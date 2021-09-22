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Патриарх Кирилл наградил Голикову орденом святой Евфросинии

Патриарх Кирилл наградил Голикову орденом святой Евфросинии - РИА Новости, 22.09.2021

Патриарх Кирилл наградил Голикову орденом святой Евфросинии

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил вице-премьера РФ Татьяну Голикову церковным орденом преподобной Евфросинии, великой княгини Московской, III... РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T20:30

2021-09-22T20:30

2021-09-22T20:38

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патриарх кирилл (владимир гундяев)

россия

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил вице-премьера РФ Татьяну Голикову церковным орденом преподобной Евфросинии, великой княгини Московской, III степени, сообщает РПЦ.Уточняется, что в среду в патриаршей и синодальной резиденции в Даниловом монастыре в Москве состоялась встреча патриарха и вице-премьера."Во внимание к поддержке церковно-общественных инициатив и в связи с юбилейной датой со дня рождения предстоятель Русской православной церкви наградил Т.А. Голикову орденом преподобной Евфросинии, великой княгини Московской, III степени", - сообщается на сайте РПЦ в среду.Отныне, по замечанию патриарха, которое приводит сайт, Голикова удостоена всех трех степеней этого ордена.Орден был учрежден определением патриарха Московского и всея Руси Алексия II и Священного синода Русской православной церкви от 21 августа 2007 года в честь 600-летия преставления преподобной Евдокии, в монашестве Евфросинии - великой княгини Московской и супруги благоверного князя Димитрия Донского.

https://ria.ru/20210613/nagrada-1736846831.html

https://ria.ru/20210303/mishustin-1599711306.html

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общество, москва, татьяна голикова, русская православная церковь, патриарх кирилл (владимир гундяев), россия