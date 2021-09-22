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Мясников назвал четыре предвестника инсульта
Мясников назвал четыре предвестника инсульта - РИА Новости, 22.09.2021
Мясников назвал четыре предвестника инсульта
Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала "Россия 1", что может способствовать приближению инсульта. РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T05:29
2021-09-22T15:59
общество
здоровье
инсульт
россия
александр мясников (врач)
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала "Россия 1", что может способствовать приближению инсульта.Медик включил в этот список повышенный холестерин и высокий уровень сахара в крови."Вредные привычки: курение, большие дозы алкоголя", — продолжил он.Врач отметил, что также может повлиять прием некоторых гормональных препаратов.При наличии предпосылок к удару необходимо сделать УЗИ сонных артерий, чтобы проверить, нет ли бляшки.При этом он призвал не делать МРТ головы для профилактики инсульта, поскольку эту процедуру проводят для диагностики уже свершившегося удара.
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общество, здоровье, инсульт, россия, александр мясников (врач)
05:29 22.09.2021 (обновлено: 15:59 22.09.2021)
 
Мясников назвал четыре предвестника инсульта

Доктор Мясников: повышенный холестерин и уровень сахара в крови предвещают инсульт

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкГлавврач ГКБ имени Жадкевича Александр Мясников
Главврач ГКБ имени Жадкевича Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала "Россия 1", что может способствовать приближению инсульта.
Медик включил в этот список повышенный холестерин и высокий уровень сахара в крови.
"Вредные привычки: курение, большие дозы алкоголя", — продолжил он.
Врач отметил, что также может повлиять прием некоторых гормональных препаратов.
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При наличии предпосылок к удару необходимо сделать УЗИ сонных артерий, чтобы проверить, нет ли бляшки.

"Уже в зависимости от величины сужения сосудов мы предпринимаем то или иное действие", — уточнил Мясников.

При этом он призвал не делать МРТ головы для профилактики инсульта, поскольку эту процедуру проводят для диагностики уже свершившегося удара.
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ОбществоЗдоровьеинсультРоссияАлександр Мясников (врач)
 
 
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