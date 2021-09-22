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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210922/koronavirus-1751244914.html
Попова заявила об интенсивном росте заболеваемости COVID-19 в 36 регионах
Попова заявила об интенсивном росте заболеваемости COVID-19 в 36 регионах - РИА Новости, 22.09.2021
Попова заявила об интенсивном росте заболеваемости COVID-19 в 36 регионах
Заболеваемость коронавирусом повышается в 36 регионах России, рост отмечается интенсивный, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T10:11
2021-09-22T10:25
распространение коронавируса
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
анна попова
коронавирусы
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Заболеваемость коронавирусом повышается в 36 регионах России, рост отмечается интенсивный, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Мы, конечно же, должны обеспечить сегодня готовность всех систем, задействованных в обеспечении противоэпидемических мероприятий, для того, чтобы, если заболеваемость будет расти - а она уже растет сегодня, - мы бы не имели значимых проблем для здоровья людей", - сказала Попова в интервью телеканалу НТВ."Мы видим рост впервые за восемь недель, девятая неделя дает рост и сразу на 6,8%. То есть рост интенсивный. Если на прошлой недели мы говорили, что в фазе роста у нас только 11 субъектов, то прошедшая неделя добавила к ним еще 25, и теперь 36 субъектов в фазе роста. Сезонный рост, вторая декада сентября, как все острые респираторные вирусные инфекции, также и коронавирус дает рост", - отметила глава Роспотребнадзора.
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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
10:11 22.09.2021 (обновлено: 10:25 22.09.2021)
 
Попова заявила об интенсивном росте заболеваемости COVID-19 в 36 регионах

Глава Роспотребнадзора Попова: заболеваемость COVID-19 повышается в 36 регионах

© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкМедицинский работник в клинической больнице скорой помощи №15 в Волгограде
Медицинский работник в клинической больнице скорой помощи №15 в Волгограде - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
© РИА Новости / Кирилл Брага
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Заболеваемость коронавирусом повышается в 36 регионах России, рост отмечается интенсивный, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Мы, конечно же, должны обеспечить сегодня готовность всех систем, задействованных в обеспечении противоэпидемических мероприятий, для того, чтобы, если заболеваемость будет расти - а она уже растет сегодня, - мы бы не имели значимых проблем для здоровья людей", - сказала Попова в интервью телеканалу НТВ.
"Мы видим рост впервые за восемь недель, девятая неделя дает рост и сразу на 6,8%. То есть рост интенсивный. Если на прошлой недели мы говорили, что в фазе роста у нас только 11 субъектов, то прошедшая неделя добавила к ним еще 25, и теперь 36 субъектов в фазе роста. Сезонный рост, вторая декада сентября, как все острые респираторные вирусные инфекции, также и коронавирус дает рост", - отметила глава Роспотребнадзора.
 
Распространение коронавирусаОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Здоровье - ОбществоАнна ПоповаКоронавирусыРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
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