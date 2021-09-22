https://ria.ru/20210922/gaz-1751306365.html

Минэнерго Германии прокомментировало ситуацию с ценами на газ в Европе

Минэнерго Германии прокомментировало ситуацию с ценами на газ в Европе - РИА Новости, 22.09.2021

Минэнерго Германии прокомментировало ситуацию с ценами на газ в Европе

К росту цен на газ в Европе привели многие факторы, Россия же исполняет все свои обязательства по контрактам, заявила представитель Министерства экономики и... РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T14:58

2021-09-22T14:58

2021-09-22T17:28

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газпром

северный поток — 2

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БЕРЛИН, 22 сен — РИА Новости. К росту цен на газ в Европе привели многие факторы, Россия же исполняет все свои обязательства по контрактам, заявила представитель Министерства экономики и энергетики ФРГ Сузанне Унград.Так она прокомментировала спекуляции в СМИ на тему рекордной стоимости сырья. По мнению некоторых политиков и аналитиков, Москва и "Газпром" намеренно влияют на рынок, чтобы ускорить ввод в эксплуатацию газопровода "Северный поток — 2".По словам Унград, существует множество факторов, влияющих на цены: "сложная зима, конъюнктурные изменения, повышенный спрос на газ, конъюнктура в Азии, пожары в Сибири".Представитель ведомства подчеркнула, что в министерстве следят за ситуацией, но считают, что отреагировать должен рынок."Мы не видим необходимости для государства вмешиваться в ситуацию", — заключила Унград.В свою очередь, заместитель официального представителя кабмина ФРГ Ульрике Деммере добавила, что "Газпром" "выполняет свои обязательства по действующему российско-украинскому договору о транзите газа".На прошлой неделе стоимость тысячи кубометров газа на фьючерсных торгах ICE Futures превысила 950 долларов, установив новый рекорд. По мнению аналитиков, рост объясняется устойчивым спросом на голубое топливо при низкой заполненности европейских хранилищ.

https://ria.ru/20210920/kholod-1750805003.html

https://ria.ru/20210916/genotsid-1750337673.html

европа

германия

россия

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экономика, в мире, европа, германия, россия, природный газ, газпром, северный поток — 2, ульрике деммер