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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210922/germaniya-1751370489.html
Правительство Германии заявило о непризнании выборов в Госдуму в Крыму
Правительство Германии заявило о непризнании выборов в Госдуму в Крыму - РИА Новости, 22.09.2021
Правительство Германии заявило о непризнании выборов в Госдуму в Крыму
Правительство Германии не признает проведенное в Крыму голосование на выборах в Государственную думу, обеспечение голосования на выборах жителей Донбасса Берлин РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T19:58
2021-09-22T19:58
выборы в государственную думу
в мире
республика крым
германия
госдума рф
россия
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БЕРЛИН, 22 сен - РИА Новости. Правительство Германии не признает проведенное в Крыму голосование на выборах в Государственную думу, обеспечение голосования на выборах жителей Донбасса Берлин считает нарушением международного права, заявила заместитель представителя кабмина ФРГ Ульрике Деммер.Говоря о выборах в Крыму, Деммер отметила, что Берлин считает присоединение Крыма "нарушением территориальной целостности и суверенитета Украины", и оно не признается Германией."Из этого для нас следует, что мы, конечно, не признаем проведение выборов в аннексированном Россией Крыму", - заявила она на брифинге в среду.Ранее глава избиркома Крыма Михаил Малышев назвал двойными стандартами отказ стран признавать итоги выборов в Госдуму на территории полуострова и отметил, что подобные инсинуации не имеют принципиального значения для крымчан.Деммер добавила, что, по мнению германского правительства, возможность жителей Донбасса с российскими паспортами голосовать на выборах в Госдуму - это "нарушение международного права".Глава ЦИК Элла Памфилова ранее сообщила, что ЦИК не делал никаких участков для голосования в самопровозглашенных ДНР и ЛНР, поскольку они не являются территорией РФ, но проработал дистанционную возможность голосования. Она отметила, что жителям ДНР и ЛНР ЦИК также предоставляет возможность проголосовать на территории Ростовской области.Кроме того, зампредставителя кабмина ФРГ отметила, что "правительство очень серьезно относится к жалобам наблюдателей и российских оппозиционных политиков о том, что при проведении выборов и подсчете голосов были массированные нарушения".Ранее Памфилова доложила президенту РФ Владимиру Путину, что нарушений на выборах стало меньше, а количество поступивших обращений и жалоб было "минимальное за все время".Выборы в Госдуму прошли 17-19 сентября. Согласно данным ЦИК, ЕР по итогам выборов в Госдуму получила 324 мандата, КПРФ - 57, "Справедливая Россия - За правду" - 27, ЛДПР - 21, "Новые люди" - 13.
https://ria.ru/20210921/turtsiya-1751189289.html
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в мире, республика крым, германия, госдума рф, россия
19:58 22.09.2021
 
Правительство Германии заявило о непризнании выборов в Госдуму в Крыму

Правительство Германии не признает проведенное в Крыму голосование на выборах в Госдуму

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкВ Центральной избирательной комиссии РФ в Москве после подведения итогов голосования на выборах депутатов Госдумы восьмого созыва
В Центральной избирательной комиссии РФ в Москве после подведения итогов голосования на выборах депутатов Госдумы восьмого созыва - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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БЕРЛИН, 22 сен - РИА Новости. Правительство Германии не признает проведенное в Крыму голосование на выборах в Государственную думу, обеспечение голосования на выборах жителей Донбасса Берлин считает нарушением международного права, заявила заместитель представителя кабмина ФРГ Ульрике Деммер.
Говоря о выборах в Крыму, Деммер отметила, что Берлин считает присоединение Крыма "нарушением территориальной целостности и суверенитета Украины", и оно не признается Германией.
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"Из этого для нас следует, что мы, конечно, не признаем проведение выборов в аннексированном Россией Крыму", - заявила она на брифинге в среду.
Ранее глава избиркома Крыма Михаил Малышев назвал двойными стандартами отказ стран признавать итоги выборов в Госдуму на территории полуострова и отметил, что подобные инсинуации не имеют принципиального значения для крымчан.
Деммер добавила, что, по мнению германского правительства, возможность жителей Донбасса с российскими паспортами голосовать на выборах в Госдуму - это "нарушение международного права".
Глава ЦИК Элла Памфилова ранее сообщила, что ЦИК не делал никаких участков для голосования в самопровозглашенных ДНР и ЛНР, поскольку они не являются территорией РФ, но проработал дистанционную возможность голосования. Она отметила, что жителям ДНР и ЛНР ЦИК также предоставляет возможность проголосовать на территории Ростовской области.
Кроме того, зампредставителя кабмина ФРГ отметила, что "правительство очень серьезно относится к жалобам наблюдателей и российских оппозиционных политиков о том, что при проведении выборов и подсчете голосов были массированные нарушения".
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Ранее Памфилова доложила президенту РФ Владимиру Путину, что нарушений на выборах стало меньше, а количество поступивших обращений и жалоб было "минимальное за все время".
Выборы в Госдуму прошли 17-19 сентября. Согласно данным ЦИК, ЕР по итогам выборов в Госдуму получила 324 мандата, КПРФ - 57, "Справедливая Россия - За правду" - 27, ЛДПР - 21, "Новые люди" - 13.
 
Выборы в Государственную думуВ миреРеспублика КрымГерманияГосдума РФРоссия
 
 
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