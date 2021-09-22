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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210922/gosduma-1751296800.html
Песков ответил на вопрос о дате первого заседания Госдумы
Песков ответил на вопрос о дате первого заседания Госдумы - РИА Новости, 22.09.2021
Песков ответил на вопрос о дате первого заседания Госдумы
В Кремле не могут предвосхищать, может ли глава российского государства Владимир Путин предложить кандидата в спикеры Госдумы на встрече с лидерами победивших... РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T14:14
2021-09-22T14:14
выборы в государственную думу
политика
владимир путин
дмитрий песков
госдума рф
выборы в государственную думу
россия
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. В Кремле не могут предвосхищать, может ли глава российского государства Владимир Путин предложить кандидата в спикеры Госдумы на встрече с лидерами победивших на выборах партий, это зависит от решения президента, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее Песков сообщал журналистам, что Путин до конца недели в режиме видеосвязи встретится с лидерами прошедших в Госдуму партий."Это зависит от президента, если он примет такое решение, да, если нет - нет. Но мы не можем это предвосхищать", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, планирует ли Путин на готовящейся встрече с партиями-победителями поднять кадровые вопросы и будет ли предлагать кандидатуру спикера Госдумы.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что пока не может сообщить о дате первого заседания Государственной Думы VIII созыва."Мы сообщим вам, когда такое решение будет принято", – подчеркнул он.Выборы в Госдуму прошли 17-19 сентября. Итоги голосования могут быть окончательно подведены в пятницу, заявила ранее Памфилова. Согласно данным ЦИК, "ЕР" по итогам выборов в Госдуму получила 324 мандата, КПРФ - 57, "Справедливая Россия - За правду" - 27, ЛДПР - 21, "Новые люди" - 13.
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политика, владимир путин, дмитрий песков, госдума рф, выборы в государственную думу, россия
14:14 22.09.2021
 
Песков ответил на вопрос о дате первого заседания Госдумы

Песков: Кремль пока не может сообщить о дате первого заседания Госдумы

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. В Кремле не могут предвосхищать, может ли глава российского государства Владимир Путин предложить кандидата в спикеры Госдумы на встрече с лидерами победивших на выборах партий, это зависит от решения президента, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее Песков сообщал журналистам, что Путин до конца недели в режиме видеосвязи встретится с лидерами прошедших в Госдуму партий.
Председатель Медиа-совета Русского географического общества, заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
Вчера, 13:41Выборы в Государственную думу
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"Это зависит от президента, если он примет такое решение, да, если нет - нет. Но мы не можем это предвосхищать", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, планирует ли Путин на готовящейся встрече с партиями-победителями поднять кадровые вопросы и будет ли предлагать кандидатуру спикера Госдумы.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что пока не может сообщить о дате первого заседания Государственной Думы VIII созыва.
"Мы сообщим вам, когда такое решение будет принято", – подчеркнул он.
Выборы в Госдуму прошли 17-19 сентября. Итоги голосования могут быть окончательно подведены в пятницу, заявила ранее Памфилова. Согласно данным ЦИК, "ЕР" по итогам выборов в Госдуму получила 324 мандата, КПРФ - 57, "Справедливая Россия - За правду" - 27, ЛДПР - 21, "Новые люди" - 13.
 
Выборы в Государственную думуПолитикаВладимир ПутинДмитрий ПесковГосдума РФВыборы в Государственную думуРоссия
 
 
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