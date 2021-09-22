https://ria.ru/20210922/gosduma-1751337988.html

Встреча Путина с руководителями фракций в Госдуме состоится 25 сентября

Встреча Путина с руководителями фракций в Госдуме состоится 25 сентября - РИА Новости, 22.09.2021

Встреча Путина с руководителями фракций в Госдуме состоится 25 сентября

Встреча президента РФ Владимира Путина с руководителями думских партий планируется на 25 сентября, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T17:11

2021-09-22T17:11

2021-09-22T17:11

политика

владимир путин

дмитрий песков

госдума рф

выборы в государственную думу

россия

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Встреча президента РФ Владимира Путина с руководителями думских партий планируется на 25 сентября, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Ранее источник во фракции "Единая Россия" сообщил РИА Новости, что встречу у главы государства перенесли с пятницы на субботу, она пройдет онлайн 25 сентября.Песков подтвердил эту информацию."Да", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, действительно ли встреча планируется на 25 сентября.Голосование на выборах в Госдуму проходило в этом году 17-19 сентября. Согласно данным ЦИК, "Единая Россия" по итогам выборов в Госдуму получила 324 мандата, КПРФ - 57, "Справедливая Россия - За правду" - 27, ЛДПР - 21, "Новые люди" - 13.

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политика, владимир путин, дмитрий песков, госдума рф, выборы в государственную думу, россия