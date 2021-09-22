https://ria.ru/20210922/kirill-1751375697.html
Патриарх Кирилл наградил Голикову орденом святой Евфросинии
Патриарх Кирилл наградил Голикову орденом святой Евфросинии - РИА Новости, 22.09.2021
Патриарх Кирилл наградил Голикову орденом святой Евфросинии
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил вице-премьера РФ Татьяну Голикову церковным орденом преподобной Евфросинии, великой княгини Московской, III... РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T20:30
2021-09-22T20:30
2021-09-22T20:38
религия
общество
москва
татьяна голикова
русская православная церковь
патриарх кирилл (владимир гундяев)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/09/16/1751376153_0:192:2956:1855_1920x0_80_0_0_fd87568564d393cb5826ee3213222431.jpg
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил вице-премьера РФ Татьяну Голикову церковным орденом преподобной Евфросинии, великой княгини Московской, III степени, сообщает РПЦ.Уточняется, что в среду в патриаршей и синодальной резиденции в Даниловом монастыре в Москве состоялась встреча патриарха и вице-премьера."Во внимание к поддержке церковно-общественных инициатив и в связи с юбилейной датой со дня рождения предстоятель Русской православной церкви наградил Т.А. Голикову орденом преподобной Евфросинии, великой княгини Московской, III степени", - сообщается на сайте РПЦ в среду.Отныне, по замечанию патриарха, которое приводит сайт, Голикова удостоена всех трех степеней этого ордена.Орден был учрежден определением патриарха Московского и всея Руси Алексия II и Священного синода Русской православной церкви от 21 августа 2007 года в честь 600-летия преставления преподобной Евдокии, в монашестве Евфросинии - великой княгини Московской и супруги благоверного князя Димитрия Донского.
https://ria.ru/20210613/nagrada-1736846831.html
https://ria.ru/20210303/mishustin-1599711306.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/16/1751376153_114:0:2843:2047_1920x0_80_0_0_acb8bbfc670d4f640ee1a6708b2b56ca.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, татьяна голикова, русская православная церковь, патриарх кирилл (владимир гундяев), россия
20:30 22.09.2021 (обновлено: 20:38 22.09.2021)
Патриарх Кирилл наградил Голикову орденом святой Евфросинии
Патриарх Кирилл наградил вице-премьера Голикову орденом святой Евфросинии