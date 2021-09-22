https://ria.ru/20210922/gaz-1751245532.html
Пушков жестко ответил на заявление США о поставках газа из России в Европу
Пушков жестко ответил на заявление США о поставках газа из России в Европу - РИА Новости, 22.09.2021
Пушков жестко ответил на заявление США о поставках газа из России в Европу
Сенатор Алексей Пушков ответил на заявление советника Государственного департамента США Амоса Хохштейна, потребовавшего от Москвы увеличить поставки газа в... РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T10:13
2021-09-22T10:13
2021-09-22T13:31
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков ответил на заявление советника Государственного департамента США Амоса Хохштейна, потребовавшего от Москвы увеличить поставки газа в Европу через Украину.По его словам, эта тема — сложное уравнение, которое необходимо решать путем переговоров и поиска компромисса."Тем же, кто считает иначе, надо подучиться дипломатии. Вот это они сделать должны", — добавил Пушков. Ранее Хохштейн также заявил, что несколько регионов Европы могут столкнуться с проблемами с отоплением, если текущая ситуация на энергетическом рынке сохранится.На прошлой неделе стоимость тысячи кубометров газа на торгах ICE Futures превысила 950 долларов, установив новый рекорд. По мнению аналитиков, рост объясняется устойчивым спросом на голубое топливо при низкой заполненности европейских хранилищ.
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в мире, украина, европа, алексей пушков, россия, амос хохштейн
10:13 22.09.2021 (обновлено: 13:31 22.09.2021)
Пушков жестко ответил на заявление США о поставках газа из России в Европу
Пушков о словах советника Госдепа Хохштейна по газу: Россия сама решит, как его поставлять
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости.
Сенатор Алексей Пушков
ответил на заявление советника Государственного департамента США Амоса Хохштейна
, потребовавшего от Москвы увеличить поставки газа в Европу через Украину.
"Что Россия должна, а что не должна, решать самой России, а уж точно не бюрократу из Госдепа", — написал парламентарий в своем Telegram-канале
.
По его словам, эта тема — сложное уравнение, которое необходимо решать путем переговоров и поиска компромисса.
"Тем же, кто считает иначе, надо подучиться дипломатии. Вот это они сделать должны", — добавил Пушков.
Ранее Хохштейн также заявил, что несколько регионов Европы могут столкнуться с проблемами с отоплением, если текущая ситуация на энергетическом рынке сохранится.
На прошлой неделе стоимость тысячи кубометров газа на торгах ICE Futures превысила 950 долларов, установив новый рекорд. По мнению аналитиков, рост объясняется устойчивым спросом на голубое топливо при низкой заполненности европейских хранилищ.