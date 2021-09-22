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Висит груша, нельзя скушать: секреты фруктовой прогулки по Москве
Висит груша, нельзя скушать: секреты фруктовой прогулки по Москве - РИА Новости, 22.09.2021
Висит груша, нельзя скушать: секреты фруктовой прогулки по Москве
Урожайный сезон подходит к своему завершению. Пока садоводы-любители добирают на дачах поздние фрукты и овощи, РИА Новости решило попрощаться на зиму с... РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T09:00
2021-09-22T09:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
фото
москва
городское хозяйство москвы
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Урожайный сезон подходит к своему завершению. Пока садоводы-любители добирают на дачах поздние фрукты и овощи, РИА Новости решило попрощаться на зиму с городскими плодовыми деревьями и кустарниками и собрал несколько интересных фактов про них с помощью специалистов департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.
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общество, фото, москва, городское хозяйство москвы, фото
09:00 22.09.2021
 

Висит груша, нельзя скушать: секреты фруктовой прогулки по Москве

Читать ria.ru в
Урожайный сезон подходит к своему завершению. Пока садоводы-любители добирают на дачах поздние фрукты и овощи, РИА Новости решило попрощаться на зиму с городскими плодовыми деревьями и кустарниками и собрал несколько интересных фактов про них с помощью специалистов департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Хотя Москва – в первую очередь мегаполис, недостатка в плодовых деревьях в столице нет. В городе можно встретить яблони, груши, вишни, сливы, рябины, каштан, абрикосы и другие виды растений, весной украшающие улицы и парковые территории города яркими соцветиями.

Цветущая вишня
1 из 7

Хотя Москва – в первую очередь мегаполис, недостатка в плодовых деревьях в столице нет. В городе можно встретить яблони, груши, вишни, сливы, рябины, каштан, абрикосы и другие виды растений, весной украшающие улицы и парковые территории города яркими соцветиями.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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© РИА Новости / Дмитрий Коробейников / Перейти в фотобанк

При этом большинство плодовых растений в Москве высаживают специально в рамках городских программ по озеленению. Некоторые виды играют декоративную роль, их используют для придания эстетического облика столицы. Впрочем, отмечают специалисты департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы, на природных территориях можно встретить и дикорастущие плодовые деревья.

Яблоки в саду музея-заповедника Коломенское
2 из 7

При этом большинство плодовых растений в Москве высаживают специально в рамках городских программ по озеленению. Некоторые виды играют декоративную роль, их используют для придания эстетического облика столицы. Впрочем, отмечают специалисты департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы, на природных территориях можно встретить и дикорастущие плодовые деревья.

© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

За состояние деревьев, в том числе и плодовых, в Москве отвечают балансодержатели территорий, где высажены растения. Для поддержания их в хорошем состоянии ответственные лица в сезон проводят санитарную и декоративную обрезку. На особо охраняемых природных территориях (ООПТ) такая обрезка не проводится.

Ветки дерева во время дождя
3 из 7

За состояние деревьев, в том числе и плодовых, в Москве отвечают балансодержатели территорий, где высажены растения. Для поддержания их в хорошем состоянии ответственные лица в сезон проводят санитарную и декоративную обрезку. На особо охраняемых природных территориях (ООПТ) такая обрезка не проводится.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанк

Хотя в московских садах, парках и на особо охраняемых природных территориях горожане могут заметить на ветках аппетитные румяные яблоки или сочные вишни, специалисты департамента природопользования не рекомендуют употреблять их в пищу. Важно принимать во внимание антропогенную и техногенную нагрузку на зеленые насаждения в городской среде.

Фрагмент инсталляции Kounterforce на VI Московском Международном фестивале садов и цветов Moscow Flower Show
4 из 7

Хотя в московских садах, парках и на особо охраняемых природных территориях горожане могут заметить на ветках аппетитные румяные яблоки или сочные вишни, специалисты департамента природопользования не рекомендуют употреблять их в пищу. Важно принимать во внимание антропогенную и техногенную нагрузку на зеленые насаждения в городской среде.

© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Плоды деревьев, которые употребляют москвичи, должны соответствовать определенным пищевым качествам, устанавливаемых Роспотребнадзором к такому виду продукции, подчеркивают в ведомстве. Плоды, образующиеся на яблонях и грушах и вишнях на ООПТ Москвы служат пищей для животных, обитающих на этой территории.

Яблоки и груши, растущие на улицах и в парках, играют исключительно декоративную роль, а также служат пищей для животных, обитающих в урбанизированной среде.

Скворец на ветке рябины
5 из 7

Плоды деревьев, которые употребляют москвичи, должны соответствовать определенным пищевым качествам, устанавливаемых Роспотребнадзором к такому виду продукции, подчеркивают в ведомстве. Плоды, образующиеся на яблонях и грушах и вишнях на ООПТ Москвы служат пищей для животных, обитающих на этой территории.

Яблоки и груши, растущие на улицах и в парках, играют исключительно декоративную роль, а также служат пищей для животных, обитающих в урбанизированной среде.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Тем не менее, любоваться цветущими и плодоносящими садами Москвы в сезон не только можно, но и нужно. "Фруктово-ягодных" мест в столице немало – например, яблоневый сад на улице Академика Арцимовича, Дьяковский яблоневый сад на территории музея-заповедника Коломенское.

Женщина гуляет по яблоневому саду
6 из 7

Тем не менее, любоваться цветущими и плодоносящими садами Москвы в сезон не только можно, но и нужно. "Фруктово-ягодных" мест в столице немало – например, яблоневый сад на улице Академика Арцимовича, Дьяковский яблоневый сад на территории музея-заповедника Коломенское.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

К посещению специалисты департамента природопользования в том числе рекомендуют Казанский и Вознесенский сады, "Рощу Сакуры" в Бирюлевском дендропарке.

Конский каштан гибридный
7 из 7

К посещению специалисты департамента природопользования в том числе рекомендуют Казанский и Вознесенский сады, "Рощу Сакуры" в Бирюлевском дендропарке.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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