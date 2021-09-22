https://ria.ru/20210922/frantsiya-1751348115.html
Выступление министра обороны Франции в сенате встретили гулом негодования
Выступление министра обороны Франции в сенате встретили гулом негодования - РИА Новости, 22.09.2021
Выступление министра обороны Франции в сенате встретили гулом негодования
Выступление министра обороны Франции Флоранс Парли о разрыве контракта с Австралией на подлодки сенаторы встретили гулом негодования. РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T17:57
2021-09-22T17:57
2021-09-22T20:47
в мире
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флоранс парли
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ПАРИЖ, 22 сен — РИА Новости. Выступление министра обороны Франции Флоранс Парли о разрыве контракта с Австралией на подлодки сенаторы встретили гулом негодования.Во время заседания верхней палаты парламентарий Рашид Темаль сказал, что осуждает отношение американских, австралийских и британских партнеров, но к действиям своего правительства тоже есть вопросы."Контракт века испарился, место Франции в Индо-Тихоокеанском регионе изменилось", — сказал сенатор.Он отметил, что ситуация сказалась на позициях страны на международной арене в целом."Необходимо ответить на простой вопрос, почему ни Елисейский дворец, ни Матиньонский дворец (резиденция премьер-министра), ни МИД, ни наши посольства не видели и не слышали, что происходило с разрывом контракта и созданием нового альянса AUKUS", — добавил политик.В ответ на это министр обороны рассказала о встрече в формате 2+2 совместно с главой МИД Жан-Ив Ле Дрианом, во время которой австралийские коллеги подтвердили важность договоренностей по подлодкам.Она отметила, что, таким образом, речь идет о двуличии и подрыве доверия.Речь Парли прерывалась неодобрительными возгласами сенаторов.Австралия заключила партнерство с Великобританией и США в области обороны и безопасности AUKUS и заявила о выходе из соглашения на 56 миллиардов евро с французской компанией Naval Group, которое предусматривало производство 12 ударных подлодок класса Barracuda.Ле Дриан назвал это решение "ударом в спину". Париж ожидает пояснений как со стороны Канберры, так и от Вашингтона. Госсекретарь при французском МИД Клеман Бон заявил, что Европа должна усиливать стратегическую автономию и оборону после этого инцидента.
https://ria.ru/20210920/frantsiya-1750993672.html
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в мире, париж, франция, флоранс парли
17:57 22.09.2021 (обновлено: 20:47 22.09.2021)
Выступление министра обороны Франции в сенате встретили гулом негодования
Выступление министра обороны Франции Парли в сенате встретили гулом негодования
ПАРИЖ, 22 сен — РИА Новости.
Выступление министра обороны Франции Флоранс Парли
о разрыве контракта с Австралией
на подлодки сенаторы встретили гулом негодования.
Во время заседания верхней палаты парламентарий Рашид Темаль сказал, что осуждает отношение американских, австралийских и британских партнеров, но к действиям своего правительства тоже есть вопросы.
"Контракт века испарился, место Франции
в Индо-Тихоокеанском регионе изменилось", — сказал сенатор.
Он отметил, что ситуация сказалась на позициях страны на международной арене в целом.
"Необходимо ответить на простой вопрос, почему ни Елисейский дворец, ни Матиньонский дворец (резиденция премьер-министра), ни МИД, ни наши посольства не видели и не слышали, что происходило с разрывом контракта и созданием нового альянса AUKUS", — добавил политик.
В ответ на это министр обороны рассказала о встрече в формате 2+2 совместно с главой МИД Жан-Ив Ле Дрианом, во время которой австралийские коллеги подтвердили важность договоренностей по подлодкам.
Она отметила, что, таким образом, речь идет о двуличии и подрыве доверия.
Речь Парли прерывалась неодобрительными возгласами сенаторов.
Австралия заключила партнерство с Великобританией
и США в области обороны и безопасности AUKUS и заявила о выходе из соглашения на 56 миллиардов евро с французской компанией Naval Group, которое предусматривало производство 12 ударных подлодок класса Barracuda.
Ле Дриан
назвал это решение "ударом в спину". Париж ожидает пояснений как со стороны Канберры, так и от Вашингтона.
Госсекретарь при французском МИД Клеман Бон заявил, что Европа должна усиливать стратегическую автономию и оборону после этого инцидента.