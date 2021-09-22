Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Космическая обсерватория ГАММА-400 - РИА Новости, 1920, 19.08.2019
Хочу стать космонавтом
https://ria.ru/20210922/imya-1751227728.html
Россияне смогут бесплатно отправить в космос свои имена
Россияне смогут бесплатно отправить в космос свои имена - РИА Новости, 22.09.2021
Россияне смогут бесплатно отправить в космос свои имена
Российская компания "Геоскан" предложит всем желающим бесплатно отправить своё имя в космос на спутниках, которые полетят с космодрома Восточный весной 2022... РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T03:45
2021-09-22T03:45
хочу стать космонавтом
союз
космос - риа наука
марс
земля
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/156344/83/1563448369_0:0:3110:1749_1920x0_80_0_0_dee9259f4150ceb1640c49924ba18628.jpg
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Российская компания "Геоскан" предложит всем желающим бесплатно отправить своё имя в космос на спутниках, которые полетят с космодрома Восточный весной 2022 года, сообщил РИА Новости руководитель направления по космическим наноспутникам компании Александр Хохлов.По его словам, запуск наноспутников "Геоскан 1U альфа", "Геоскан 1U бета", "Геоскан 1U гамма" и "Геоскан 3U альфа", оборудованных научной и технологической аппаратурой, а также камерами для съемки земной поверхности, намечается ракетой-носителем "Союз-2" с космодрома Восточный весной 2022 года. На двух из них будут размещены носители с именами."Геоскан" - первая российская компания, которая предоставляет всем желающим возможность отправить свое имя на орбиту Земли. Ранее подобные акции проводились НАСА во время миссий к Марсу, Солнцу и Плутону. Мы надеемся, что наша акция также привлечет внимание большого количества людей, которые желают прикоснуться к космосу", - отметил Хохлов.
https://ria.ru/20210902/kosmos-1748404332.html
марс
земля
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/156344/83/1563448369_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7e78d6dd08671262e8635eae1f94cc7b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
союз, космос - риа наука, марс, земля, россия
03:45 22.09.2021
 
Россияне смогут бесплатно отправить в космос свои имена

Компания "Геоскан" предложит всем желающим бесплатно отправить свое имя в космос

© РИА Новости / Виталий ТимкивЗвездное небо
Звездное небо - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Российская компания "Геоскан" предложит всем желающим бесплатно отправить своё имя в космос на спутниках, которые полетят с космодрома Восточный весной 2022 года, сообщил РИА Новости руководитель направления по космическим наноспутникам компании Александр Хохлов.
"С 4 октября по 15 ноября компания "Геоскан" на своем сайте проведет акцию "Отправь свое имя в космос". Нанесенные на специальные носители имена планируется доставить на околоземную орбиту на космических аппаратах типа CubeSat, разработанных инженерами компании", - сказал собеседник агентства.
По его словам, запуск наноспутников "Геоскан 1U альфа", "Геоскан 1U бета", "Геоскан 1U гамма" и "Геоскан 3U альфа", оборудованных научной и технологической аппаратурой, а также камерами для съемки земной поверхности, намечается ракетой-носителем "Союз-2" с космодрома Восточный весной 2022 года. На двух из них будут размещены носители с именами.
"Геоскан" - первая российская компания, которая предоставляет всем желающим возможность отправить свое имя на орбиту Земли. Ранее подобные акции проводились НАСА во время миссий к Марсу, Солнцу и Плутону. Мы надеемся, что наша акция также привлечет внимание большого количества людей, которые желают прикоснуться к космосу", - отметил Хохлов.
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
2 сентября, 17:34
Рогозин рассказал о "самом информированном энтузиасте космоса"
 
Хочу стать космонавтомСоюзКосмос - РИА НаукаМарсЗемляРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:51Небензя назвал актуальной идею саммита пятерки СБ ООН
05:49Лондон призовет Россию и КНР к координированному подходу по Афганистану
05:48В Совбезе ООН не обсуждают вопрос снятия санкций с талибов
05:41Лишь каждый третий россиянин делает сбережения
05:40"Единая Россия" победила на выборах в томскую облдуму
05:36Источник: руководство таможенного поста в Приморье подозревают в коррупции
05:29Мясников назвал четыре предвестника инсульта
05:16В МВД Якутии прокомментировали инцидент со страйкбольным пистолетом у школы
05:12Во Владивостоке полицейский на служебной машине насмерть сбил женщину
05:10В США назвали Россию главной военной угрозой
05:07Россияне рассказали, какую зарплату считают достойной
05:04Глава минздрава Бразилии, прибывший в ООН, заболел COVID-19
04:15Не только для зрения. Какие грибы имеют лечебные свойства
04:15Пушков назвал условие для "войны" между Россией и Евросоюзом
04:10"Единая Россия" победила на выборах на Сахалине
03:45Россияне смогут бесплатно отправить в космос свои имена
03:45Эсеры набрали на выборах в Госдуму в Приамурье меньше, чем "Новые люди"
03:37В России создают умный автомат
03:29Джонсон и Байден согласовали подход по России и Китаю
03:24Студент, которого приняли за стрелявшего в Перми, рассказал о нападении
Лента новостейМолния