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Ракова сообщила о росте заболеваемости COVID-19 в Москве
Ракова сообщила о росте заболеваемости COVID-19 в Москве - РИА Новости, 22.09.2021
Ракова сообщила о росте заболеваемости COVID-19 в Москве
По отношению к прошлой неделе рост заболеваемости коронавирусом в Москве составил 24%, рост госпитализаций – 15%, сообщила журналистам вице-мэр Анастасия... РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T14:16
2021-09-22T14:16
2021-09-22T14:29
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. По отношению к прошлой неделе рост заболеваемости коронавирусом в Москве составил 24%, рост госпитализаций – 15%, сообщила журналистам вице-мэр Анастасия Ракова."На протяжении последних нескольких дней мы фиксируем рост заболеваемости коронавирусом в Москве. По отношению к прошлой неделе рост составил 24%, а госпитализации выросли на 15%", - сказала Ракова.По ее словам, причины этого – осенний сезон, характеризующийся подъемом заболеваемости ОРВИ, а также резкое увеличение числа контактов, связанное с массовым возвращением горожан из отпусков и с дач и возобновлением школьных занятий."Для лечения пациентов с коронавирусом в городе развернуты и зарезервированы достаточные коечные мощности", - сообщила Ракова.
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14:16 22.09.2021 (обновлено: 14:29 22.09.2021)
Ракова сообщила о росте заболеваемости COVID-19 в Москве
Заммэра Ракова: последние несколько дней наблюдается заболеваемости коронавирусом в Москве