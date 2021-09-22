https://ria.ru/20210922/grabitel-1751248366.html

В Москве пенсионерка отбилась от грабителя, пытавшегося отобрать сумку

В Москве пенсионерка отбилась от грабителя, пытавшегося отобрать сумку - РИА Новости, 22.09.2021

В Москве пенсионерка отбилась от грабителя, пытавшегося отобрать сумку

Молодой человек напал в центре Москвы на 70-летнюю женщину, но не смог отобрать сумку у вцепившейся в нее мертвой хваткой пенсионерки, и теперь размышляет над... РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T10:31

2021-09-22T10:31

2021-09-22T11:58

происшествия

москва

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Молодой человек напал в центре Москвы на 70-летнюю женщину, но не смог отобрать сумку у вцепившейся в нее мертвой хваткой пенсионерки, и теперь размышляет над своим поведением в СИЗО, сообщили в пресс-службе столичного ГУМВД.Грабитель пытался вырвать сумку из рук лежащей на асфальте женщины, но не смог - на помощь подоспел прохожий, попытавшийся догнать нападавшего. Тот скрылся, но был задержан на Ясеневой улице - им оказался 22-летний приезжий.Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на грабеж, злоумышленник - под стражей.Пенсионерка после схватки была вынуждена обратиться в больницу.

https://ria.ru/20200207/1564394768.html

москва

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2021

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Железная хватка: грабитель не смог вырвать сумку из рук пенсионерки Молодой человек напал в центре Москвы на 70-летнюю женщину, но не смог отобрать сумку у вцепившейся в нее мертвой хваткой пенсионерки, и теперь размышляет над своим поведением в СИЗО. 2021-09-22T10:31 true PT0M33S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва