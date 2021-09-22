https://ria.ru/20210922/forum-1751258723.html

На форуме "Проектория" рассказали о наиболее востребованных профессиях

На форуме "Проектория" рассказали о наиболее востребованных профессиях - РИА Новости, 22.09.2021

На форуме "Проектория" рассказали о наиболее востребованных профессиях

Наиболее востребованными на рынке труда являются специалисты в сфере ИТ, при этом работодатели сегодня уделяют большое внимание личностным качествам работника – РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T11:20

2021-09-22T11:20

2021-09-22T11:20

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ЯРОСЛАВЛЬ, 22 сен – РИА Новости. Наиболее востребованными на рынке труда являются специалисты в сфере ИТ, при этом работодатели сегодня уделяют большое внимание личностным качествам работника – умению быть лидером, брать на себя ответственность и доводить задуманное до конца, рассказали на пресс-конференции эксперты Всероссийского форума профориентации "Проектория".Форум стартовал в Ярославле 21 сентября и завершится 23 сентября.Главная задача форума — помочь школьникам найти себя в стремительно меняющемся мире цифровой экономики, понять, какие навыки будут востребованы для успешной карьеры уже завтра.В программе - более 30 мероприятий: профориентационные лекции, практикумы, мотивационные дискуссии, игры и викторины. Форум объединил более 5 тысяч школьников и педагогов со всей страны, часть из них участвуют в программе очно, часть – дистанционно. Среди экспертов - представители ГК "Росатом", Mail.ru Group, ВДЦ "Смена", Московского государственного педагогического университета."Если брать конкретные профессии, то востребованы ИТ-профессии. Их огромное количество, и появляются все новые и новые. Взять тот же киберспорт, там постоянно возникают новые специальности и постоянно требуются специалисты", - сказал на пресс-конференции сооснователь и руководитель Всероссийского движения "Вдохновители" Михаил Палей.По словам директора по связям с университетами Mail.ru Group, заместителя генерального директора СП "Цифровое образование" Сергея Марданова, наиболее востребованы в ИТ специалисты в области Data Science, особенно разработчики."Data Science вырос за последние 5 лет, наверное, в 10 раз по количеству вакансий, и, собственно, зарплаты примерно настолько же выросли. То есть там сегодня огромные возможности есть… Игровая разработка за последние несколько лет выросла – четыре-пять лет назад было около 3 тысяч вакансий в год, а сегодня это 3,5 тысячи вакансий в месяц", - сказал Марданов.По его словам, активно развивается в ИТ- сфере и все, что связано с менеджментом, управлением, маркетингом. "Cегодня, наверное, в любой айтишной компании 30%, а то и больше - это специальности, которые не являются чисто техническими", - подчеркнул он.Заместитель председателя правительства Ярославской области Роман Колесов отметил, что востребованность профессии зависит, в том числе, и от региона. "У нас в регионе активно развивается промышленность, и мы видим запросы работодателей по подготовке специалистов. Предприятия вовлечены в процесс, участвуют на каждом этапе, начиная со школы", — сообщил он.В то же время, подчеркнули участники пресс-конференции, уже сейчас ведущие работодатели страны все чаще обращают внимание на то, насколько сильно у потенциальных кандидатов развиты soft skills — "гибкие навыки", которые не связаны с конкретной профессией, но важны для карьеры в целом и помогают хорошо выполнять свою работу. В будущем эта тенденция будет только расти. В частности, по словам директора Всероссийского детского центра "Смена" Игоря Журавлева, партнеры центра - крупные корпорации, включая РЖД, Роскосмос, Р-Фарм, заинтересованы в развитии у школьников лидерских компетенций, критического мышления, коммуникационных способностей, эмпатии.Директор Роспатриотцентра, руководитель Всероссийского проекта "Большая перемена" Наталия Мандрова, рассказала, что участники "Большой перемены, самого крупного конкурса среди школьников в стране, проходят объемное профориентационное тестирование."В этом году мы еще не обрабатывали результаты тестирования. А в прошлом году 400 тысяч старшеклассников прошли тестирование в полном объеме. Тестирование показало, что самый проблемный, самый дефицитный компонент среди навыков – это компонент, связанный с организационным лидерством. Это способность человека реализовать, довести до конца свое дело, взять на себя ответственность", - сказала Мандрова.Она подчеркнула, что в одинаковой степени этот навык нуждается в развитии как у школьников, так и у педагогов. "У форума не случайно слоган "От замысла до реализации"… Форум - это такая, скажем, диада - содружество компетенций, которые развиваются как у педагога, так и у школьника", - сказала она."Проектория" проводится по распоряжению президента России с 2013 года. Ежегодно на форум приезжают эксперты крупнейших российских компаний и вузов, лучшие педагоги страны и мотивированные школьники для решения актуальных вопросов в области профессиональной ориентации и самоопределения.

https://ria.ru/20210922/bezrabotitsa-1751247823.html

https://na.ria.ru/20210917/spo-1750495072.html

https://ria.ru/20210916/ekologiya-1750322572.html

https://ria.ru/20210904/professii-1748689469.html

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общество, образование - общество, ярославль, ярославская область, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", р-фарм, роспатриотцентр, россия