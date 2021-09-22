Висит груша, нельзя скушать: секреты фруктовой прогулки по Москве
Хотя Москва – в первую очередь мегаполис, недостатка в плодовых деревьях в столице нет. В городе можно встретить яблони, груши, вишни, сливы, рябины, каштан, абрикосы и другие виды растений, весной украшающие улицы и парковые территории города яркими соцветиями.
Хотя Москва – в первую очередь мегаполис, недостатка в плодовых деревьях в столице нет. В городе можно встретить яблони, груши, вишни, сливы, рябины, каштан, абрикосы и другие виды растений, весной украшающие улицы и парковые территории города яркими соцветиями.
При этом большинство плодовых растений в Москве высаживают специально в рамках городских программ по озеленению. Некоторые виды играют декоративную роль, их используют для придания эстетического облика столицы. Впрочем, отмечают специалисты департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы, на природных территориях можно встретить и дикорастущие плодовые деревья.
При этом большинство плодовых растений в Москве высаживают специально в рамках городских программ по озеленению. Некоторые виды играют декоративную роль, их используют для придания эстетического облика столицы. Впрочем, отмечают специалисты департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы, на природных территориях можно встретить и дикорастущие плодовые деревья.
За состояние деревьев, в том числе и плодовых, в Москве отвечают балансодержатели территорий, где высажены растения. Для поддержания их в хорошем состоянии ответственные лица в сезон проводят санитарную и декоративную обрезку. На особо охраняемых природных территориях (ООПТ) такая обрезка не проводится.
За состояние деревьев, в том числе и плодовых, в Москве отвечают балансодержатели территорий, где высажены растения. Для поддержания их в хорошем состоянии ответственные лица в сезон проводят санитарную и декоративную обрезку. На особо охраняемых природных территориях (ООПТ) такая обрезка не проводится.
Хотя в московских садах, парках и на особо охраняемых природных территориях горожане могут заметить на ветках аппетитные румяные яблоки или сочные вишни, специалисты департамента природопользования не рекомендуют употреблять их в пищу. Важно принимать во внимание антропогенную и техногенную нагрузку на зеленые насаждения в городской среде.
Хотя в московских садах, парках и на особо охраняемых природных территориях горожане могут заметить на ветках аппетитные румяные яблоки или сочные вишни, специалисты департамента природопользования не рекомендуют употреблять их в пищу. Важно принимать во внимание антропогенную и техногенную нагрузку на зеленые насаждения в городской среде.
Плоды деревьев, которые употребляют москвичи, должны соответствовать определенным пищевым качествам, устанавливаемых Роспотребнадзором к такому виду продукции, подчеркивают в ведомстве. Плоды, образующиеся на яблонях и грушах и вишнях на ООПТ Москвы служат пищей для животных, обитающих на этой территории.
Яблоки и груши, растущие на улицах и в парках, играют исключительно декоративную роль, а также служат пищей для животных, обитающих в урбанизированной среде.
Плоды деревьев, которые употребляют москвичи, должны соответствовать определенным пищевым качествам, устанавливаемых Роспотребнадзором к такому виду продукции, подчеркивают в ведомстве. Плоды, образующиеся на яблонях и грушах и вишнях на ООПТ Москвы служат пищей для животных, обитающих на этой территории.
Яблоки и груши, растущие на улицах и в парках, играют исключительно декоративную роль, а также служат пищей для животных, обитающих в урбанизированной среде.
Тем не менее, любоваться цветущими и плодоносящими садами Москвы в сезон не только можно, но и нужно. "Фруктово-ягодных" мест в столице немало – например, яблоневый сад на улице Академика Арцимовича, Дьяковский яблоневый сад на территории музея-заповедника Коломенское.
Тем не менее, любоваться цветущими и плодоносящими садами Москвы в сезон не только можно, но и нужно. "Фруктово-ягодных" мест в столице немало – например, яблоневый сад на улице Академика Арцимовича, Дьяковский яблоневый сад на территории музея-заповедника Коломенское.
К посещению специалисты департамента природопользования в том числе рекомендуют Казанский и Вознесенский сады, "Рощу Сакуры" в Бирюлевском дендропарке.
К посещению специалисты департамента природопользования в том числе рекомендуют Казанский и Вознесенский сады, "Рощу Сакуры" в Бирюлевском дендропарке.