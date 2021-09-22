https://ria.ru/20210922/gaz-1751288371.html

В Кремле ответили на заявления США по газу

В Кремле ответили на заявления США по газу - РИА Новости, 22.09.2021

В Кремле ответили на заявления США по газу

Россия выполняет все контрактные обязательства по поставкам газа в Европу, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T13:39

2021-09-22T13:39

2021-09-22T14:35

экономика

сша

европа

дмитрий песков

газпром

россия

амос хохштейн

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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Россия выполняет все контрактные обязательства по поставкам газа в Европу, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Так он прокомментировал слова представителя Госдепа США Амоса Хохштейна, который назвал "вызывающим беспокойство" отказ "Газпрома" забронировать дополнительные объемы транзита газа через Украину и потребовал от России увеличить поставки."Более того, насколько нам известно, сейчас мы вообще близки к историческому максимуму поставок газа европейским покупателям", — добавил Песков.Что касается увеличения транзита через Украину, то, отметил пресс-секретарь, Хохштейну нужно объяснить "очень простую истину": газ сначала продается, потом добывается, только потом уже транспортируется."Невозможно транзитировать газ, не продав его", — сказал Песков.Таким образом, пояснил он, чтобы увеличить объем поставок через Украину, нужно соответственно увеличить увеличить объемы газа, купленного Европой. "В силу своего законодательства — это третий энергетический пакет — они (европейцы. — Прим. ред.) предпочитают сейчас больше делать акцент на спотовых поставках, на спотовом рынке. Вот как раз спотовый рынок и приводит к такому скачкообразному, галопирующему росту цен", — продолжил Песков.Он подчеркнул, что "Газпром" был и остается самым надежным поставщиком газа потребителям в Европе. "Но чтобы им оставаться, этот газ должен кто-то покупать в тех или иных количествах", — заключил пресс-секретарь.На прошлой неделе стоимость тысячи кубометров газа на торгах ICE Futures превысила 950 долларов, установив новый рекорд. По мнению аналитиков, рост объясняется устойчивым спросом на голубое топливо при низкой заполненности европейских хранилищ.

https://ria.ru/20210922/gaz-1751243233.html

https://ria.ru/20210922/gazoprovod-1751245334.html

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экономика, сша, европа, дмитрий песков, газпром, россия, амос хохштейн