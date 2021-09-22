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Сенатор от Севастополя ответила на слова Эрдогана про "аннексию" Крыма
Сенатор от Севастополя ответила на слова Эрдогана про "аннексию" Крыма - РИА Новости, 22.09.2021
Сенатор от Севастополя ответила на слова Эрдогана про "аннексию" Крыма
Очередное заявление президента Турции Тайипа Эрдогана об "аннексии" Крыма продиктовано ностальгией о средневековых временах, сегодня такого рода заявление... РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T09:10
2021-09-22T09:18
в мире
украина
реджеп тайип эрдоган
республика крым
турция
екатерина алтабаева
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости. Очередное заявление президента Турции Тайипа Эрдогана об "аннексии" Крыма продиктовано ностальгией о средневековых временах, сегодня такого рода заявление является покушением на территориальную целостность России, сказала сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева.Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, выступая на Генассамблее ООН, о важности сохранения территориальной целостности Украины, включая территорию "аннексированного" Крыма. Эрдоган также отметил необходимость прилагать больше усилий для защиты прав крымских татар.Южнобережный и восточный Крым были завоеваны Османской империей в 1475 году, степная часть полуострова была во владении крымского Ханства, которое находилось в вассальной зависимости от султана. Османское правление на полуострове закончилось в 1774 году после российско-турецкой войны.
https://ria.ru/20210922/krym-1751236699.html
украина
республика крым
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в мире, украина, реджеп тайип эрдоган, республика крым, турция, екатерина алтабаева, россия
09:10 22.09.2021 (обновлено: 09:18 22.09.2021)
 
Сенатор от Севастополя ответила на слова Эрдогана про "аннексию" Крыма

Алтабаева о словах Эрдогана про "аннексию" Крыма: Турция ностальгирует по Средневековью

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВид на грузовой корабль и Константиновский Форт с набережной Севастополя
Вид на грузовой корабль и Константиновский Форт с набережной Севастополя - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости. Очередное заявление президента Турции Тайипа Эрдогана об "аннексии" Крыма продиктовано ностальгией о средневековых временах, сегодня такого рода заявление является покушением на территориальную целостность России, сказала сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева.
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, выступая на Генассамблее ООН, о важности сохранения территориальной целостности Украины, включая территорию "аннексированного" Крыма. Эрдоган также отметил необходимость прилагать больше усилий для защиты прав крымских татар.
"Мы понимаем интересы Турции в отношении Крымского полуострова. И это, наверное, такая ностальгия по очень давним, средневековым временам. Но решение жителей Крыма, в том числе крымских татар, безусловно и окончательно. Сегодняшние политики могут высказывать свою точку зрения, это их право. А мы будем строго следовать своей конституции. Покушение на территориальную целостность России - это нехорошая история", - сказал РИА Новости Алтабаева.
Южнобережный и восточный Крым были завоеваны Османской империей в 1475 году, степная часть полуострова была во владении крымского Ханства, которое находилось в вассальной зависимости от султана. Османское правление на полуострове закончилось в 1774 году после российско-турецкой войны.
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В миреУкраинаРеджеп Тайип ЭрдоганРеспублика КрымТурцияЕкатерина АлтабаеваРоссия
 
 
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