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Путин поручил главе Адыгеи решить вопрос нехватки медицинских кадров

Путин поручил главе Адыгеи решить вопрос нехватки медицинских кадров - РИА Новости, 22.09.2021

Путин поручил главе Адыгеи решить вопрос нехватки медицинских кадров

Президент России Владимир Путин просил главу Адыгеи Мурата Кумпилова решить вопрос нехватки медицинских кадров в республике, в том числе во взаимодействии с... РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T14:11

2021-09-22T14:11

2021-09-22T14:11

общество

республика адыгея

владимир путин

здоровье - общество

мурат кумпилов

россия

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин просил главу Адыгеи Мурата Кумпилова решить вопрос нехватки медицинских кадров в республике, в том числе во взаимодействии с федеральным кабмином."Есть проблемы, на которые следует обратить особое внимание. Из социальных вопросов: он не просто социальный, он связан со здоровьем людей – это, конечно, нехватка медицинских кадров. И мы с вами это хорошо знаем: если не главное, то одно из очень важных обстоятельств, – это наделение медиков жильем", - сказал Путин на встрече в режиме видеоконференции.Он попросил Кумпилова "вписаться в программы" и обязательно проработать этот вопрос с правительством РФ.Путин также пообещал дать поручение о поддержке правительством строительства противотуберкулезного диспансера, о проекте которого стоимостью 2,4 миллиарда рублей рассказал глава республики. "Борьбе с этим недугом в нашей стране уделяется достаточно много внимания. И есть очень хорошие результаты по этому направлению в стране в целом. Поэтому, конечно, республика должна подключиться к этой работе", - сказал президент РФ.По словам главы государства, в целом ситуация в республике развивается в позитивном ключе, фиксируется рост ВРП – валового регионального продукта, рост промышленного производства, сельского хозяйства.

https://ria.ru/20210922/vyplaty-1751260074.html

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россия

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общество, республика адыгея, владимир путин, здоровье - общество, мурат кумпилов, россия