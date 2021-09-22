https://ria.ru/20210922/gosdolg-1751382636.html

В США предложили ужесточить санкции против госдолга России

В США предложили ужесточить санкции против госдолга России - РИА Новости, 22.09.2021

В США предложили ужесточить санкции против госдолга России

Нижняя палата Конгресса США внесла поправку к проекту оборонного бюджета на следующий год. Конгрессмены предложили запретить гражданам США заключать сделки с... РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T22:01

2021-09-22T22:01

2021-09-22T23:19

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ВАШИНГТОН, 22 сен - РИА Новости. Нижняя палата Конгресса США внесла поправку к проекту оборонного бюджета на следующий год. Конгрессмены предложили запретить гражданам США заключать сделки с российским суверенным госдолгом на вторичном рынке.Соответствующую поправку внес демократ от Калифорнии Брэд Шерман, ее одобрили во вторник. Документ призывает вводить санкции для запрета покупки и продажи вновь выпущенного суверенного долга России на первичном и вторичном рынках. Кроме того, законодатели предложили обязать разведку анализировать возможное иностранное вмешательство в выборы, а главу государства - после ознакомления с соответствующей информацией принимать решение о продлении или снятии ограничительных мер.Как отметил Блумберг, запрет нацелен на выпущенные Центробанком, Фондом национального благосостояния и казначейством облигации в любой валюте со сроком погашения более 14 дней. Предполагается, что проект оборонного бюджета будет принят Палатой на этой неделе, затем перейдет в сенат. Министр финансов Антон Силуанов ранее подчеркивал, что российский госдолг является одним из самых надежных и низкорискованных в мире, спрос на него останется высоким несмотря на санкции США.

https://ria.ru/20210416/sanktsii-1728534075.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210426/kitay-1729953769.html

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экономика, сша, россия