11:50 22.09.2021 (обновлено: 00:06 23.09.2021)
Зеленский заявил, что борьба с Россией должна быть приоритетом сессии ООН
Зеленский: противодействие агрессии России должно быть приоритетом 76-й сессии ГА ООН
CC BY 4.0 / Офис президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Нью-Йорк
КИЕВ, 22 сен — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с президентом 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН Абдуллой Шахидом высказал мнение, что противодействие "агрессии России" и защита прав человека в Донбассе и Крыму должны быть приоритетом сессии ООН.
"На встрече с @abdulla_shahid (Абдуллой Шахидом. — Прим. ред.) подчеркнул, что защита прав человека на оккупированных территориях Украины, предотвращение милитаризации Крыма и противодействие агрессии России должны быть приоритетом UNGA76", — написал Зеленский в Twitter.
At a meeting with @abdulla_shahid, stressed that protecting human rights in the occupied 🇺🇦 territories, preventing militarization of #Crimea & countering 🇷🇺 aggression must be a priority of #UNGA76. We count on adopting the relevant resolutions initiated by 🇺🇦 together. pic.twitter.com/uKFTBErrvy— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 22, 2021
Также пресс-служба главы украинского государства сообщила, что также на встрече Зеленский ознакомил Шахида с итогами саммита "Крымская платформа" и выразил уверенность, что достижение конечной цели этой инициативы — возвращение Крыма под контроль Киева — это путь к восстановлению уважения к уставу ООН.
Кроме того, Зеленский отметил важность принятия на пленарном заседании двух резолюций Генеральной ассамблеи, которые Украина совместно с партнерами планирует представить на рассмотрение: "Ситуация с правами человека в оккупированной автономной Республике Крым и городе Севастополе, Украина" и "Проблема милитаризации автономной Республики Крым и Севастополя, Украина, а также частей Черного и Азовского морей".