллиард и более помощи – это клуб избранных и это лучше любого статуса, потому что это реальная практическая помощь", - заявил Кулеба во время трансляции в своем Facebook.
Что касается вопросов безопасности, то, по словам Кулебы, одним из приоритетных вопросов в диалоге Украины и США является вопрос противовоздушной обороны.
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