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ООН подтвердила ФосАгро статус компании-лидера Глобального договора
ООН подтвердила ФосАгро статус компании-лидера Глобального договора - РИА Новости, 22.09.2021
ООН подтвердила ФосАгро статус компании-лидера Глобального договора
Организация Объединенных Наций подтвердила ФосАгро статус компании-лидера Глобального договора ООН за приверженность принципам ответственного ведения бизнеса¸... РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T17:53
2021-09-22T17:53
новости компаний - экономика
фосагро
оон
андрей гурьев
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Организация Объединенных Наций подтвердила ФосАгро статус компании-лидера Глобального договора ООН за приверженность принципам ответственного ведения бизнеса¸ сообщает пресс-служба ФосАгро.Компания ФосАгро была названа одним из наиболее активных участников крупнейшей в мире корпоративной инициативы в области устойчивого развития. Впервые статус Global Compact LEAD был присвоен компании в 2019 году. Сейчас во всём мире только 37 компаний обладают таким статусом, говорится в пресс-релизе."Для нас очень важен статус одной из наиболее вовлечённых в Глобальный договор компаний в мире. Его подтверждение со стороны ООН служит признанием нашей приверженности принципам Договора в области охраны окружающей среды, прав человека, трудовых отношений и борьбы с коррупцией. Мы считаем устойчивое развитие приоритетным направлением для компании, что отражено в корпоративной Стратегии-2025. Мы стремимся к дальнейшему прогрессу в этой области и осознаём свою ответственность за обеспечение продовольственной безопасности нашей планеты, поставляя в 102 страны мира на всех обитаемых континентах экоэффективные минеральные удобрения, не содержащие опасных для здоровья человека и почв концентраций кадмия и других тяжелых металлов", - сказал генеральный директор Группы "ФосАгро" Андрей Гурьев, комментируя подтверждение статуса компании-лидера.
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новости компаний - экономика, фосагро, оон, андрей гурьев
17:53 22.09.2021
 

ООН подтвердила ФосАгро статус компании-лидера Глобального договора

© REUTERS / Eduardo Munoz/PoolЗдание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
© REUTERS / Eduardo Munoz/Pool
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Организация Объединенных Наций подтвердила ФосАгро статус компании-лидера Глобального договора ООН за приверженность принципам ответственного ведения бизнеса¸ сообщает пресс-служба ФосАгро.
Компания ФосАгро была названа одним из наиболее активных участников крупнейшей в мире корпоративной инициативы в области устойчивого развития. Впервые статус Global Compact LEAD был присвоен компании в 2019 году. Сейчас во всём мире только 37 компаний обладают таким статусом, говорится в пресс-релизе.
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"Для нас очень важен статус одной из наиболее вовлечённых в Глобальный договор компаний в мире. Его подтверждение со стороны ООН служит признанием нашей приверженности принципам Договора в области охраны окружающей среды, прав человека, трудовых отношений и борьбы с коррупцией. Мы считаем устойчивое развитие приоритетным направлением для компании, что отражено в корпоративной Стратегии-2025. Мы стремимся к дальнейшему прогрессу в этой области и осознаём свою ответственность за обеспечение продовольственной безопасности нашей планеты, поставляя в 102 страны мира на всех обитаемых континентах экоэффективные минеральные удобрения, не содержащие опасных для здоровья человека и почв концентраций кадмия и других тяжелых металлов", - сказал генеральный директор Группы "ФосАгро" Андрей Гурьев, комментируя подтверждение статуса компании-лидера.
 
Новости компаний - ЭкономикаФосАгроООНАндрей Гурьев
 
 
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