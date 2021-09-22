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Религия
https://ria.ru/20210922/kirill-1751375697.html
Патриарх Кирилл наградил Голикову орденом святой Евфросинии
Патриарх Кирилл наградил Голикову орденом святой Евфросинии - РИА Новости, 22.09.2021
Патриарх Кирилл наградил Голикову орденом святой Евфросинии
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил вице-премьера РФ Татьяну Голикову церковным орденом преподобной Евфросинии, великой княгини Московской, III... РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T20:30
2021-09-22T20:38
религия
общество
москва
татьяна голикова
русская православная церковь
патриарх кирилл (владимир гундяев)
россия
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил вице-премьера РФ Татьяну Голикову церковным орденом преподобной Евфросинии, великой княгини Московской, III степени, сообщает РПЦ.Уточняется, что в среду в патриаршей и синодальной резиденции в Даниловом монастыре в Москве состоялась встреча патриарха и вице-премьера."Во внимание к поддержке церковно-общественных инициатив и в связи с юбилейной датой со дня рождения предстоятель Русской православной церкви наградил Т.А. Голикову орденом преподобной Евфросинии, великой княгини Московской, III степени", - сообщается на сайте РПЦ в среду.Отныне, по замечанию патриарха, которое приводит сайт, Голикова удостоена всех трех степеней этого ордена.Орден был учрежден определением патриарха Московского и всея Руси Алексия II и Священного синода Русской православной церкви от 21 августа 2007 года в честь 600-летия преставления преподобной Евдокии, в монашестве Евфросинии - великой княгини Московской и супруги благоверного князя Димитрия Донского.
https://ria.ru/20210613/nagrada-1736846831.html
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общество, москва, татьяна голикова, русская православная церковь, патриарх кирилл (владимир гундяев), россия
20:30 22.09.2021 (обновлено: 20:38 22.09.2021)
 
Патриарх Кирилл наградил Голикову орденом святой Евфросинии

Патриарх Кирилл наградил вице-премьера Голикову орденом святой Евфросинии

© Фото : Пресс-служба Патриарха Московского и всея РусиВстреча Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с заместителем председателя Правительства Российской Федерации Татьяной Алексеевной Голиковой в Патриаршей и Синодальной резиденци
Встреча Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с заместителем председателя Правительства Российской Федерации Татьяной Алексеевной Голиковой в Патриаршей и Синодальной резиденци - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
© Фото : Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил вице-премьера РФ Татьяну Голикову церковным орденом преподобной Евфросинии, великой княгини Московской, III степени, сообщает РПЦ.
Уточняется, что в среду в патриаршей и синодальной резиденции в Даниловом монастыре в Москве состоялась встреча патриарха и вице-премьера.
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13 июня, 13:43Религия
Патриарх Кирилл наградил Шойгу орденом Русской православной церкви
"Во внимание к поддержке церковно-общественных инициатив и в связи с юбилейной датой со дня рождения предстоятель Русской православной церкви наградил Т.А. Голикову орденом преподобной Евфросинии, великой княгини Московской, III степени", - сообщается на сайте РПЦ в среду.
Отныне, по замечанию патриарха, которое приводит сайт, Голикова удостоена всех трех степеней этого ордена.
Орден был учрежден определением патриарха Московского и всея Руси Алексия II и Священного синода Русской православной церкви от 21 августа 2007 года в честь 600-летия преставления преподобной Евдокии, в монашестве Евфросинии - великой княгини Московской и супруги благоверного князя Димитрия Донского.
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РелигияОбществоМоскваТатьяна ГоликоваРусская православная церковьПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Россия
 
 
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