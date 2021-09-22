https://ria.ru/20210922/immunitet-1751222468.html

Врач назвал "секретное оружие" иммунитета

Врач назвал "секретное оружие" иммунитета - РИА Новости, 22.09.2021

Врач назвал "секретное оружие" иммунитета

Вероятность простудиться или подхватить вирусную инфекцию возрастает по мере того, как температура воздуха за окном понижается. Три шага к укреплению иммунитета РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T02:15

2021-09-22T02:15

2021-09-22T02:15

общество

здоровье

россия

коронавирус covid-19

филипп кузьменко

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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Вероятность простудиться или подхватить вирусную инфекцию возрастает по мере того, как температура воздуха за окном понижается. Три шага к укреплению иммунитета назвал в интервью радио Sputnik врач-терапевт, медицинский блогер Филипп Кузьменко.Самый надежный способ усилить защиту организма — это сделать прививку от таких опасных инфекций, как COVID-19 и грипп, отметил он. Это первый и главный шаг, который поможет сохранить здоровье в период осеннего роста заболеваемости, считает врач-терапевт.Повысить способность организма сопротивляться различным вирусным инфекциям, характерным для осени, могут некоторые "вспомогательные средства", продолжил он."Можно пить чай с медом, с лимоном, с имбирем, можно пить какао. Можно есть больше фруктов, содержащих витамин C. Это хорошие вспомогательные средства", — отметил врач-терапевт.Выбор продукта, регулярное употребление которого станет следующим после вакцинации шагом к укреплению иммунитета, зависит от кулинарных предпочтений человека, добавил он.Наконец, существует "секретное оружие", которое даст организму серьезное преимущество в борьбе с инфекцией.Укрепление иммунитета должно сочетаться с соблюдением социальной дистанции и правил гигиены, предупредил врач."Конечно же, держитесь подальше от людей, которые потенциально заразны — чихают, сморкаются. Финальный совет — мойте руки, когда собираетесь потрогать лицо или прикоснуться к пище", —заключил Кузьменко.

https://ria.ru/20210827/khodba-1747598527.html

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общество, здоровье, россия, коронавирус covid-19, филипп кузьменко