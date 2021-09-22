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Космическая обсерватория ГАММА-400 - РИА Новости, 1920, 19.08.2019
Хочу стать космонавтом
https://ria.ru/20210922/kosmos-1751225667.html
В НАСА заявили, что "полны энтузиазма" по сотрудничеству с Россией
В НАСА заявили, что "полны энтузиазма" по сотрудничеству с Россией - РИА Новости, 22.09.2021
В НАСА заявили, что "полны энтузиазма" по сотрудничеству с Россией
Глава НАСА Билл Нельсон с оптимизмом и энтузиазмом настроен на будущее сотрудничество с Россией, считает, что такая модель отношений между странами должна... РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T01:57
2021-09-22T01:57
хочу стать космонавтом
сша
дмитрий рогозин
наса
роскосмос
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россия
билл нельсон
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ВАШИНГТОН, 22 сен - РИА Новости. Глава НАСА Билл Нельсон с оптимизмом и энтузиазмом настроен на будущее сотрудничество с Россией, считает, что такая модель отношений между странами должна сохраниться.Отвечая на вопросы журналистов, он также вновь заявил, что надеется посетить Москву и провести переговоры с руководителем "Роскосмоса" Дмитрием Рогозиным "как только станет возможно в ситуации с COVID". Ранее Рогозин, который находится под санкциями США, пригласил Нельсона приехать на переговоры в Россию или провести переговоры в Дубае на полях международной космической конференции. Нельсон подчеркнул, что он хотел бы провести встречу "при первой такой возможности".
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сша, дмитрий рогозин, наса, роскосмос, космос - риа наука, россия, билл нельсон
01:57 22.09.2021
 
В НАСА заявили, что "полны энтузиазма" по сотрудничеству с Россией

Глава НАСА Нельсон "полон энтузиазма" относительно сотрудничества с Россией

CC0 / lace0182 / NASA centre in FloridaЦентр НАСА в шате Флорида, США
Центр НАСА в шате Флорида, США - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
CC0 / lace0182 / NASA centre in Florida
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ВАШИНГТОН, 22 сен - РИА Новости. Глава НАСА Билл Нельсон с оптимизмом и энтузиазмом настроен на будущее сотрудничество с Россией, считает, что такая модель отношений между странами должна сохраниться.

"Я полон энтузиазма в отношении продолжения нашего сотрудничества с Россией. Они являются образцом того, как страны могут мирно взаимодействовать в космосе, и я думаю, важно, чтобы мы поддерживали это", - сказал Нельсон на встрече с сотрудниками НАСА, трансляция его выступления велась на сайте ведомства.

Отвечая на вопросы журналистов, он также вновь заявил, что надеется посетить Москву и провести переговоры с руководителем "Роскосмоса" Дмитрием Рогозиным "как только станет возможно в ситуации с COVID". Ранее Рогозин, который находится под санкциями США, пригласил Нельсона приехать на переговоры в Россию или провести переговоры в Дубае на полях международной космической конференции. Нельсон подчеркнул, что он хотел бы провести встречу "при первой такой возможности".
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Хочу стать космонавтомСШАДмитрий РогозинНАСАРоскосмосКосмос - РИА НаукаРоссияБилл Нельсон
 
 
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