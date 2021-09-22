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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210922/kino-1751251286.html
"Хорошая девочка Лида" победила в короткометражном конкурсе "Кинотавра"
"Хорошая девочка Лида" победила в короткометражном конкурсе "Кинотавра" - РИА Новости, 22.09.2021
"Хорошая девочка Лида" победила в короткометражном конкурсе "Кинотавра"
Картина "Хорошая девочка Лида" режиссера Антона Елисеева победила в конкурсе короткометражных фильмов на "Кинотавре", передает корреспондент РИА Новости с... РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T12:20
2021-09-22T12:20
ингеборга дапкунайте
кинотавр
культура
александр роднянский
новости культуры
кино и сериалы
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СОЧИ, 22 сен - РИА Новости. Картина "Хорошая девочка Лида" режиссера Антона Елисеева победила в конкурсе короткометражных фильмов на "Кинотавре", передает корреспондент РИА Новости с церемонии закрытия конкурса "Кинотавр. Короткий метр".Награды также получили фильмы "Герой" Сони Райзман и "Почти весна" Насти Коркия."Вам очень повезло, но не с тем, что вы попали в конкурс "Кинотавра", хотя мы очень рады этому достижению: из 500 работ было отобрано не многим более 20. Повезло вам с другим - со временем, когда большинство из авторов начинают работу в кино. Я не припомню обстоятельств, когда индустрия до такой степени нуждалась в талантливых актерах, режиссерах, авторах. Сегодня нужны фильмы, сериалы, разнообразный контент", - сказал президент "Кинотавра" Александр Роднянский.Главный приз конкурса "Кинотавр. Короткий метр" получил фильм "Хорошая девочка Лида" режиссера Антона Елисеева. С формулировкой "За точность и чистоту" награды удостоился фильм "Герой" Сони Райзман, а картина "Почти весна" Насти Коркия получила приз с формулировкой "За чистоту и точность"В состав жюри смотра короткометражных картин 32-го фестиваля "Кинотавр" вошли актер Юра Борисов, продюсер Наталья Дрозд, сценарист Андрей Золотарев и кинокритик Егор Москвитин, председателем выступила актриса Ингеборга Дапкунайте.Российский фестиваль "Кинотавр" проходит в Сочи в 32-й раз, с 18 по 25 сентября в формате делового форума. В конкурсную программу короткого метра вошли 26 фильмов.
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ингеборга дапкунайте, кинотавр, александр роднянский, новости культуры, кино и сериалы
12:20 22.09.2021
 

"Хорошая девочка Лида" победила в короткометражном конкурсе "Кинотавра"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкРежиссеры Настя Коркия, Антон Елисеев и Соня Райзман после церемонии закрытия конкурса "Кинотавр.Короткий метр" в рамках открытого российского кинофестиваля "Кинотавр"
Режиссеры Настя Коркия, Антон Елисеев и Соня Райзман после церемонии закрытия конкурса Кинотавр.Короткий метр в рамках открытого российского кинофестиваля Кинотавр - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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СОЧИ, 22 сен - РИА Новости. Картина "Хорошая девочка Лида" режиссера Антона Елисеева победила в конкурсе короткометражных фильмов на "Кинотавре", передает корреспондент РИА Новости с церемонии закрытия конкурса "Кинотавр. Короткий метр".
Награды также получили фильмы "Герой" Сони Райзман и "Почти весна" Насти Коркия.
"Вам очень повезло, но не с тем, что вы попали в конкурс "Кинотавра", хотя мы очень рады этому достижению: из 500 работ было отобрано не многим более 20. Повезло вам с другим - со временем, когда большинство из авторов начинают работу в кино. Я не припомню обстоятельств, когда индустрия до такой степени нуждалась в талантливых актерах, режиссерах, авторах. Сегодня нужны фильмы, сериалы, разнообразный контент", - сказал президент "Кинотавра" Александр Роднянский.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкРежиссёр, продюсер и медиа-менеджер Александр Роднянский на церемонии закрытия конкурса "Кинотавр.Короткий метр" в рамках открытого российского кинофестиваля "Кинотавр"
Режиссёр, продюсер и медиа-менеджер Александр Роднянский на церемонии закрытия конкурса Кинотавр.Короткий метр в рамках открытого российского кинофестиваля Кинотавр - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Режиссёр, продюсер и медиа-менеджер Александр Роднянский на церемонии закрытия конкурса "Кинотавр.Короткий метр" в рамках открытого российского кинофестиваля "Кинотавр"
Главный приз конкурса "Кинотавр. Короткий метр" получил фильм "Хорошая девочка Лида" режиссера Антона Елисеева. С формулировкой "За точность и чистоту" награды удостоился фильм "Герой" Сони Райзман, а картина "Почти весна" Насти Коркия получила приз с формулировкой "За чистоту и точность"
В состав жюри смотра короткометражных картин 32-го фестиваля "Кинотавр" вошли актер Юра Борисов, продюсер Наталья Дрозд, сценарист Андрей Золотарев и кинокритик Егор Москвитин, председателем выступила актриса Ингеборга Дапкунайте.
Российский фестиваль "Кинотавр" проходит в Сочи в 32-й раз, с 18 по 25 сентября в формате делового форума. В конкурсную программу короткого метра вошли 26 фильмов.
Ирина Старшенбаум - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
Вчера, 08:00Культура
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КультураИнгеборга ДапкунайтеКинотаврАлександр РоднянскийНовости культурыКино и сериалы
 
 
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