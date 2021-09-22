18:17 22.09.2021 (обновлено: 19:18 22.09.2021)
В Воронежской области один человек погиб в ДТП с автобусом
МВД: один человек погиб при ДТП с автобусом и двумя иномарками в Воронежской области
© Фото : ГУМВД России по Воронежской областиДТП на 518 км автодороги М-4 "Дон" в Воронежской области
© Фото : ГУМВД России по Воронежской области
ВОРОНЕЖ, 22 сен - РИА Новости. Один человек погиб и один получил травмы при столкновении двух иномарок и рейсового автобуса ПАЗ под Воронежем, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы ГУМВД по региону Наталья Куликова.
Авария произошла в 12.55 мск в Новоусманском районе на 518-м километре автодороги М-4 "Дон".
"По предварительным данным, водитель Audi, 54-летний житель Воронежской области, двигаясь со стороны Воронежа в направлении села Новая Усмань, допустил столкновение со стоящим автобусом ПАЗ под управлением 44-летнего мужчины. Впоследствии 57-летняя местная жительница, управляя Kia Rio, допустила столкновение с впереди стоящим Audi", - рассказала Куликова.
По ее словам, водитель Audi от травм скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи. "Телесные повреждения получил пассажир ПАЗа, 69-летняя женщина обратилась самостоятельно за медицинской помощью", - сообщила Куликова.
© Фото : ГУМВД России по Воронежской областиДТП на 518 км автодороги М-4 "Дон" в Воронежской области
© Фото : ГУМВД России по Воронежской области
ДТП на 518 км автодороги М-4 "Дон" в Воронежской области
Она добавила, что автобус выполнял рейс до села Каширское, в нем находились около 15 пассажиров.
Сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.