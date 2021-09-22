https://ria.ru/20210922/kino-1751247465.html

Траты россиян на билеты в кино достигли максимума с начала пандемии

Траты россиян на билеты в кино достигли максимума с начала пандемии - РИА Новости, 22.09.2021

Траты россиян на билеты в кино достигли максимума с начала пандемии

Траты россиян на покупку билетов в кино в прошлую субботу достигли максимума с начала пандемии, выяснили эксперты аналитического проекта Tinkoff CoronaIndex -... РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T10:25

2021-09-22T10:25

2021-09-22T10:25

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости/Прайм. Траты россиян на покупку билетов в кино в прошлую субботу достигли максимума с начала пандемии, выяснили эксперты аналитического проекта Tinkoff CoronaIndex - результаты исследования имеются в распоряжении РИА Новости."Траты россиян на покупку билетов в кинотеатры в минувшую субботу, 18 сентября, достигли максимального значения с начала пандемии. Относительно среднего субботнего показателя за последние 6 недель траты в кинотеатрах 18 сентября выросли в два раза. В среднем просмотр фильма в кинотеатре в минувшую субботу обошелся россиянам в 714 рублей", - выяснили авторы исследования.Средний чек в кинотеатрах 18 сентября превысил средний показатель по стране в четырех регионах, среди них Москва (904 рубля), Московская область (824 рубля), Краснодарский край (769 рублей) и Ростовская область (736 рублей). Повышенному спросу, по данным аналитиков, способствовали громкие кинопремьеры, а также осеннее похолодание.

https://ria.ru/20210917/dyuna-1750202361.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, кино и сериалы