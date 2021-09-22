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В России выявили 19 706 новых случаев заражения коронавирусом
В России выявили 19 706 новых случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 22.09.2021
В России выявили 19 706 новых случаев заражения коронавирусом
Число случаев COVID-19 в России за минувшие сутки увеличилось на 19 706, следует из данных оперативного штаба. РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T11:48
2021-09-22T11:48
2021-09-22T13:19
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Число случаев COVID-19 в России за минувшие сутки увеличилось на 19 706, следует из данных оперативного штаба.Накануне сообщалось о 19 179 заболевших.Темп прироста составил 0,27 процента. Клинических проявлений не было у 1662 инфицированных (8,4 процента). Выписали после лечения 16 102 человека, не удалось спасти 817 пациентов.Больше всего заразившихся зарегистрировали в Москве (1991), Санкт-Петербурге (1521), Подмосковье (986), Самарской (531) и Свердловской (515) областях. Меньше всего — в Чукотском автономном округе (16), Магаданской области (15) и Ненецком автономном округе (12).За время эпидемии COVID-19 в России выявили 7 333 557 случаев заболевания. Выздоровели 6 542 213 пациентов. Скончались более 200 тысяч человек.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 228,8 миллиона инфицированных, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 229,5 миллиона. Почти 4,7 миллиона умерли. В США, Индии, Бразилии и Британии складывается наиболее сложная ситуация. Россия занимает в этом списке пятое место.
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11:48 22.09.2021 (обновлено: 13:19 22.09.2021)
В России выявили 19 706 новых случаев заражения коронавирусом
В России за сутки выявили 19 706 новых случаев заражения коронавирусом