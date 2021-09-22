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В НАСА заявили, что "полны энтузиазма" по сотрудничеству с Россией
В НАСА заявили, что "полны энтузиазма" по сотрудничеству с Россией - РИА Новости, 22.09.2021
В НАСА заявили, что "полны энтузиазма" по сотрудничеству с Россией
Глава НАСА Билл Нельсон с оптимизмом и энтузиазмом настроен на будущее сотрудничество с Россией, считает, что такая модель отношений между странами должна... РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T01:57
2021-09-22T01:57
2021-09-22T01:57
хочу стать космонавтом
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ВАШИНГТОН, 22 сен - РИА Новости. Глава НАСА Билл Нельсон с оптимизмом и энтузиазмом настроен на будущее сотрудничество с Россией, считает, что такая модель отношений между странами должна сохраниться.Отвечая на вопросы журналистов, он также вновь заявил, что надеется посетить Москву и провести переговоры с руководителем "Роскосмоса" Дмитрием Рогозиным "как только станет возможно в ситуации с COVID". Ранее Рогозин, который находится под санкциями США, пригласил Нельсона приехать на переговоры в Россию или провести переговоры в Дубае на полях международной космической конференции. Нельсон подчеркнул, что он хотел бы провести встречу "при первой такой возможности".
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сша, дмитрий рогозин, наса, роскосмос, космос - риа наука, россия, билл нельсон
В НАСА заявили, что "полны энтузиазма" по сотрудничеству с Россией
Глава НАСА Нельсон "полон энтузиазма" относительно сотрудничества с Россией