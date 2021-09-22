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В Москве выявили 1991 новый случай заражения коронавирусом
В Москве выявили 1991 новый случай заражения коронавирусом - РИА Новости, 22.09.2021
В Москве выявили 1991 новый случай заражения коронавирусом
Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки наблюдается в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье - 1 991, 1 521 и 986 соответственно, сообщили журналистам... РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T11:49
2021-09-22T11:49
2021-09-22T11:49
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общество
магаданская область
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москва
здоровье - общество
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коронавирус covid-19
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки наблюдается в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье - 1 991, 1 521 и 986 соответственно, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: Москва - 1 991, Санкт-Петербург - 1 521, Московская область - 986", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Чукотском автономном округе, Магаданской области и Ненецком автономном округе - 16, 15 и 12 соответственно.
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общество, магаданская область, московская область (подмосковье), москва, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В Москве выявили 1991 новый случай заражения коронавирусом
В Москве за сутки выявили 1991 новый случай заражения коронавирусом