https://ria.ru/20210922/dtp-1751313529.html
В Приангарье в ДТП со школьным автобусом пострадали 11 человек
В Приангарье в ДТП со школьным автобусом пострадали 11 человек - РИА Новости, 22.09.2021
В Приангарье в ДТП со школьным автобусом пострадали 11 человек
Семеро детей и четверо взрослых пострадали, по уточненным данным, в ДТП со школьным автобусом в Аларском районе Иркутской области, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T15:33
2021-09-22T15:33
2021-09-22T15:38
происшествия
иркутская область
аларский район
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Семеро детей и четверо взрослых пострадали, по уточненным данным, в ДТП со школьным автобусом в Аларском районе Иркутской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.Ранее в ГУМВД по региону сообщили, что ДТП произошло на трассе Р-255 "Сибирь" в районе 1712-го километра вблизи поселка Кутулик около 15.40 (10.40 мск). Сообщалось, что медпомощь понадобилась двум сопровождающим, ребенку и водителю "УАЗа".
https://ria.ru/20210922/dtp-1751246568.html
иркутская область
аларский район
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РИА Новости
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Школьный автобус и УАЗ столкнулись на трассе в Иркутской области
Школьный автобус и УАЗ столкнулись на трассе возле поселка Кутулик в Иркутской области, предварительно, медпомощь понадобилась ребенку, двум сопровождающим и водителю УАЗа, сообщает ГУМВД по региону.
2021-09-22T15:33
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РИА Новости
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РИА Новости
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происшествия, иркутская область, аларский район
15:33 22.09.2021 (обновлено: 15:38 22.09.2021)
В Приангарье в ДТП со школьным автобусом пострадали 11 человек
В ДТП со школьным автобусом в Приангарье пострадали 11 человек, в том числе семеро детей