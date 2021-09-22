https://ria.ru/20210922/insult-1751229053.html

Мясников назвал четыре предвестника инсульта

Мясников назвал четыре предвестника инсульта - РИА Новости, 22.09.2021

Мясников назвал четыре предвестника инсульта

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала "Россия 1", что может способствовать приближению инсульта. РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T05:29

2021-09-22T05:29

2021-09-22T15:59

общество

здоровье

инсульт

россия

александр мясников (врач)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571838818_0:147:3118:1901_1920x0_80_0_0_e44e28d5b8580dbc7663f24124c89bcd.jpg

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала "Россия 1", что может способствовать приближению инсульта.Медик включил в этот список повышенный холестерин и высокий уровень сахара в крови."Вредные привычки: курение, большие дозы алкоголя", — продолжил он.Врач отметил, что также может повлиять прием некоторых гормональных препаратов.При наличии предпосылок к удару необходимо сделать УЗИ сонных артерий, чтобы проверить, нет ли бляшки.При этом он призвал не делать МРТ головы для профилактики инсульта, поскольку эту процедуру проводят для диагностики уже свершившегося удара.

https://ria.ru/20210806/koronavirus-1744604170.html

https://ria.ru/20210610/krov-1736388105.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, здоровье, инсульт, россия, александр мясников (врач)