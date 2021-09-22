https://ria.ru/20210922/gosduma-1751325868.html

Источник назвал дату встречи Путина с руководителями фракций в Госдуме

Источник назвал дату встречи Путина с руководителями фракций в Госдуме - РИА Новости, 22.09.2021

Источник назвал дату встречи Путина с руководителями фракций в Госдуме

Встреча президента РФ Владимира Путина с руководителями фракций в Госдуме может состояться в субботу, 25 сентября, сообщил источник во фракции "Единая Россия". РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T16:33

2021-09-22T16:33

2021-09-22T16:42

политика

единая россия

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владимир путин

дмитрий песков

выборы в государственную думу

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Встреча президента РФ Владимира Путина с руководителями фракций в Госдуме может состояться в субботу, 25 сентября, сообщил источник во фракции "Единая Россия"."Встречу у Владимира Владимировича перенесли с пятницы на субботу", - сообщил источник.Собеседник агентства уточнил, что встреча пройдет онлайн 25 сентября - "на данную минуту так".Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал журналистам, что Путин до конца недели в режиме видеосвязи встретится с лидерами прошедших в Госдуму партий.

https://ria.ru/20210922/onlayn-golosovanie-1751288808.html

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политика, единая россия, госдума рф, владимир путин, дмитрий песков, выборы в государственную думу, россия