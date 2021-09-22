https://ria.ru/20210922/krym-1751230937.html

В Крыму оценили отказ нескольких стран признать выборы на полуострове

В Крыму оценили отказ нескольких стран признать выборы на полуострове - РИА Новости, 22.09.2021

В Крыму оценили отказ нескольких стран признать выборы на полуострове

Глава избирательной комиссии Крыма Михаил Малышев в беседе с РИА Новости назвал двойными стандартами отказ стран признавать итоги выборов в Госдуму на... РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T06:45

2021-09-22T06:45

2021-09-22T06:49

выборы в государственную думу

в мире

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грузия

оон

республика крым

турция

франция

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен — РИА Новости. Глава избирательной комиссии Крыма Михаил Малышев в беседе с РИА Новости назвал двойными стандартами отказ стран признавать итоги выборов в Госдуму на территории полуострова и отметил, что подобные инсинуации не имеют принципиального значения для крымчан.Ранее о непризнании выборов на территории Крыма заявили Европарламент и несколько стран, среди которых Франция, Великобритания, Турция, Грузия, Украина.По его словам, для крымчан главное — что результат прошедших на территории полуострова выборов признан в России.Ранее Центризбирком опубликовал результаты обработки 100 процентов протоколов УИК. С 49,82 процента голосов лидирует "Единая Россия", второе место досталось КПРФ — 18,93 процента, на третьей строчке ЛДПР с 7,55 процента. Также пятипроцентный барьер удалось преодолеть партиям "Справедливая Россия — За правду" (7,46 процента) и "Новые люди" (5,32 процента).Официальные итоги выборов ЦИК планирует подвести в пятницу.

https://ria.ru/20210922/razryv-1751227991.html

украина

грузия

республика крым

турция

франция

россия

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