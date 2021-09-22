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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210922/krym-1751230937.html
В Крыму оценили отказ нескольких стран признать выборы на полуострове
В Крыму оценили отказ нескольких стран признать выборы на полуострове - РИА Новости, 22.09.2021
В Крыму оценили отказ нескольких стран признать выборы на полуострове
Глава избирательной комиссии Крыма Михаил Малышев в беседе с РИА Новости назвал двойными стандартами отказ стран признавать итоги выборов в Госдуму на... РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T06:45
2021-09-22T06:49
выборы в государственную думу
в мире
украина
грузия
оон
республика крым
турция
франция
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен — РИА Новости. Глава избирательной комиссии Крыма Михаил Малышев в беседе с РИА Новости назвал двойными стандартами отказ стран признавать итоги выборов в Госдуму на территории полуострова и отметил, что подобные инсинуации не имеют принципиального значения для крымчан.Ранее о непризнании выборов на территории Крыма заявили Европарламент и несколько стран, среди которых Франция, Великобритания, Турция, Грузия, Украина.По его словам, для крымчан главное — что результат прошедших на территории полуострова выборов признан в России.Ранее Центризбирком опубликовал результаты обработки 100 процентов протоколов УИК. С 49,82 процента голосов лидирует "Единая Россия", второе место досталось КПРФ — 18,93 процента, на третьей строчке ЛДПР с 7,55 процента. Также пятипроцентный барьер удалось преодолеть партиям "Справедливая Россия — За правду" (7,46 процента) и "Новые люди" (5,32 процента).Официальные итоги выборов ЦИК планирует подвести в пятницу.
https://ria.ru/20210922/razryv-1751227991.html
украина
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республика крым
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в мире, украина, грузия, оон, республика крым, турция, франция, госдума рф, михаил малышев, европарламент, россия
06:45 22.09.2021 (обновлено: 06:49 22.09.2021)
 
В Крыму оценили отказ нескольких стран признать выборы на полуострове

Малышев: отказ некоторых стран признать выборы в Крыму является двойными стандартами

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСотрудники избирательной комиссии подсчитывают бюллетени после закрытия избирательного участка в Севастополе
Сотрудники избирательной комиссии подсчитывают бюллетени после закрытия избирательного участка в Севастополе - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен — РИА Новости. Глава избирательной комиссии Крыма Михаил Малышев в беседе с РИА Новости назвал двойными стандартами отказ стран признавать итоги выборов в Госдуму на территории полуострова и отметил, что подобные инсинуации не имеют принципиального значения для крымчан.
Ранее о непризнании выборов на территории Крыма заявили Европарламент и несколько стран, среди которых Франция, Великобритания, Турция, Грузия, Украина.

"Это заранее заготовленная программа вне зависимости от того, насколько эти выборы легитимны и процедурно все соблюдается. Двойной стандарт, который существует в отношении Крыма и уже теперь всей страны, всей России — он налицо этими заявлениями. Все это звенья одной цепи. Все эти дополнительные инсинуации не имеют никакого принципиального значения", — отметил Малышев.

По его словам, для крымчан главное — что результат прошедших на территории полуострова выборов признан в России.
Ранее Центризбирком опубликовал результаты обработки 100 процентов протоколов УИК. С 49,82 процента голосов лидирует "Единая Россия", второе место досталось КПРФ — 18,93 процента, на третьей строчке ЛДПР с 7,55 процента. Также пятипроцентный барьер удалось преодолеть партиям "Справедливая Россия — За правду" (7,46 процента) и "Новые люди" (5,32 процента).
Официальные итоги выборов ЦИК планирует подвести в пятницу.
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