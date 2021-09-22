https://ria.ru/20210922/koronavirus-1751245665.html
Попова заявила, что дельта-штамм не вызывает более тяжелого течения болезни
Попова заявила, что дельта-штамм не вызывает более тяжелого течения болезни - РИА Новости, 22.09.2021
Попова заявила, что дельта-штамм не вызывает более тяжелого течения болезни
Глава Роспотребнадзора Анна Попова опровергла информацию о том, что штамм коронавируса "дельта" вызывает более тяжелое течение заболевания. РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T10:14
2021-09-22T10:14
2021-09-22T10:40
распространение коронавируса
коронавирус в россии
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
анна попова
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова опровергла информацию о том, что штамм коронавируса "дельта" вызывает более тяжелое течение заболевания.По ее словам штамм "дельта" стал очень быстро размножаться в клетке и сегодня превалирует. "Его особенность - это более быстрое распространение", - уточнила Попова.
https://ria.ru/20210916/effektivnost-1750411981.html
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коронавирус в россии, общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, коронавирус covid-19
10:14 22.09.2021 (обновлено: 10:40 22.09.2021)
Попова заявила, что дельта-штамм не вызывает более тяжелого течения болезни
Попова: нигде не описано, что дельта-штамм вызывает более тяжелое течение болезни