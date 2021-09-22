https://ria.ru/20210922/insult-1751229053.html
Мясников назвал четыре предвестника инсульта
Мясников назвал четыре предвестника инсульта - РИА Новости, 22.09.2021
Мясников назвал четыре предвестника инсульта
Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала "Россия 1", что может способствовать приближению инсульта. РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T05:29
2021-09-22T05:29
2021-09-22T15:59
общество
здоровье
инсульт
россия
александр мясников (врач)
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала "Россия 1", что может способствовать приближению инсульта.Медик включил в этот список повышенный холестерин и высокий уровень сахара в крови."Вредные привычки: курение, большие дозы алкоголя", — продолжил он.Врач отметил, что также может повлиять прием некоторых гормональных препаратов.При наличии предпосылок к удару необходимо сделать УЗИ сонных артерий, чтобы проверить, нет ли бляшки.При этом он призвал не делать МРТ головы для профилактики инсульта, поскольку эту процедуру проводят для диагностики уже свершившегося удара.
https://ria.ru/20210806/koronavirus-1744604170.html
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общество, здоровье, инсульт, россия, александр мясников (врач)
05:29 22.09.2021 (обновлено: 15:59 22.09.2021)
Мясников назвал четыре предвестника инсульта
Доктор Мясников: повышенный холестерин и уровень сахара в крови предвещают инсульт