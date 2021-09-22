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"Отморозить уши назло России". Поляки возмутились позиции властей по газу
"Отморозить уши назло России". Поляки возмутились позиции властей по газу - РИА Новости, 22.09.2021
"Отморозить уши назло России". Поляки возмутились позиции властей по газу
Пользователи польского портала Interia оценили перспективы газопровода Baltic Pipe, запуск которого намечен на октябрь следующего года. РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T14:10
2021-09-22T15:19
в мире
норвегия
польша
анджей дуда
северный поток — 2
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"Отморозить уши назло России". Поляки негодуют из-за решения властей по газу
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Пользователи польского портала Interia оценили перспективы газопровода Baltic Pipe, запуск которого намечен на октябрь следующего года.Поводом для дискуссии стало недавнее заявление уполномоченного правительства по вопросам энергетической инфраструктуры Петра Наимского. Он убежден, что завершению прокладки трубы из Норвегии в установленные сроки ничего не помешает, а российский газ власти закупать не планируют.Далеко не все комментаторы согласились с оптимистичным настроем политика и поинтересовались, во сколько обойдется "новое" топливо для обывателей.Его поддержал пользователь под ником jabbaryt, назвав власти безумцами, а их действия — государственной изменой.Читатель под ником Gienek поиронизировал и предложил "отморозить уши и руки назло русским"."Потом польское руководство будет закупать газ в Германии и Австрии, даже не заикаясь о том, что он российский… Вся Европа покупает газ у россиян, одна Польша не хочет этого делать", — констатировал kubus.Комментатор под ником Myślę że заключил, что Варшава могла бы напрямую поставлять газ из России вместо того, чтобы "выставлять себя дураками", выступая в защиту Украины.Ранее премьер-министр Матеуш Моравецкий связал строительство "Северного потока — 2" с ростом мировых цен на газ. Он отметил, что Польша выступает против этого проекта, так как его реализация не соответствует интересам страны.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ&gt;&gt;
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норвегия
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"Северный поток — 2": строительство в режиме санкций
Строительство газопровода "Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год должно завершиться в августе 2021 года. Две нитки магистрали соединят побережья России и Германии. Проект финансировали шесть стран: Россия, Германия, Нидерланды, Франция, Австрия и Великобритания. Сооружение газовой артерии несколько раз приостанавливалось из-за санкций США. Смотрите в инфографике Ria.ru, как внешнее давление повлияло на сроки сдачи трубопровода, способного избавить Европу от газового дефицита.
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в мире, норвегия, польша, анджей дуда, северный поток — 2
14:10 22.09.2021 (обновлено: 15:19 22.09.2021)
 
"Отморозить уши назло России". Поляки возмутились позиции властей по газу

Пользователи портала Interia осудили власти за отказ от российского газа

© Фото : Energinet / Maria Tuxen HedegaardBaltic Pipe
Baltic Pipe - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
© Фото : Energinet / Maria Tuxen Hedegaard
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Пользователи польского портала Interia оценили перспективы газопровода Baltic Pipe, запуск которого намечен на октябрь следующего года.
Поводом для дискуссии стало недавнее заявление уполномоченного правительства по вопросам энергетической инфраструктуры Петра Наимского. Он убежден, что завершению прокладки трубы из Норвегии в установленные сроки ничего не помешает, а российский газ власти закупать не планируют.
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Британцы собрались "просить милостыню на русском" из-за ситуации с газом
Далеко не все комментаторы согласились с оптимистичным настроем политика и поинтересовались, во сколько обойдется "новое" топливо для обывателей.

"Почему нет данных о том, что президент Дуда подписал контракт на поставки сжиженного газа из США, который дороже российского на 30 процентов?" — задался вопросом Ściema.

Его поддержал пользователь под ником jabbaryt, назвав власти безумцами, а их действия — государственной изменой.
Читатель под ником Gienek поиронизировал и предложил "отморозить уши и руки назло русским".
"Потом польское руководство будет закупать газ в Германии и Австрии, даже не заикаясь о том, что он российский… Вся Европа покупает газ у россиян, одна Польша не хочет этого делать", — констатировал kubus.
Комментатор под ником Myślę że заключил, что Варшава могла бы напрямую поставлять газ из России вместо того, чтобы "выставлять себя дураками", выступая в защиту Украины.
Ранее премьер-министр Матеуш Моравецкий связал строительство "Северного потока — 2" с ростом мировых цен на газ. Он отметил, что Польша выступает против этого проекта, так как его реализация не соответствует интересам страны.
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Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>
 
В миреНорвегияПольшаАнджей ДудаСеверный поток — 2
 
 
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