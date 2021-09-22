https://ria.ru/20210922/imya-1751227728.html

Россияне смогут бесплатно отправить в космос свои имена

Россияне смогут бесплатно отправить в космос свои имена - РИА Новости, 22.09.2021

Россияне смогут бесплатно отправить в космос свои имена

Российская компания "Геоскан" предложит всем желающим бесплатно отправить своё имя в космос на спутниках, которые полетят с космодрома Восточный весной 2022... РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T03:45

2021-09-22T03:45

2021-09-22T03:45

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Российская компания "Геоскан" предложит всем желающим бесплатно отправить своё имя в космос на спутниках, которые полетят с космодрома Восточный весной 2022 года, сообщил РИА Новости руководитель направления по космическим наноспутникам компании Александр Хохлов.По его словам, запуск наноспутников "Геоскан 1U альфа", "Геоскан 1U бета", "Геоскан 1U гамма" и "Геоскан 3U альфа", оборудованных научной и технологической аппаратурой, а также камерами для съемки земной поверхности, намечается ракетой-носителем "Союз-2" с космодрома Восточный весной 2022 года. На двух из них будут размещены носители с именами."Геоскан" - первая российская компания, которая предоставляет всем желающим возможность отправить свое имя на орбиту Земли. Ранее подобные акции проводились НАСА во время миссий к Марсу, Солнцу и Плутону. Мы надеемся, что наша акция также привлечет внимание большого количества людей, которые желают прикоснуться к космосу", - отметил Хохлов.

https://ria.ru/20210902/kosmos-1748404332.html

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союз, космос - риа наука, марс, земля, россия