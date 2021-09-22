https://ria.ru/20210922/krym-1751237460.html

Сенатор от Севастополя ответила на слова Эрдогана про "аннексию" Крыма

Сенатор от Севастополя ответила на слова Эрдогана про "аннексию" Крыма - РИА Новости, 22.09.2021

Сенатор от Севастополя ответила на слова Эрдогана про "аннексию" Крыма

Очередное заявление президента Турции Тайипа Эрдогана об "аннексии" Крыма продиктовано ностальгией о средневековых временах, сегодня такого рода заявление... РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T09:10

2021-09-22T09:10

2021-09-22T09:18

в мире

украина

реджеп тайип эрдоган

республика крым

турция

екатерина алтабаева

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости. Очередное заявление президента Турции Тайипа Эрдогана об "аннексии" Крыма продиктовано ностальгией о средневековых временах, сегодня такого рода заявление является покушением на территориальную целостность России, сказала сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева.Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, выступая на Генассамблее ООН, о важности сохранения территориальной целостности Украины, включая территорию "аннексированного" Крыма. Эрдоган также отметил необходимость прилагать больше усилий для защиты прав крымских татар.Южнобережный и восточный Крым были завоеваны Османской империей в 1475 году, степная часть полуострова была во владении крымского Ханства, которое находилось в вассальной зависимости от султана. Османское правление на полуострове закончилось в 1774 году после российско-турецкой войны.

https://ria.ru/20210922/krym-1751236699.html

украина

республика крым

турция

россия

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в мире, украина, реджеп тайип эрдоган, республика крым, турция, екатерина алтабаева, россия