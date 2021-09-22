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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210922/kino-1751017990.html
Ирина Старшенбаум: моя героиня в "Общаге" немного Софи Лорен
Ирина Старшенбаум: моя героиня в "Общаге" немного Софи Лорен - РИА Новости, 22.09.2021
Ирина Старшенбаум: моя героиня в "Общаге" немного Софи Лорен
На "Кинотавре" — одна из самых долгожданных премьер основного конкурса, фильм "Общага" Романа Васьянова по мотивам книги Алексея Иванова о студентах 1980-х... РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T08:00
2021-09-22T12:33
валерий тодоровский
кирилл серебренников
софи лорен
ева грин
культура
данила козловский
знаменитости
александр петров (актер)
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости, Анна Нехаева. На "Кинотавре" — одна из самых долгожданных премьер основного конкурса, фильм "Общага" Романа Васьянова по мотивам книги Алексея Иванова о студентах 1980-х. Исполнительница одной из главных ролей Ирина Старшенбаум в интервью РИА Новости рассказала, чем съемки напоминали голливудское кино, почему ее героиня немного Софи Лорен, считает ли она себя феминисткой и каково было сниматься с Петровым и Козловским в фильме Тодоровского.— Сейчас многие ностальгируют по 80-90-м. Можно сказать, что "Общага" — это реакция на этот тренд?— Мне кажется, темы, затронутые в фильме, актуальны всегда. Наш режиссер Роман Васьянов хорошо знает те годы, застал их. Это его родное время. Тут дело даже не в тренде, а во влюбленности в материал, в роман, по которому сняли картину.— Насколько вам лично близка эстетика студенческой общаги? По сути, это же вселенная в миниатюре.— Хорошо, что есть такой возраст, когда ты можешь создать себе новую семью, найти близких друзей. Это очень классное ощущение свежести, безответственности в хорошем смысле. То, что потом не повторяется. Поэтому многие, кто посмотрит фильм, с ностальгией вспомнят о таких временах.— Кирилл Серебренников вам говорил: "Не играй состояние, играй обстоятельства". Какие обстоятельства сформировали характер и образ Нелли?— Темперамент: она очень темпераментный человек. К тому же Нелли яркая, но в то время находилась в состоянии творческой несвободы. Свободно выразить себя нигде не могла. Поэтому пыталась экспериментировать с внешностью, нашивала бисерные узоры на халат, старалась сделать жизнь ярче. Но в СССР все равны, выделяться удавалось немногим: не было возможностей. Такая обстановка и формировала ее характер.Мне нравится ее неоднозначный характер, подвижная психика. Мы с Ромой сделали из нее немного Софи Лорен. Героиню неореализма, femme fatal.— По типажу Нелли первая советская феминистка. Вы что вкладываете в это понятие?— Равноправие в первую очередь. Нелли и говорит: "Все будет поровну, я не буду сидеть дома и варить борщи, буду развиваться, как и мужчина, как только появится такая возможность".И я сама считаю себя феминисткой. Я за равные зарплаты, права женщин на сто процентов.— В российской киноиндустрии меняется ситуация в этом плане? На Западе об этом много говорят и делают, а у нас? В смысле распределения ролей, экранного времени для актеров и для актрис.— Очень медленно меняется. Хотелось бы быстрее. И чтобы это было не только в "продвинутых" продакшенах, а везде. На ТВ, платформах, в большом кино. К сожалению, пока российский зритель все равно больше мужчин воспринимает как главных героев. Думаю, еще нужно время, чтобы это изменилось.— Вы говорили, что при подготовке к роли выбираете референсы из кино и литературы. Чем вдохновлялись в "Общаге"?— С этой эпохой я знакомилась по фильму "Лето", много посмотрела и прочитала. Но, конечно, вдохновлялась книгой "Общага на крови", кинематографом 1980-х.Смотрела "Маленькую Веру", искала ярких, сломленных, интересных персонажей в советских фильмах. Их, кстати, было довольно много. "Вокзал для двоих", "Интердевочка".Помимо этого, я вдохновлялась героинями фильма "Жизнь в розовом цвете", Евой Грин из "Мечтателей" и Софи Лорен, Бетти Дэвис, Вирджинией Вульф в исполнении Элизабет Тейлор.Конечно, от каждой брала по капле. Но в совокупности нужно было многое отсмотреть, чтобы в себе вызвать ощущение персонажа.— А если бы события происходили сейчас, как бы вели себя герои?— Думаю, этого бы ничего не было: они сняли бы комнату или квартиру в спальном районе или пригороде Москвы, и все бы быстро закончилось.— Вы говорили, есть несколько режиссеров, кому вы доверяете, с кем готовы на эксперименты. Роман Васьянов в их числе. Что было самым рискованным для вас на съемках?— Рома выбрал натурализм. Для его дебюта это сложная картина: стены и актеры, больше ничего. Одно неправильное движение — и все рассыплется. Для меня это и был самый большой эксперимент: пойти к дебютанту, который поставил себе такую высокую планку.— Приходилось импровизировать или все было четко по сценарию?— Не приходилось, если только мы не были в каких-то актерских состояниях. Рома — это абсолютный Голливуд. У него все готово, все заранее со всеми оговорено до каждого слова, выхода камер. А на площадке мы показываем то, что уже наработали. Не было никаких случайностей.Меня восхитило, что можно начинать и заканчивать вовремя, делать только свою работу.— Можно сказать, что "Общага" — актерское кино?— Конечно! Большое кино — аттракцион, костюмы, зеленый фон. А здесь ничего нет, ни за чем не спрятаться.— Есть отличия у проекта, который снимается по первоисточнику, книге?— Да, для меня "Общага", пожалуй, первый такой опыт: прочитала книгу, спокойно подготовилась. Классно, когда у тебя есть на что ориентироваться. Как будто ты не один на один с материалом, а есть какие-то якоря, образы.— Обычно для артиста в первую очередь важен сценарий, а вы говорите, что идете сниматься к человеку.— Потому что хороший сценарий может испортить плохой режиссер. А хороший режиссер обязательно вытянет плохой сценарий. Такое было не раз.Тут, кстати, я даже не читала сценарий, когда мне его прислал кастинг-директор. Я знала, что фильм будет по книге, мы созвонились с Ромой по скайпу, и я все поняла в первую секунду.— При этом на роль вас порекомендовал Валерий Тодоровский, у которого вы снялись вместе с Петровым и Козловским в картине "Надвое". Кого играете в его ленте?— Роль в "Надвое" как специально для меня написана. Это персонаж по имени Ирина, она живет в Санкт-Петербурге, моем любимом городе. Все сошлось для меня.Простая история про мужчин и женщин. Тодоровский отличается от других режиссеров тем, что может самые простые истории очень интересно рассказать на экране.— Ваша героиня там тоже femme fatale?— Я бы так не сказала: она очень детская, эмоциональная, потерявшаяся девушка, вызывает ассоциации с ребенком. В нее влюбляется герой Дани Козловского, когда приезжает в Санкт-Петербург. После их знакомства его привычный и идеальный уклад жизнь встает с ног на голову.Фильм "Общага" выходит 26 сентября на KION, Kinopoisk HD, Premier.
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валерий тодоровский, кирилл серебренников, софи лорен, ева грин, данила козловский, знаменитости, александр петров (актер), кино и сериалы
08:00 22.09.2021 (обновлено: 12:33 22.09.2021)
 

Ирина Старшенбаум: моя героиня в "Общаге" немного Софи Лорен

© Фото : из личного архива Ирины Старшенбаум Ирина Старшенбаум
Ирина Старшенбаум - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
© Фото : из личного архива Ирины Старшенбаум
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости, Анна Нехаева. На "Кинотавре" — одна из самых долгожданных премьер основного конкурса, фильм "Общага" Романа Васьянова по мотивам книги Алексея Иванова о студентах 1980-х. Исполнительница одной из главных ролей Ирина Старшенбаум в интервью РИА Новости рассказала, чем съемки напоминали голливудское кино, почему ее героиня немного Софи Лорен, считает ли она себя феминисткой и каково было сниматься с Петровым и Козловским в фильме Тодоровского.
— Сейчас многие ностальгируют по 80-90-м. Можно сказать, что "Общага" — это реакция на этот тренд?
— Мне кажется, темы, затронутые в фильме, актуальны всегда. Наш режиссер Роман Васьянов хорошо знает те годы, застал их. Это его родное время. Тут дело даже не в тренде, а во влюбленности в материал, в роман, по которому сняли картину.
— Насколько вам лично близка эстетика студенческой общаги? По сути, это же вселенная в миниатюре.
— Хорошо, что есть такой возраст, когда ты можешь создать себе новую семью, найти близких друзей. Это очень классное ощущение свежести, безответственности в хорошем смысле. То, что потом не повторяется. Поэтому многие, кто посмотрит фильм, с ностальгией вспомнят о таких временах.
© MetrafilmsИрина Старшенбаум и Геннадий Вырыпаев в фильме "Общага"
Кадр из фильма Общага
© Metrafilms
Ирина Старшенбаум и Геннадий Вырыпаев в фильме "Общага"
— Кирилл Серебренников вам говорил: "Не играй состояние, играй обстоятельства". Какие обстоятельства сформировали характер и образ Нелли?
— Темперамент: она очень темпераментный человек. К тому же Нелли яркая, но в то время находилась в состоянии творческой несвободы. Свободно выразить себя нигде не могла. Поэтому пыталась экспериментировать с внешностью, нашивала бисерные узоры на халат, старалась сделать жизнь ярче. Но в СССР все равны, выделяться удавалось немногим: не было возможностей. Такая обстановка и формировала ее характер.
Мне нравится ее неоднозначный характер, подвижная психика. Мы с Ромой сделали из нее немного Софи Лорен. Героиню неореализма, femme fatal.
— По типажу Нелли первая советская феминистка. Вы что вкладываете в это понятие?
— Равноправие в первую очередь. Нелли и говорит: "Все будет поровну, я не буду сидеть дома и варить борщи, буду развиваться, как и мужчина, как только появится такая возможность".
И я сама считаю себя феминисткой. Я за равные зарплаты, права женщин на сто процентов.
© MetrafilmsЕфремов в фильме "Общага"
Кадр из фильма Общага
© Metrafilms
Ефремов в фильме "Общага"
— В российской киноиндустрии меняется ситуация в этом плане? На Западе об этом много говорят и делают, а у нас? В смысле распределения ролей, экранного времени для актеров и для актрис.
— Очень медленно меняется. Хотелось бы быстрее. И чтобы это было не только в "продвинутых" продакшенах, а везде. На ТВ, платформах, в большом кино. К сожалению, пока российский зритель все равно больше мужчин воспринимает как главных героев. Думаю, еще нужно время, чтобы это изменилось.
— Вы говорили, что при подготовке к роли выбираете референсы из кино и литературы. Чем вдохновлялись в "Общаге"?
— С этой эпохой я знакомилась по фильму "Лето", много посмотрела и прочитала. Но, конечно, вдохновлялась книгой "Общага на крови", кинематографом 1980-х.
© Metrafilms

Геннадий Вырыпаев и Ирина Старшенбаум в фильме "Общага"

Кадр из фильма Общага
1 из 3

Геннадий Вырыпаев и Ирина Старшенбаум в фильме "Общага"

© Metrafilms
© Metrafilms

Ирина Старшенбаум и Марина Васильева в фильме "Общага"

Кадр из фильма Общага
2 из 3

Ирина Старшенбаум и Марина Васильева в фильме "Общага"

© Metrafilms
© Metrafilms

Юлия Ауг и Геннадий Вырыпаев в фильме "Общага"

Юлия Ауг и Геннадий Вырыпаев в фильме Общага
3 из 3

Юлия Ауг и Геннадий Вырыпаев в фильме "Общага"

© Metrafilms
1 из 3

Геннадий Вырыпаев и Ирина Старшенбаум в фильме "Общага"

© Metrafilms
2 из 3

Ирина Старшенбаум и Марина Васильева в фильме "Общага"

© Metrafilms
3 из 3

Юлия Ауг и Геннадий Вырыпаев в фильме "Общага"

© Metrafilms
Смотрела "Маленькую Веру", искала ярких, сломленных, интересных персонажей в советских фильмах. Их, кстати, было довольно много. "Вокзал для двоих", "Интердевочка".
Помимо этого, я вдохновлялась героинями фильма "Жизнь в розовом цвете", Евой Грин из "Мечтателей" и Софи Лорен, Бетти Дэвис, Вирджинией Вульф в исполнении Элизабет Тейлор.
© Fiction Films (2003)Кадр из фильма "Мечтатели".
Кадр из фильма Мечтатели
1 из 3
Кадр из фильма "Мечтатели".
© Fiction Films (2003)
© РИА Новости / Михаил Озерский / Перейти в фотобанк

Софи Лорен в дни проведения IV Московского международного кинофестиваля.

Актриса Софи Лорен
2 из 3

Софи Лорен в дни проведения IV Московского международного кинофестиваля.

© РИА Новости / Михаил Озерский
Перейти в фотобанк
CC0 / Warner Bros. Studio / Американская актриса Бетти Дэвис в фильме "Бремя страстей человеческих", 1934
Американская актриса Бетти Дэвис в фильме Бремя страстей человеческих
3 из 3
Американская актриса Бетти Дэвис в фильме "Бремя страстей человеческих", 1934
CC0 / Warner Bros. Studio /
1 из 3
Кадр из фильма "Мечтатели".
© Fiction Films (2003)
2 из 3

Софи Лорен в дни проведения IV Московского международного кинофестиваля.

© РИА Новости / Михаил Озерский
Перейти в фотобанк
3 из 3
Американская актриса Бетти Дэвис в фильме "Бремя страстей человеческих", 1934
CC0 / Warner Bros. Studio /
Конечно, от каждой брала по капле. Но в совокупности нужно было многое отсмотреть, чтобы в себе вызвать ощущение персонажа.
— А если бы события происходили сейчас, как бы вели себя герои?
— Думаю, этого бы ничего не было: они сняли бы комнату или квартиру в спальном районе или пригороде Москвы, и все бы быстро закончилось.
— Вы говорили, есть несколько режиссеров, кому вы доверяете, с кем готовы на эксперименты. Роман Васьянов в их числе. Что было самым рискованным для вас на съемках?
— Рома выбрал натурализм. Для его дебюта это сложная картина: стены и актеры, больше ничего. Одно неправильное движение — и все рассыплется. Для меня это и был самый большой эксперимент: пойти к дебютанту, который поставил себе такую высокую планку.
© Фото : из личного архива Ирины Старшенбаум Ирина Старшенбаум
Ирина Старшенбаум - РИА Новости, 1920, 20.09.2021
© Фото : из личного архива Ирины Старшенбаум
Ирина Старшенбаум
— Приходилось импровизировать или все было четко по сценарию?
— Не приходилось, если только мы не были в каких-то актерских состояниях. Рома — это абсолютный Голливуд. У него все готово, все заранее со всеми оговорено до каждого слова, выхода камер. А на площадке мы показываем то, что уже наработали. Не было никаких случайностей.
Меня восхитило, что можно начинать и заканчивать вовремя, делать только свою работу.
— Можно сказать, что "Общага" — актерское кино?
— Конечно! Большое кино — аттракцион, костюмы, зеленый фон. А здесь ничего нет, ни за чем не спрятаться.
© Кинокомпания "Водород"

Старшенбаум в фильме "Притяжение"

Кадр из фильма Притяжение
1 из 2

Старшенбаум в фильме "Притяжение"

© Кинокомпания "Водород"
© Hype Film (2018)

Старшенбаум и Зверь в фильме "Лето"

Кадр из фильма Лето
2 из 2

Старшенбаум и Зверь в фильме "Лето"

© Hype Film (2018)
1 из 2

Старшенбаум в фильме "Притяжение"

© Кинокомпания "Водород"
2 из 2

Старшенбаум и Зверь в фильме "Лето"

© Hype Film (2018)
— Есть отличия у проекта, который снимается по первоисточнику, книге?
— Да, для меня "Общага", пожалуй, первый такой опыт: прочитала книгу, спокойно подготовилась. Классно, когда у тебя есть на что ориентироваться. Как будто ты не один на один с материалом, а есть какие-то якоря, образы.
— Обычно для артиста в первую очередь важен сценарий, а вы говорите, что идете сниматься к человеку.
— Потому что хороший сценарий может испортить плохой режиссер. А хороший режиссер обязательно вытянет плохой сценарий. Такое было не раз.
© Фото : из личного архива Ирины Старшенбаум Ирина Старшенбаум
Ирина Старшенбаум - РИА Новости, 1920, 20.09.2021
© Фото : из личного архива Ирины Старшенбаум
Ирина Старшенбаум
Тут, кстати, я даже не читала сценарий, когда мне его прислал кастинг-директор. Я знала, что фильм будет по книге, мы созвонились с Ромой по скайпу, и я все поняла в первую секунду.
— При этом на роль вас порекомендовал Валерий Тодоровский, у которого вы снялись вместе с Петровым и Козловским в картине "Надвое". Кого играете в его ленте?
— Роль в "Надвое" как специально для меня написана. Это персонаж по имени Ирина, она живет в Санкт-Петербурге, моем любимом городе. Все сошлось для меня.
Простая история про мужчин и женщин. Тодоровский отличается от других режиссеров тем, что может самые простые истории очень интересно рассказать на экране.
© Россия 1Кадр из сериала "Надвое"
Кадр из сериала Надвое
© Россия 1
Кадр из сериала "Надвое"
— Ваша героиня там тоже femme fatale?
— Я бы так не сказала: она очень детская, эмоциональная, потерявшаяся девушка, вызывает ассоциации с ребенком. В нее влюбляется герой Дани Козловского, когда приезжает в Санкт-Петербург. После их знакомства его привычный и идеальный уклад жизнь встает с ног на голову.
Фильм "Общага" выходит 26 сентября на KION, Kinopoisk HD, Premier.
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КультураВалерий ТодоровскийКирилл СеребренниковСофи ЛоренЕва ГринДанила КозловскийЗнаменитостиАлександр Петров (актер)Кино и сериалы
 
 
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