Висит груша, нельзя скушать: секреты фруктовой прогулки по Москве

Плоды деревьев, которые употребляют москвичи, должны соответствовать определенным пищевым качествам, устанавливаемых Роспотребнадзором к такому виду продукции, подчеркивают в ведомстве. Плоды, образующиеся на яблонях и грушах и вишнях на ООПТ Москвы служат пищей для животных, обитающих на этой территории.

Яблоки и груши, растущие на улицах и в парках, играют исключительно декоративную роль, а также служат пищей для животных, обитающих в урбанизированной среде.