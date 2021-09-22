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В Иркутской области четыре человека пострадали в ДТП со школьным автобусом
В Иркутской области четыре человека пострадали в ДТП со школьным автобусом - РИА Новости, 22.09.2021
В Иркутской области четыре человека пострадали в ДТП со школьным автобусом
Школьный автобус и УАЗ столкнулись на трассе возле поселка Кутулик в Иркутской области, предварительно, медпомощь понадобилась ребенку, двум сопровождающим и... РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T12:42
2021-09-22T13:00
происшествия
иркутская область
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ИРКУТСК, 22 сен – РИА Новости. Школьный автобус и УАЗ столкнулись на трассе возле поселка Кутулик в Иркутской области, предварительно, медпомощь понадобилась ребенку, двум сопровождающим и водителю УАЗа, сообщает ГУМВД по региону.Дорожно-транспортное происшествие произошло на трассе Р-255 "Сибирь" в районе 1712-го километра вблизи поселка Кутулик около 15.40 (10.40 мск)."Полицейские работают на месте аварии, где столкнулись школьный автобус и автомобиль УАЗ. В автобусе помимо водителя находились 18 детей и двое сопровождающих. По предварительным данным, в результате инцидента медицинская помощь понадобилась двум сопровождающим, ребенку и водителю УАЗа", - говорится в сообщении.На месте находятся инспекторы ГИБДД. Выясняются обстоятельства и причины произошедшего.
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РИА Новости
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60
Школьный автобус и УАЗ столкнулись на трассе в Иркутской области
Школьный автобус и УАЗ столкнулись на трассе возле поселка Кутулик в Иркутской области, предварительно, медпомощь понадобилась ребенку, двум сопровождающим и водителю УАЗа, сообщает ГУМВД по региону.
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происшествия, иркутская область
12:42 22.09.2021 (обновлено: 13:00 22.09.2021)
 
В Иркутской области четыре человека пострадали в ДТП со школьным автобусом

В Иркутской области столкнулись школьный автобус и УАЗ, пострадали четыре человека

Читать ria.ru в
ИРКУТСК, 22 сен – РИА Новости. Школьный автобус и УАЗ столкнулись на трассе возле поселка Кутулик в Иркутской области, предварительно, медпомощь понадобилась ребенку, двум сопровождающим и водителю УАЗа, сообщает ГУМВД по региону.
Дорожно-транспортное происшествие произошло на трассе Р-255 "Сибирь" в районе 1712-го километра вблизи поселка Кутулик около 15.40 (10.40 мск).
"Полицейские работают на месте аварии, где столкнулись школьный автобус и автомобиль УАЗ. В автобусе помимо водителя находились 18 детей и двое сопровождающих. По предварительным данным, в результате инцидента медицинская помощь понадобилась двум сопровождающим, ребенку и водителю УАЗа", - говорится в сообщении.
На месте находятся инспекторы ГИБДД. Выясняются обстоятельства и причины произошедшего.
Знак аварийной остановки - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
15 сентября, 15:40
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