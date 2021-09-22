06:45 22.09.2021 (обновлено: 06:49 22.09.2021)
В Крыму оценили отказ нескольких стран признать выборы на полуострове
Малышев: отказ некоторых стран признать выборы в Крыму является двойными стандартами
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСотрудники избирательной комиссии подсчитывают бюллетени после закрытия избирательного участка в Севастополе
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен — РИА Новости. Глава избирательной комиссии Крыма Михаил Малышев в беседе с РИА Новости назвал двойными стандартами отказ стран признавать итоги выборов в Госдуму на территории полуострова и отметил, что подобные инсинуации не имеют принципиального значения для крымчан.
Ранее о непризнании выборов на территории Крыма заявили Европарламент и несколько стран, среди которых Франция, Великобритания, Турция, Грузия, Украина.
"Это заранее заготовленная программа вне зависимости от того, насколько эти выборы легитимны и процедурно все соблюдается. Двойной стандарт, который существует в отношении Крыма и уже теперь всей страны, всей России — он налицо этими заявлениями. Все это звенья одной цепи. Все эти дополнительные инсинуации не имеют никакого принципиального значения", — отметил Малышев.
По его словам, для крымчан главное — что результат прошедших на территории полуострова выборов признан в России.
Ранее Центризбирком опубликовал результаты обработки 100 процентов протоколов УИК. С 49,82 процента голосов лидирует "Единая Россия", второе место досталось КПРФ — 18,93 процента, на третьей строчке ЛДПР с 7,55 процента. Также пятипроцентный барьер удалось преодолеть партиям "Справедливая Россия — За правду" (7,46 процента) и "Новые люди" (5,32 процента).
Официальные итоги выборов ЦИК планирует подвести в пятницу.