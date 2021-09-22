https://ria.ru/20210922/germaniya-1751370489.html

Правительство Германии заявило о непризнании выборов в Госдуму в Крыму

Правительство Германии заявило о непризнании выборов в Госдуму в Крыму - РИА Новости, 22.09.2021

Правительство Германии заявило о непризнании выборов в Госдуму в Крыму

Правительство Германии не признает проведенное в Крыму голосование на выборах в Государственную думу, обеспечение голосования на выборах жителей Донбасса Берлин РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T19:58

2021-09-22T19:58

2021-09-22T19:58

выборы в государственную думу

в мире

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БЕРЛИН, 22 сен - РИА Новости. Правительство Германии не признает проведенное в Крыму голосование на выборах в Государственную думу, обеспечение голосования на выборах жителей Донбасса Берлин считает нарушением международного права, заявила заместитель представителя кабмина ФРГ Ульрике Деммер.Говоря о выборах в Крыму, Деммер отметила, что Берлин считает присоединение Крыма "нарушением территориальной целостности и суверенитета Украины", и оно не признается Германией."Из этого для нас следует, что мы, конечно, не признаем проведение выборов в аннексированном Россией Крыму", - заявила она на брифинге в среду.Ранее глава избиркома Крыма Михаил Малышев назвал двойными стандартами отказ стран признавать итоги выборов в Госдуму на территории полуострова и отметил, что подобные инсинуации не имеют принципиального значения для крымчан.Деммер добавила, что, по мнению германского правительства, возможность жителей Донбасса с российскими паспортами голосовать на выборах в Госдуму - это "нарушение международного права".Глава ЦИК Элла Памфилова ранее сообщила, что ЦИК не делал никаких участков для голосования в самопровозглашенных ДНР и ЛНР, поскольку они не являются территорией РФ, но проработал дистанционную возможность голосования. Она отметила, что жителям ДНР и ЛНР ЦИК также предоставляет возможность проголосовать на территории Ростовской области.Кроме того, зампредставителя кабмина ФРГ отметила, что "правительство очень серьезно относится к жалобам наблюдателей и российских оппозиционных политиков о том, что при проведении выборов и подсчете голосов были массированные нарушения".Ранее Памфилова доложила президенту РФ Владимиру Путину, что нарушений на выборах стало меньше, а количество поступивших обращений и жалоб было "минимальное за все время".Выборы в Госдуму прошли 17-19 сентября. Согласно данным ЦИК, ЕР по итогам выборов в Госдуму получила 324 мандата, КПРФ - 57, "Справедливая Россия - За правду" - 27, ЛДПР - 21, "Новые люди" - 13.

https://ria.ru/20210921/turtsiya-1751189289.html

https://ria.ru/20210921/vybory-1751089543.html

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в мире, республика крым, германия, госдума рф, россия