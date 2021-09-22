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Встреча Путина с руководителями фракций в Госдуме состоится 25 сентября
Встреча Путина с руководителями фракций в Госдуме состоится 25 сентября - РИА Новости, 22.09.2021
Встреча Путина с руководителями фракций в Госдуме состоится 25 сентября
Встреча президента РФ Владимира Путина с руководителями думских партий планируется на 25 сентября, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T17:11
2021-09-22T17:11
2021-09-22T17:11
политика
владимир путин
дмитрий песков
госдума рф
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россия
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Встреча президента РФ Владимира Путина с руководителями думских партий планируется на 25 сентября, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Ранее источник во фракции "Единая Россия" сообщил РИА Новости, что встречу у главы государства перенесли с пятницы на субботу, она пройдет онлайн 25 сентября.Песков подтвердил эту информацию."Да", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, действительно ли встреча планируется на 25 сентября.Голосование на выборах в Госдуму проходило в этом году 17-19 сентября. Согласно данным ЦИК, "Единая Россия" по итогам выборов в Госдуму получила 324 мандата, КПРФ - 57, "Справедливая Россия - За правду" - 27, ЛДПР - 21, "Новые люди" - 13.
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политика, владимир путин, дмитрий песков, госдума рф, выборы в государственную думу, россия
Встреча Путина с руководителями фракций в Госдуме состоится 25 сентября
Песков: встреча Путина с руководителями фракций в Госдуме планируется на 25 сентября