https://ria.ru/20210922/koronavirus-1751253016.html

СМИ: ученые в Ухане хотели заразить коронавирусом летучих мышей в 2018 году

СМИ: ученые в Ухане хотели заразить коронавирусом летучих мышей в 2018 году - РИА Новости, 22.09.2021

СМИ: ученые в Ухане хотели заразить коронавирусом летучих мышей в 2018 году

Ученые из китайского города Ухань, где была зафиксирована первая вспышка COVID-19, планировали заразить модифицированным коронавирусом живущих в пещерах летучих РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T10:55

2021-09-22T10:55

2021-09-22T14:36

распространение коронавируса

в мире

ухань

китай

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

СМИ: уханьские ученые хотели заразить коронавирусом летучих мышей в 2018 году

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/0b/1592590906_0:123:2774:1683_1920x0_80_0_0_e77468184bb43a7023158ea2e097a4e8.jpg

МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Ученые из китайского города Ухань, где была зафиксирована первая вспышка COVID-19, планировали заразить модифицированным коронавирусом живущих в пещерах летучих мышей еще в 2018 году, утверждает газета Telegraph со ссылкой на изученные исследователями документы.Как отмечает издание, ученые подали запрос на предоставление 14 миллионов долларов на осуществление проекта не менее чем за 18 месяцев до официальных сообщений о вспышке COVID-19. Предположительно, уханьские ученые намеревались внедрить модифицированные передающиеся по воздуху коронавирусы в места проживания летучих мышей в Китае, чтобы таким образом защитить их от болезней, которые могут передаваться человеку.Ученые хотели внедрить через кожу животных "наночастицы, содержащие новые химерные спайковые белки" коронавирусов. Это планировалось сделать в пещерах китайской провинции Юньнань. Предполагалось также создание химерных вирусов, генетически модифицированных для более легкого заражения людей. Уханьские ученые, кроме того, хотели попробовать представить изменения в коронавирусы летучих мышей для более легкой передачи вируса в клетки человека, добавляет газета со ссылкой на документы.В выделении средств на такой проект китайским ученым отказали, поскольку это "могло подвергнуть риску местных жителей", несмотря на то что исследователи обещали провести учебно-просветительские мероприятия о своей работе для понимания происходящего населением.Газета отмечает, что, согласно документам, в таком исследовании могли принимать участие британский и американский эксперт Питер Дасзак, а также одна из ведущих вирусологов Уханьского института вирусологии Ши Чжэнли.Ранее в КНР неоднократно опровергали теории о появлении COVID-19 в уханьской лаборатории. Власти Китая также неоднократно заявляли, что с самого начала придерживались открытой и ответственной позиции относительно публикации данных об эпидемии коронавирусной инфекции.Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). При этом первые заболевшие так или иначе были связаны с местным рынком морепродуктов. В начале января 2020 года в Китае было официально объявлено, что причиной вспышки вирусной пневмонии неизвестного происхождения стал новый вид коронавируса. И уже 11 марта 2020 года глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что распространение нового коронавируса носит характер пандемии.ВОЗ в марте опубликовала полную версию доклада международной группы экспертов организации о визите в Ухань для выявления происхождения коронавируса, в котором те назвали его утечку из лаборатории "крайне маловероятной". Также в докладе говорится, что коронавирус нового типа, вероятнее всего, передался человеку от летучих мышей через другое животное.

https://ria.ru/20210919/koronavirus-1750779640.html

https://ria.ru/20210830/koronavirus-1747892414.html

https://ria.ru/20210827/doklad-1747608608.html

ухань

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, ухань, китай, коронавирус covid-19