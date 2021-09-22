https://ria.ru/20210922/gosduma-1751319257.html

Источник рассказал, когда Госдума соберется на первое пленарное заседание

Источник рассказал, когда Госдума соберется на первое пленарное заседание - РИА Новости, 22.09.2021

Источник рассказал, когда Госдума соберется на первое пленарное заседание

Госдума может собраться на первое пленарное заседание 5 или 7 октября, сообщил РИА Новости источник во фракции "Единой России". РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T16:03

2021-09-22T16:03

2021-09-22T16:06

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Госдума может собраться на первое пленарное заседание 5 или 7 октября, сообщил РИА Новости источник во фракции "Единой России"."Рассматривают две даты - 5 или 7 октября, точной даты все еще нет", - сказал собеседник агентства."На мой взгляд, тянуть не будем, потому что на носу принятие бюджета, до 1 октября внесут бюджет в Думу. Что тянуть? По сути все подсчитано. Свой вердикт к концу недели сделает окончательно ЦИК. Ждать нечего", - добавил он.

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2021

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политика, госдума рф, россия