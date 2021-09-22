https://ria.ru/20210922/kompaniya-1751346380.html

ООН подтвердила ФосАгро статус компании-лидера Глобального договора

ООН подтвердила ФосАгро статус компании-лидера Глобального договора - РИА Новости, 22.09.2021

ООН подтвердила ФосАгро статус компании-лидера Глобального договора

Организация Объединенных Наций подтвердила ФосАгро статус компании-лидера Глобального договора ООН за приверженность принципам ответственного ведения бизнеса¸... РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T17:53

2021-09-22T17:53

2021-09-22T17:53

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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Организация Объединенных Наций подтвердила ФосАгро статус компании-лидера Глобального договора ООН за приверженность принципам ответственного ведения бизнеса¸ сообщает пресс-служба ФосАгро.Компания ФосАгро была названа одним из наиболее активных участников крупнейшей в мире корпоративной инициативы в области устойчивого развития. Впервые статус Global Compact LEAD был присвоен компании в 2019 году. Сейчас во всём мире только 37 компаний обладают таким статусом, говорится в пресс-релизе."Для нас очень важен статус одной из наиболее вовлечённых в Глобальный договор компаний в мире. Его подтверждение со стороны ООН служит признанием нашей приверженности принципам Договора в области охраны окружающей среды, прав человека, трудовых отношений и борьбы с коррупцией. Мы считаем устойчивое развитие приоритетным направлением для компании, что отражено в корпоративной Стратегии-2025. Мы стремимся к дальнейшему прогрессу в этой области и осознаём свою ответственность за обеспечение продовольственной безопасности нашей планеты, поставляя в 102 страны мира на всех обитаемых континентах экоэффективные минеральные удобрения, не содержащие опасных для здоровья человека и почв концентраций кадмия и других тяжелых металлов", - сказал генеральный директор Группы "ФосАгро" Андрей Гурьев, комментируя подтверждение статуса компании-лидера.

https://ria.ru/20210910/evroobligatsii-1749561955.html

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новости компаний - экономика, фосагро, оон, андрей гурьев