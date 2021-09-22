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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210922/kino-1751247465.html
Траты россиян на билеты в кино достигли максимума с начала пандемии
Траты россиян на билеты в кино достигли максимума с начала пандемии - РИА Новости, 22.09.2021
Траты россиян на билеты в кино достигли максимума с начала пандемии
Траты россиян на покупку билетов в кино в прошлую субботу достигли максимума с начала пандемии, выяснили эксперты аналитического проекта Tinkoff CoronaIndex -... РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T10:25
2021-09-22T10:25
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости/Прайм. Траты россиян на покупку билетов в кино в прошлую субботу достигли максимума с начала пандемии, выяснили эксперты аналитического проекта Tinkoff CoronaIndex - результаты исследования имеются в распоряжении РИА Новости."Траты россиян на покупку билетов в кинотеатры в минувшую субботу, 18 сентября, достигли максимального значения с начала пандемии. Относительно среднего субботнего показателя за последние 6 недель траты в кинотеатрах 18 сентября выросли в два раза. В среднем просмотр фильма в кинотеатре в минувшую субботу обошелся россиянам в 714 рублей", - выяснили авторы исследования.Средний чек в кинотеатрах 18 сентября превысил средний показатель по стране в четырех регионах, среди них Москва (904 рубля), Московская область (824 рубля), Краснодарский край (769 рублей) и Ростовская область (736 рублей). Повышенному спросу, по данным аналитиков, способствовали громкие кинопремьеры, а также осеннее похолодание.
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новости культуры, кино и сериалы
10:25 22.09.2021
 

Траты россиян на билеты в кино достигли максимума с начала пандемии

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗрители в зале перед показом фильма в кинотеатре "Каро 11 Октябрь" в Москве
Зрители в зале перед показом фильма в кинотеатре Каро 11 Октябрь в Москве - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости/Прайм. Траты россиян на покупку билетов в кино в прошлую субботу достигли максимума с начала пандемии, выяснили эксперты аналитического проекта Tinkoff CoronaIndex - результаты исследования имеются в распоряжении РИА Новости.
"Траты россиян на покупку билетов в кинотеатры в минувшую субботу, 18 сентября, достигли максимального значения с начала пандемии. Относительно среднего субботнего показателя за последние 6 недель траты в кинотеатрах 18 сентября выросли в два раза. В среднем просмотр фильма в кинотеатре в минувшую субботу обошелся россиянам в 714 рублей", - выяснили авторы исследования.
Средний чек в кинотеатрах 18 сентября превысил средний показатель по стране в четырех регионах, среди них Москва (904 рубля), Московская область (824 рубля), Краснодарский край (769 рублей) и Ростовская область (736 рублей). Повышенному спросу, по данным аналитиков, способствовали громкие кинопремьеры, а также осеннее похолодание.
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