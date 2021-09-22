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Зеленский заявил, что борьба с Россией должна быть приоритетом сессии ООН
Зеленский заявил, что борьба с Россией должна быть приоритетом сессии ООН - РИА Новости, 23.09.2021
Зеленский заявил, что борьба с Россией должна быть приоритетом сессии ООН
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с президентом 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН Абдуллой Шахидом высказал мнение, что противодействие... РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-22T11:50
2021-09-23T00:06
в мире
украина
оон
владимир зеленский
генеральная ассамблея оон
абдулла шахид
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КИЕВ, 22 сен — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с президентом 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН Абдуллой Шахидом высказал мнение, что противодействие "агрессии России" и защита прав человека в Донбассе и Крыму должны быть приоритетом сессии ООН.Также пресс-служба главы украинского государства сообщила, что также на встрече Зеленский ознакомил Шахида с итогами саммита "Крымская платформа" и выразил уверенность, что достижение конечной цели этой инициативы — возвращение Крыма под контроль Киева — это путь к восстановлению уважения к уставу ООН.Кроме того, Зеленский отметил важность принятия на пленарном заседании двух резолюций Генеральной ассамблеи, которые Украина совместно с партнерами планирует представить на рассмотрение: "Ситуация с правами человека в оккупированной автономной Республике Крым и городе Севастополе, Украина" и "Проблема милитаризации автономной Республики Крым и Севастополя, Украина, а также частей Черного и Азовского морей".
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в мире, украина, оон, владимир зеленский, генеральная ассамблея оон, абдулла шахид
11:50 22.09.2021 (обновлено: 00:06 23.09.2021)
 
Зеленский заявил, что борьба с Россией должна быть приоритетом сессии ООН

Зеленский: противодействие агрессии России должно быть приоритетом 76-й сессии ГА ООН

CC BY 4.0 / Офис президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Нью-Йорк
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Нью-Йорк - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
CC BY 4.0 / Офис президента Украины /
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КИЕВ, 22 сен — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с президентом 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН Абдуллой Шахидом высказал мнение, что противодействие "агрессии России" и защита прав человека в Донбассе и Крыму должны быть приоритетом сессии ООН.

"На встрече с @abdulla_shahid (Абдуллой Шахидом. — Прим. ред.) подчеркнул, что защита прав человека на оккупированных территориях Украины, предотвращение милитаризации Крыма и противодействие агрессии России должны быть приоритетом UNGA76", — написал Зеленский в Twitter.

Также пресс-служба главы украинского государства сообщила, что также на встрече Зеленский ознакомил Шахида с итогами саммита "Крымская платформа" и выразил уверенность, что достижение конечной цели этой инициативы — возвращение Крыма под контроль Киева — это путь к восстановлению уважения к уставу ООН.
Кроме того, Зеленский отметил важность принятия на пленарном заседании двух резолюций Генеральной ассамблеи, которые Украина совместно с партнерами планирует представить на рассмотрение: "Ситуация с правами человека в оккупированной автономной Республике Крым и городе Севастополе, Украина" и "Проблема милитаризации автономной Республики Крым и Севастополя, Украина, а также частей Черного и Азовского морей".
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В миреУкраинаООНВладимир ЗеленскийГенеральная Ассамблея ООНАбдулла Шахид
 
 
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