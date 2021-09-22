https://ria.ru/20210922/gosduma-1751296800.html

Песков ответил на вопрос о дате первого заседания Госдумы

Песков ответил на вопрос о дате первого заседания Госдумы - РИА Новости, 22.09.2021

Песков ответил на вопрос о дате первого заседания Госдумы

В Кремле не могут предвосхищать, может ли глава российского государства Владимир Путин предложить кандидата в спикеры Госдумы на встрече с лидерами победивших... РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T14:14

2021-09-22T14:14

2021-09-22T14:14

выборы в государственную думу

политика

владимир путин

дмитрий песков

госдума рф

выборы в государственную думу

россия

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. В Кремле не могут предвосхищать, может ли глава российского государства Владимир Путин предложить кандидата в спикеры Госдумы на встрече с лидерами победивших на выборах партий, это зависит от решения президента, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее Песков сообщал журналистам, что Путин до конца недели в режиме видеосвязи встретится с лидерами прошедших в Госдуму партий."Это зависит от президента, если он примет такое решение, да, если нет - нет. Но мы не можем это предвосхищать", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, планирует ли Путин на готовящейся встрече с партиями-победителями поднять кадровые вопросы и будет ли предлагать кандидатуру спикера Госдумы.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что пока не может сообщить о дате первого заседания Государственной Думы VIII созыва."Мы сообщим вам, когда такое решение будет принято", – подчеркнул он.Выборы в Госдуму прошли 17-19 сентября. Итоги голосования могут быть окончательно подведены в пятницу, заявила ранее Памфилова. Согласно данным ЦИК, "ЕР" по итогам выборов в Госдуму получила 324 мандата, КПРФ - 57, "Справедливая Россия - За правду" - 27, ЛДПР - 21, "Новые люди" - 13.

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политика, владимир путин, дмитрий песков, госдума рф, выборы в государственную думу, россия