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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210922/koronavirus-1751264380.html
В России за сутки выписали 16 102 человека после COVID-19
В России за сутки выписали 16 102 человека после COVID-19 - РИА Новости, 22.09.2021
В России за сутки выписали 16 102 человека после COVID-19
За сутки в России выписаны 16 102 человека после COVID-19, за все время выздоровели 6 542 213 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T11:47
2021-09-22T11:47
распространение коронавируса
общество
санкт-петербург
московская область (подмосковье)
москва
здоровье - общество
коронавирусы
россия
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. За сутки в России выписаны 16 102 человека после COVID-19, за все время выздоровели 6 542 213 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 16 102 человека... За весь период выписано по выздоровлении по России – 6 542 213", - говорится в сообщении.В частности, в Москве выписано 1 353 человека, в Подмосковье - 949, Санкт-Петербурге - 821.
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общество, санкт-петербург, московская область (подмосковье), москва, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:47 22.09.2021
 
В России за сутки выписали 16 102 человека после COVID-19

Оперштаб: за сутки в России выписали 16 102 человека после COVID-19

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЛечение больных с COVID-19 в резервном госпитале в АТЦ "Москва"
Лечение больных с COVID-19 в резервном госпитале в АТЦ Москва - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. За сутки в России выписаны 16 102 человека после COVID-19, за все время выздоровели 6 542 213 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 16 102 человека... За весь период выписано по выздоровлении по России – 6 542 213", - говорится в сообщении.
В частности, в Москве выписано 1 353 человека, в Подмосковье - 949, Санкт-Петербурге - 821.
 
Распространение коронавирусаОбществоСанкт-ПетербургМосковская область (Подмосковье)МоскваЗдоровье - ОбществоКоронавирусыРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
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