https://ria.ru/20210922/dtp-1751313529.html

В Приангарье в ДТП со школьным автобусом пострадали 11 человек

В Приангарье в ДТП со школьным автобусом пострадали 11 человек - РИА Новости, 22.09.2021

В Приангарье в ДТП со школьным автобусом пострадали 11 человек

Семеро детей и четверо взрослых пострадали, по уточненным данным, в ДТП со школьным автобусом в Аларском районе Иркутской области, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T15:33

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2021-09-22T15:38

происшествия

иркутская область

аларский район

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Семеро детей и четверо взрослых пострадали, по уточненным данным, в ДТП со школьным автобусом в Аларском районе Иркутской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.Ранее в ГУМВД по региону сообщили, что ДТП произошло на трассе Р-255 "Сибирь" в районе 1712-го километра вблизи поселка Кутулик около 15.40 (10.40 мск). Сообщалось, что медпомощь понадобилась двум сопровождающим, ребенку и водителю "УАЗа".

https://ria.ru/20210922/dtp-1751246568.html

иркутская область

аларский район

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2021

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Школьный автобус и УАЗ столкнулись на трассе в Иркутской области Школьный автобус и УАЗ столкнулись на трассе возле поселка Кутулик в Иркутской области, предварительно, медпомощь понадобилась ребенку, двум сопровождающим и водителю УАЗа, сообщает ГУМВД по региону. 2021-09-22T15:33 true PT0M17S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, иркутская область, аларский район