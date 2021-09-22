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В США заявили, что им "предельно ясны" планы России по гиперзвуку
В США заявили, что им "предельно ясны" планы России по гиперзвуку - РИА Новости, 22.09.2021
В США заявили, что им "предельно ясны" планы России по гиперзвуку
США крайне недовольны темпами развития программ по гиперзвуку на фоне значительного отставания от России и Китая в этой сфере. Об этом пишет Air Force Magazine... РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T12:31
2021-09-22T15:43
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. США крайне недовольны темпами развития программ по гиперзвуку на фоне значительного отставания от России и Китая в этой сфере. Об этом пишет Air Force Magazine со ссылкой на министра американских ВВС Фрэнка Кендалла.Во время выступления на AFA’s Air, Space &amp; Cyber Conference он заявил, что "предельно ясно" понимает, как Москва и Пекин планируют использовать свои гиперзвуковые ракеты.В связи с этим Кендалл призвал ВВС США сначала определить, какие цели им необходимо поразить с помощью гиперзвукового оружия, а затем объяснить, почему это "самый экономичный" способ для реализации поставленной задачи.Говоря о необходимой для создания ракет промышленной базы, министр отметил, что ее строительство начнется по мере развития программы.
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в мире, сша, китай, ввс сша, россия
12:31 22.09.2021 (обновлено: 15:43 22.09.2021)
 
В США заявили, что им "предельно ясны" планы России по гиперзвуку

Генерал Кендалл выразил недовольство отставанием США от России по гиперзвуковому оружию

© Фото : U.S. Army Space and Missile Defense Command/Army Forces Strategic CommandПервый запуск прототипа перспективного гиперзвукового оружия (Advanced Hypersonic Weapon ) на полигоне в США
Первый запуск прототипа перспективного гиперзвукового оружия (Advanced Hypersonic Weapon ) на полигоне в США - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
© Фото : U.S. Army Space and Missile Defense Command/Army Forces Strategic Command
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. США крайне недовольны темпами развития программ по гиперзвуку на фоне значительного отставания от России и Китая в этой сфере. Об этом пишет Air Force Magazine со ссылкой на министра американских ВВС Фрэнка Кендалла.
Во время выступления на AFA’s Air, Space & Cyber Conference он заявил, что "предельно ясно" понимает, как Москва и Пекин планируют использовать свои гиперзвуковые ракеты.

"Они движутся очень быстро <…> и отлично понимают, зачем им это нужно", — подчеркнул министр.

В связи с этим Кендалл призвал ВВС США сначала определить, какие цели им необходимо поразить с помощью гиперзвукового оружия, а затем объяснить, почему это "самый экономичный" способ для реализации поставленной задачи.
Говоря о необходимой для создания ракет промышленной базы, министр отметил, что ее строительство начнется по мере развития программы.
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19 июля, 14:06Сказано в эфире
"Летящая плазма". Почему гиперзвуковое оружие РФ вызвало тревогу в США
 
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