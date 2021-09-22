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В Приангарье в ДТП со школьным автобусом пострадали 11 человек
В Приангарье в ДТП со школьным автобусом пострадали 11 человек - РИА Новости, 22.09.2021
В Приангарье в ДТП со школьным автобусом пострадали 11 человек
Семеро детей и четверо взрослых пострадали, по уточненным данным, в ДТП со школьным автобусом в Аларском районе Иркутской области, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T15:33
2021-09-22T15:38
происшествия
иркутская область
аларский район
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Семеро детей и четверо взрослых пострадали, по уточненным данным, в ДТП со школьным автобусом в Аларском районе Иркутской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.Ранее в ГУМВД по региону сообщили, что ДТП произошло на трассе Р-255 "Сибирь" в районе 1712-го километра вблизи поселка Кутулик около 15.40 (10.40 мск). Сообщалось, что медпомощь понадобилась двум сопровождающим, ребенку и водителю "УАЗа".
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иркутская область
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
Школьный автобус и УАЗ столкнулись на трассе в Иркутской области
Школьный автобус и УАЗ столкнулись на трассе возле поселка Кутулик в Иркутской области, предварительно, медпомощь понадобилась ребенку, двум сопровождающим и водителю УАЗа, сообщает ГУМВД по региону.
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происшествия, иркутская область, аларский район
15:33 22.09.2021 (обновлено: 15:38 22.09.2021)
 
В Приангарье в ДТП со школьным автобусом пострадали 11 человек

В ДТП со школьным автобусом в Приангарье пострадали 11 человек, в том числе семеро детей

Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Семеро детей и четверо взрослых пострадали, по уточненным данным, в ДТП со школьным автобусом в Аларском районе Иркутской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"В результате ДТП в населенном пункте Кутулик с участием школьного автобуса и легковушки, по уточненным данным, пострадали 11 человек, в том числе семь детей", - сказал собеседник агентства.
Ранее в ГУМВД по региону сообщили, что ДТП произошло на трассе Р-255 "Сибирь" в районе 1712-го километра вблизи поселка Кутулик около 15.40 (10.40 мск). Сообщалось, что медпомощь понадобилась двум сопровождающим, ребенку и водителю "УАЗа".
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ПроисшествияИркутская областьАларский район
 
 
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