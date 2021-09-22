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Источник: руководство таможенного поста в Приморье подозревают в коррупции
Источник: руководство таможенного поста в Приморье подозревают в коррупции - РИА Новости, 22.09.2021
Источник: руководство таможенного поста в Приморье подозревают в коррупции
Ряд руководителей и инспекторов таможенного поста "Морской порт Славянка" в Приморье подозревают в получении взяток за то, чтобы не проводить таможенный... РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T05:36
2021-09-22T05:36
происшествия
приморский край
федеральная таможенная служба (фтс россии)
следственный комитет россии (ск рф)
славянка
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 22 сен – РИА Новости. Ряд руководителей и инспекторов таможенного поста "Морской порт Славянка" в Приморье подозревают в получении взяток за то, чтобы не проводить таможенный контроль ввозимых в РФ из Японии грузов, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.По его словам, в отношении руководства и инспекторов таможенного поста "Морской порт Славянка" возбуждены уголовные дела по преступлениям, предусмотренным пп. "а", "в" ч. 5 ст. 290, ч. 2 ст. 290 "получение взятки", ч. 4 ст. 291.1 "посредничество во взяточничестве", ч. 3 ст. 159 УК РФ "мошенничество". Всем фигурантам уголовных дел Хасанским районным судом назначен домашний арест."Проводятся дополнительные следственные действия по установлению иных лиц, причастных к совершению преступлений. В результате слаженных действий УФСБ России по Приморскому краю, СПК ДВТУ ФТС России и СУ СК России по Приморскому краю пресечен канал контрабандного ввоза в РФ различных товаров и грузов из Японии, а также вскрыта и пресечена коррупционная схема сотрудников ФТС России", - отметил собеседник.
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происшествия, приморский край, федеральная таможенная служба (фтс россии), следственный комитет россии (ск рф), славянка , россия
05:36 22.09.2021
 
Источник: руководство таможенного поста в Приморье подозревают в коррупции

Источник: руководство и инспекторов таможенного поста в Приморье подозревают в коррупции

© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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ВЛАДИВОСТОК, 22 сен – РИА Новости. Ряд руководителей и инспекторов таможенного поста "Морской порт Славянка" в Приморье подозревают в получении взяток за то, чтобы не проводить таможенный контроль ввозимых в РФ из Японии грузов, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Сотрудниками УФСБ России по Приморскому краю, службы по противодействию коррупции ДВТУ ФТС России и СУ СК России по Приморскому краю выявлена и пресечена противоправная деятельность должностных лиц таможенного поста "Морской порт Славянка" Владивостокской таможни, связанная с получение взяток в крупном размере от участника ВЭД за непринятие мер фактического таможенного контроля в отношении товаров и грузов, ввозимых в РФ из Японии", - сообщил источник.
По его словам, в отношении руководства и инспекторов таможенного поста "Морской порт Славянка" возбуждены уголовные дела по преступлениям, предусмотренным пп. "а", "в" ч. 5 ст. 290, ч. 2 ст. 290 "получение взятки", ч. 4 ст. 291.1 "посредничество во взяточничестве", ч. 3 ст. 159 УК РФ "мошенничество". Всем фигурантам уголовных дел Хасанским районным судом назначен домашний арест.
"Проводятся дополнительные следственные действия по установлению иных лиц, причастных к совершению преступлений. В результате слаженных действий УФСБ России по Приморскому краю, СПК ДВТУ ФТС России и СУ СК России по Приморскому краю пресечен канал контрабандного ввоза в РФ различных товаров и грузов из Японии, а также вскрыта и пресечена коррупционная схема сотрудников ФТС России", - отметил собеседник.
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ПроисшествияПриморский крайФедеральная таможенная служба (ФТС России)Следственный комитет России (СК РФ)СлавянкаРоссия
 
 
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