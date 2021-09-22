09:10 22.09.2021 (обновлено: 09:18 22.09.2021)
Сенатор от Севастополя ответила на слова Эрдогана про "аннексию" Крыма
Алтабаева о словах Эрдогана про "аннексию" Крыма: Турция ностальгирует по Средневековью
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВид на грузовой корабль и Константиновский Форт с набережной Севастополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости. Очередное заявление президента Турции Тайипа Эрдогана об "аннексии" Крыма продиктовано ностальгией о средневековых временах, сегодня такого рода заявление является покушением на территориальную целостность России, сказала сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева.
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, выступая на Генассамблее ООН, о важности сохранения территориальной целостности Украины, включая территорию "аннексированного" Крыма. Эрдоган также отметил необходимость прилагать больше усилий для защиты прав крымских татар.
"Мы понимаем интересы Турции в отношении Крымского полуострова. И это, наверное, такая ностальгия по очень давним, средневековым временам. Но решение жителей Крыма, в том числе крымских татар, безусловно и окончательно. Сегодняшние политики могут высказывать свою точку зрения, это их право. А мы будем строго следовать своей конституции. Покушение на территориальную целостность России - это нехорошая история", - сказал РИА Новости Алтабаева.
Южнобережный и восточный Крым были завоеваны Османской империей в 1475 году, степная часть полуострова была во владении крымского Ханства, которое находилось в вассальной зависимости от султана. Османское правление на полуострове закончилось в 1774 году после российско-турецкой войны.