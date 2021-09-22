https://ria.ru/20210922/koronavirus-1751245665.html

Попова заявила, что дельта-штамм не вызывает более тяжелого течения болезни

Попова заявила, что дельта-штамм не вызывает более тяжелого течения болезни - РИА Новости, 22.09.2021

Попова заявила, что дельта-штамм не вызывает более тяжелого течения болезни

Глава Роспотребнадзора Анна Попова опровергла информацию о том, что штамм коронавируса "дельта" вызывает более тяжелое течение заболевания. РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T10:14

2021-09-22T10:14

2021-09-22T10:40

распространение коронавируса

коронавирус в россии

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

анна попова

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова опровергла информацию о том, что штамм коронавируса "дельта" вызывает более тяжелое течение заболевания.По ее словам штамм "дельта" стал очень быстро размножаться в клетке и сегодня превалирует. "Его особенность - это более быстрое распространение", - уточнила Попова.

https://ria.ru/20210916/effektivnost-1750411981.html

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2021

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коронавирус в россии, общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, коронавирус covid-19