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В Воронежской области один человек погиб в ДТП с автобусом
В Воронежской области один человек погиб в ДТП с автобусом - РИА Новости, 22.09.2021
В Воронежской области один человек погиб в ДТП с автобусом
Один человек погиб и один получил травмы при столкновении двух иномарок и рейсового автобуса ПАЗ под Воронежем, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы... РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T18:17
2021-09-22T19:18
происшествия
дтп
новоусманский район
воронеж
воронежская область
россия
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ВОРОНЕЖ, 22 сен - РИА Новости. Один человек погиб и один получил травмы при столкновении двух иномарок и рейсового автобуса ПАЗ под Воронежем, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы ГУМВД по региону Наталья Куликова.Авария произошла в 12.55 мск в Новоусманском районе на 518-м километре автодороги М-4 "Дон"."По предварительным данным, водитель Audi, 54-летний житель Воронежской области, двигаясь со стороны Воронежа в направлении села Новая Усмань, допустил столкновение со стоящим автобусом ПАЗ под управлением 44-летнего мужчины. Впоследствии 57-летняя местная жительница, управляя Kia Rio, допустила столкновение с впереди стоящим Audi", - рассказала Куликова.По ее словам, водитель Audi от травм скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи. "Телесные повреждения получил пассажир ПАЗа, 69-летняя женщина обратилась самостоятельно за медицинской помощью", - сообщила Куликова.Она добавила, что автобус выполнял рейс до села Каширское, в нем находились около 15 пассажиров.Сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.
https://ria.ru/20210922/dtp-1751313529.html
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происшествия, дтп, новоусманский район, воронеж, воронежская область, россия
18:17 22.09.2021 (обновлено: 19:18 22.09.2021)
 
В Воронежской области один человек погиб в ДТП с автобусом

МВД: один человек погиб при ДТП с автобусом и двумя иномарками в Воронежской области

© Фото : ГУМВД России по Воронежской областиДТП на 518 км автодороги М-4 "Дон" в Воронежской области
ДТП на 518 км автодороги М-4 Дон в Воронежской области - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
© Фото : ГУМВД России по Воронежской области
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 22 сен - РИА Новости. Один человек погиб и один получил травмы при столкновении двух иномарок и рейсового автобуса ПАЗ под Воронежем, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы ГУМВД по региону Наталья Куликова.
Авария произошла в 12.55 мск в Новоусманском районе на 518-м километре автодороги М-4 "Дон".
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"По предварительным данным, водитель Audi, 54-летний житель Воронежской области, двигаясь со стороны Воронежа в направлении села Новая Усмань, допустил столкновение со стоящим автобусом ПАЗ под управлением 44-летнего мужчины. Впоследствии 57-летняя местная жительница, управляя Kia Rio, допустила столкновение с впереди стоящим Audi", - рассказала Куликова.
По ее словам, водитель Audi от травм скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи. "Телесные повреждения получил пассажир ПАЗа, 69-летняя женщина обратилась самостоятельно за медицинской помощью", - сообщила Куликова.
© Фото : ГУМВД России по Воронежской областиДТП на 518 км автодороги М-4 "Дон" в Воронежской области
ДТП на 518 км автодороги М-4 Дон в Воронежской области - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
© Фото : ГУМВД России по Воронежской области
ДТП на 518 км автодороги М-4 "Дон" в Воронежской области
Она добавила, что автобус выполнял рейс до села Каширское, в нем находились около 15 пассажиров.
Сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.
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