https://ria.ru/20210922/immunitet-1751222468.html
Врач назвал "секретное оружие" иммунитета
Врач назвал "секретное оружие" иммунитета - РИА Новости, 22.09.2021
Врач назвал "секретное оружие" иммунитета
Вероятность простудиться или подхватить вирусную инфекцию возрастает по мере того, как температура воздуха за окном понижается. Три шага к укреплению иммунитета РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T02:15
2021-09-22T02:15
2021-09-22T02:15
общество
здоровье
россия
коронавирус covid-19
филипп кузьменко
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Вероятность простудиться или подхватить вирусную инфекцию возрастает по мере того, как температура воздуха за окном понижается. Три шага к укреплению иммунитета назвал в интервью радио Sputnik врач-терапевт, медицинский блогер Филипп Кузьменко.Самый надежный способ усилить защиту организма — это сделать прививку от таких опасных инфекций, как COVID-19 и грипп, отметил он. Это первый и главный шаг, который поможет сохранить здоровье в период осеннего роста заболеваемости, считает врач-терапевт.Повысить способность организма сопротивляться различным вирусным инфекциям, характерным для осени, могут некоторые "вспомогательные средства", продолжил он."Можно пить чай с медом, с лимоном, с имбирем, можно пить какао. Можно есть больше фруктов, содержащих витамин C. Это хорошие вспомогательные средства", — отметил врач-терапевт.Выбор продукта, регулярное употребление которого станет следующим после вакцинации шагом к укреплению иммунитета, зависит от кулинарных предпочтений человека, добавил он.Наконец, существует "секретное оружие", которое даст организму серьезное преимущество в борьбе с инфекцией.Укрепление иммунитета должно сочетаться с соблюдением социальной дистанции и правил гигиены, предупредил врач."Конечно же, держитесь подальше от людей, которые потенциально заразны — чихают, сморкаются. Финальный совет — мойте руки, когда собираетесь потрогать лицо или прикоснуться к пище", —заключил Кузьменко.
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общество, здоровье, россия, коронавирус covid-19, филипп кузьменко
Врач назвал "секретное оружие" иммунитета
Врач Кузьменко: чтобы укрепить иммунную систему, нужно больше ходить
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости.
Вероятность простудиться или подхватить вирусную инфекцию возрастает по мере того, как температура воздуха за окном понижается. Три шага к укреплению иммунитета назвал в интервью радио Sputnik
врач-терапевт, медицинский блогер Филипп Кузьменко.
Самый надежный способ усилить защиту организма — это сделать прививку от таких опасных инфекций, как COVID-19 и грипп, отметил он. Это первый и главный шаг, который поможет сохранить здоровье в период осеннего роста заболеваемости, считает врач-терапевт.
"Главная рекомендация — смело идите и делайте прививки. Вакцинация — это полномасштабные учения нашей иммунной системы для предотвращения впоследствии вторжения противника, то есть патогена. Я бы посоветовал вакцинироваться от COVID-19, а также от гриппа", — сказал Кузьменко.
Повысить способность организма сопротивляться различным вирусным инфекциям, характерным для осени, могут некоторые "вспомогательные средства", продолжил он.
"Можно пить чай с медом, с лимоном, с имбирем, можно пить какао. Можно есть больше фруктов, содержащих витамин C. Это хорошие вспомогательные средства", — отметил врач-терапевт.
Выбор продукта, регулярное употребление которого станет следующим после вакцинации шагом к укреплению иммунитета, зависит от кулинарных предпочтений человека, добавил он.
Наконец, существует "секретное оружие", которое даст организму серьезное преимущество в борьбе с инфекцией.
"Секретное оружие, чтобы иммунитет хорошо работал, — нужно ходить. Человек в день должен проходить пять тысяч шагов. Без этого минимума, считайте, ваш иммунитет разрушается", — уверен Кузьменко.
Укрепление иммунитета должно сочетаться с соблюдением социальной дистанции и правил гигиены, предупредил врач.
"Конечно же, держитесь подальше от людей, которые потенциально заразны — чихают, сморкаются. Финальный совет — мойте руки, когда собираетесь потрогать лицо или прикоснуться к пище", —заключил Кузьменко.