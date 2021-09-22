https://ria.ru/20210922/kino-1751251286.html

"Хорошая девочка Лида" победила в короткометражном конкурсе "Кинотавра"

"Хорошая девочка Лида" победила в короткометражном конкурсе "Кинотавра" - РИА Новости, 22.09.2021

"Хорошая девочка Лида" победила в короткометражном конкурсе "Кинотавра"

Картина "Хорошая девочка Лида" режиссера Антона Елисеева победила в конкурсе короткометражных фильмов на "Кинотавре", передает корреспондент РИА Новости с... РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T12:20

2021-09-22T12:20

2021-09-22T12:20

ингеборга дапкунайте

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СОЧИ, 22 сен - РИА Новости. Картина "Хорошая девочка Лида" режиссера Антона Елисеева победила в конкурсе короткометражных фильмов на "Кинотавре", передает корреспондент РИА Новости с церемонии закрытия конкурса "Кинотавр. Короткий метр".Награды также получили фильмы "Герой" Сони Райзман и "Почти весна" Насти Коркия."Вам очень повезло, но не с тем, что вы попали в конкурс "Кинотавра", хотя мы очень рады этому достижению: из 500 работ было отобрано не многим более 20. Повезло вам с другим - со временем, когда большинство из авторов начинают работу в кино. Я не припомню обстоятельств, когда индустрия до такой степени нуждалась в талантливых актерах, режиссерах, авторах. Сегодня нужны фильмы, сериалы, разнообразный контент", - сказал президент "Кинотавра" Александр Роднянский.Главный приз конкурса "Кинотавр. Короткий метр" получил фильм "Хорошая девочка Лида" режиссера Антона Елисеева. С формулировкой "За точность и чистоту" награды удостоился фильм "Герой" Сони Райзман, а картина "Почти весна" Насти Коркия получила приз с формулировкой "За чистоту и точность"В состав жюри смотра короткометражных картин 32-го фестиваля "Кинотавр" вошли актер Юра Борисов, продюсер Наталья Дрозд, сценарист Андрей Золотарев и кинокритик Егор Москвитин, председателем выступила актриса Ингеборга Дапкунайте.Российский фестиваль "Кинотавр" проходит в Сочи в 32-й раз, с 18 по 25 сентября в формате делового форума. В конкурсную программу короткого метра вошли 26 фильмов.

https://ria.ru/20210922/kino-1751017990.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ингеборга дапкунайте, кинотавр, александр роднянский, новости культуры, кино и сериалы