Россияне смогут бесплатно отправить в космос свои имена
Компания "Геоскан" предложит всем желающим бесплатно отправить свое имя в космос
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Российская компания "Геоскан" предложит всем желающим бесплатно отправить своё имя в космос на спутниках, которые полетят с космодрома Восточный весной 2022 года, сообщил РИА Новости руководитель направления по космическим наноспутникам компании Александр Хохлов.
"С 4 октября по 15 ноября компания "Геоскан" на своем сайте проведет акцию "Отправь свое имя в космос". Нанесенные на специальные носители имена планируется доставить на околоземную орбиту на космических аппаратах типа CubeSat, разработанных инженерами компании", - сказал собеседник агентства.
По его словам, запуск наноспутников "Геоскан 1U альфа", "Геоскан 1U бета", "Геоскан 1U гамма" и "Геоскан 3U альфа", оборудованных научной и технологической аппаратурой, а также камерами для съемки земной поверхности, намечается ракетой-носителем "Союз-2" с космодрома Восточный весной 2022 года. На двух из них будут размещены носители с именами.
"Геоскан" - первая российская компания, которая предоставляет всем желающим возможность отправить свое имя на орбиту Земли. Ранее подобные акции проводились НАСА во время миссий к Марсу, Солнцу и Плутону. Мы надеемся, что наша акция также привлечет внимание большого количества людей, которые желают прикоснуться к космосу", - отметил Хохлов.
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