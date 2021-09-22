https://ria.ru/20210922/genassambleya-1751265223.html

Зеленский заявил, что борьба с Россией должна быть приоритетом сессии ООН

Зеленский заявил, что борьба с Россией должна быть приоритетом сессии ООН - РИА Новости, 23.09.2021

Зеленский заявил, что борьба с Россией должна быть приоритетом сессии ООН

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с президентом 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН Абдуллой Шахидом высказал мнение, что противодействие... РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-22T11:50

2021-09-22T11:50

2021-09-23T00:06

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владимир зеленский

генеральная ассамблея оон

абдулла шахид

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КИЕВ, 22 сен — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с президентом 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН Абдуллой Шахидом высказал мнение, что противодействие "агрессии России" и защита прав человека в Донбассе и Крыму должны быть приоритетом сессии ООН.Также пресс-служба главы украинского государства сообщила, что также на встрече Зеленский ознакомил Шахида с итогами саммита "Крымская платформа" и выразил уверенность, что достижение конечной цели этой инициативы — возвращение Крыма под контроль Киева — это путь к восстановлению уважения к уставу ООН.Кроме того, Зеленский отметил важность принятия на пленарном заседании двух резолюций Генеральной ассамблеи, которые Украина совместно с партнерами планирует представить на рассмотрение: "Ситуация с правами человека в оккупированной автономной Республике Крым и городе Севастополе, Украина" и "Проблема милитаризации автономной Республики Крым и Севастополя, Украина, а также частей Черного и Азовского морей".

https://ria.ru/20210908/sammit-1749096362.html

украина

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в мире, украина, оон, владимир зеленский, генеральная ассамблея оон, абдулла шахид