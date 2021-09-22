https://ria.ru/20210922/dtp-1751351865.html

В Воронежской области один человек погиб в ДТП с автобусом

В Воронежской области один человек погиб в ДТП с автобусом - РИА Новости, 22.09.2021

В Воронежской области один человек погиб в ДТП с автобусом

Один человек погиб и один получил травмы при столкновении двух иномарок и рейсового автобуса ПАЗ под Воронежем, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы... РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T18:17

2021-09-22T18:17

2021-09-22T19:18

происшествия

дтп

новоусманский район

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воронежская область

россия

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ВОРОНЕЖ, 22 сен - РИА Новости. Один человек погиб и один получил травмы при столкновении двух иномарок и рейсового автобуса ПАЗ под Воронежем, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы ГУМВД по региону Наталья Куликова.Авария произошла в 12.55 мск в Новоусманском районе на 518-м километре автодороги М-4 "Дон"."По предварительным данным, водитель Audi, 54-летний житель Воронежской области, двигаясь со стороны Воронежа в направлении села Новая Усмань, допустил столкновение со стоящим автобусом ПАЗ под управлением 44-летнего мужчины. Впоследствии 57-летняя местная жительница, управляя Kia Rio, допустила столкновение с впереди стоящим Audi", - рассказала Куликова.По ее словам, водитель Audi от травм скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи. "Телесные повреждения получил пассажир ПАЗа, 69-летняя женщина обратилась самостоятельно за медицинской помощью", - сообщила Куликова.Она добавила, что автобус выполнял рейс до села Каширское, в нем находились около 15 пассажиров.Сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.

https://ria.ru/20210922/dtp-1751313529.html

https://ria.ru/20210922/dtp-1751246568.html

новоусманский район

воронеж

воронежская область

россия

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происшествия, дтп, новоусманский район, воронеж, воронежская область, россия