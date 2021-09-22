https://ria.ru/20210922/gaz-1751245532.html

Пушков жестко ответил на заявление США о поставках газа из России в Европу

Пушков жестко ответил на заявление США о поставках газа из России в Европу - РИА Новости, 22.09.2021

Пушков жестко ответил на заявление США о поставках газа из России в Европу

Сенатор Алексей Пушков ответил на заявление советника Государственного департамента США Амоса Хохштейна, потребовавшего от Москвы увеличить поставки газа в... РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T10:13

2021-09-22T10:13

2021-09-22T13:31

в мире

украина

европа

алексей пушков

россия

амос хохштейн

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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков ответил на заявление советника Государственного департамента США Амоса Хохштейна, потребовавшего от Москвы увеличить поставки газа в Европу через Украину.По его словам, эта тема — сложное уравнение, которое необходимо решать путем переговоров и поиска компромисса."Тем же, кто считает иначе, надо подучиться дипломатии. Вот это они сделать должны", — добавил Пушков. Ранее Хохштейн также заявил, что несколько регионов Европы могут столкнуться с проблемами с отоплением, если текущая ситуация на энергетическом рынке сохранится.На прошлой неделе стоимость тысячи кубометров газа на торгах ICE Futures превысила 950 долларов, установив новый рекорд. По мнению аналитиков, рост объясняется устойчивым спросом на голубое топливо при низкой заполненности европейских хранилищ.

https://ria.ru/20210922/gaz-1751243233.html

украина

европа

россия

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в мире, украина, европа, алексей пушков, россия, амос хохштейн