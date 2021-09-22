https://ria.ru/20210922/koronavirus-1751244914.html

Попова заявила об интенсивном росте заболеваемости COVID-19 в 36 регионах

Попова заявила об интенсивном росте заболеваемости COVID-19 в 36 регионах - РИА Новости, 22.09.2021

Попова заявила об интенсивном росте заболеваемости COVID-19 в 36 регионах

Заболеваемость коронавирусом повышается в 36 регионах России, рост отмечается интенсивный, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T10:11

2021-09-22T10:11

2021-09-22T10:25

распространение коронавируса

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

анна попова

коронавирусы

россия

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Заболеваемость коронавирусом повышается в 36 регионах России, рост отмечается интенсивный, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Мы, конечно же, должны обеспечить сегодня готовность всех систем, задействованных в обеспечении противоэпидемических мероприятий, для того, чтобы, если заболеваемость будет расти - а она уже растет сегодня, - мы бы не имели значимых проблем для здоровья людей", - сказала Попова в интервью телеканалу НТВ."Мы видим рост впервые за восемь недель, девятая неделя дает рост и сразу на 6,8%. То есть рост интенсивный. Если на прошлой недели мы говорили, что в фазе роста у нас только 11 субъектов, то прошедшая неделя добавила к ним еще 25, и теперь 36 субъектов в фазе роста. Сезонный рост, вторая декада сентября, как все острые респираторные вирусные инфекции, также и коронавирус дает рост", - отметила глава Роспотребнадзора.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии