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Источник рассказал, когда Госдума соберется на первое пленарное заседание
Источник рассказал, когда Госдума соберется на первое пленарное заседание - РИА Новости, 22.09.2021
Источник рассказал, когда Госдума соберется на первое пленарное заседание
Госдума может собраться на первое пленарное заседание 5 или 7 октября, сообщил РИА Новости источник во фракции "Единой России". РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T16:03
2021-09-22T16:03
2021-09-22T16:06
выборы в государственную думу
политика
госдума рф
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Госдума может собраться на первое пленарное заседание 5 или 7 октября, сообщил РИА Новости источник во фракции "Единой России"."Рассматривают две даты - 5 или 7 октября, точной даты все еще нет", - сказал собеседник агентства."На мой взгляд, тянуть не будем, потому что на носу принятие бюджета, до 1 октября внесут бюджет в Думу. Что тянуть? По сути все подсчитано. Свой вердикт к концу недели сделает окончательно ЦИК. Ждать нечего", - добавил он.
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политика, госдума рф, россия
16:03 22.09.2021 (обновлено: 16:06 22.09.2021)
Источник рассказал, когда Госдума соберется на первое пленарное заседание
Источник: Госдума может собраться на первое пленарное заседание 5 или 7 октября