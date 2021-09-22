https://ria.ru/20210922/korruptsiya-1751229252.html

Источник: руководство таможенного поста в Приморье подозревают в коррупции

Источник: руководство таможенного поста в Приморье подозревают в коррупции - РИА Новости, 22.09.2021

Источник: руководство таможенного поста в Приморье подозревают в коррупции

Ряд руководителей и инспекторов таможенного поста "Морской порт Славянка" в Приморье подозревают в получении взяток за то, чтобы не проводить таможенный... РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T05:36

2021-09-22T05:36

2021-09-22T05:36

происшествия

приморский край

федеральная таможенная служба (фтс россии)

следственный комитет россии (ск рф)

славянка

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 22 сен – РИА Новости. Ряд руководителей и инспекторов таможенного поста "Морской порт Славянка" в Приморье подозревают в получении взяток за то, чтобы не проводить таможенный контроль ввозимых в РФ из Японии грузов, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.По его словам, в отношении руководства и инспекторов таможенного поста "Морской порт Славянка" возбуждены уголовные дела по преступлениям, предусмотренным пп. "а", "в" ч. 5 ст. 290, ч. 2 ст. 290 "получение взятки", ч. 4 ст. 291.1 "посредничество во взяточничестве", ч. 3 ст. 159 УК РФ "мошенничество". Всем фигурантам уголовных дел Хасанским районным судом назначен домашний арест."Проводятся дополнительные следственные действия по установлению иных лиц, причастных к совершению преступлений. В результате слаженных действий УФСБ России по Приморскому краю, СПК ДВТУ ФТС России и СУ СК России по Приморскому краю пресечен канал контрабандного ввоза в РФ различных товаров и грузов из Японии, а также вскрыта и пресечена коррупционная схема сотрудников ФТС России", - отметил собеседник.

https://radiosputnik.ria.ru/20210820/korruptsiya-1746572386.html

приморский край

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, приморский край, федеральная таможенная служба (фтс россии), следственный комитет россии (ск рф), славянка , россия