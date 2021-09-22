https://ria.ru/20210922/koronavirus-1751297267.html

Ракова сообщила о росте заболеваемости COVID-19 в Москве

Ракова сообщила о росте заболеваемости COVID-19 в Москве - РИА Новости, 22.09.2021

Ракова сообщила о росте заболеваемости COVID-19 в Москве

По отношению к прошлой неделе рост заболеваемости коронавирусом в Москве составил 24%, рост госпитализаций – 15%, сообщила журналистам вице-мэр Анастасия... РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T14:16

2021-09-22T14:16

2021-09-22T14:29

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. По отношению к прошлой неделе рост заболеваемости коронавирусом в Москве составил 24%, рост госпитализаций – 15%, сообщила журналистам вице-мэр Анастасия Ракова."На протяжении последних нескольких дней мы фиксируем рост заболеваемости коронавирусом в Москве. По отношению к прошлой неделе рост составил 24%, а госпитализации выросли на 15%", - сказала Ракова.По ее словам, причины этого – осенний сезон, характеризующийся подъемом заболеваемости ОРВИ, а также резкое увеличение числа контактов, связанное с массовым возвращением горожан из отпусков и с дач и возобновлением школьных занятий."Для лечения пациентов с коронавирусом в городе развернуты и зарезервированы достаточные коечные мощности", - сообщила Ракова.

https://ria.ru/20210922/shtamm-1751298314.html

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