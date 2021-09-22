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В Калужской области девять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом
В Калужской области девять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом - РИА Новости, 22.09.2021
В Калужской области девять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом
Микроавтобус в среду столкнулся с "Нивой" в Калужской области - по предварительным данным, травмы получили девять человек. РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T09:51
2021-09-22T09:51
2021-09-22T09:52
происшествия
калужская область
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ЯРОСЛАВЛЬ, 22 сен – РИА Новости. Микроавтобус в среду столкнулся с "Нивой" в Калужской области - по предварительным данным, травмы получили девять человек.Представитель УМВД сообщил РИА Новости, что ДТП произошло утром в среду на 91-ом километре трассы А-130: "Произошло столкновение автомобиля "Нива" и микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter. Несколько человек пострадали, но точное число пока устанавливается".В пресс-службе прокуратуры региона агентству пояснили, что травмы получили девять человек.Сейчас на месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства случившегося выясняются.
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происшествия, калужская область
09:51 22.09.2021 (обновлено: 09:52 22.09.2021)
В Калужской области девять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом
Прокуратура: девять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом в Калужской области
ЯРОСЛАВЛЬ, 22 сен – РИА Новости.
Микроавтобус в среду столкнулся с "Нивой" в Калужской области
- по предварительным данным, травмы получили девять человек.
Представитель УМВД сообщил РИА Новости, что ДТП произошло утром в среду на 91-ом километре трассы А-130: "Произошло столкновение автомобиля "Нива" и микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter. Несколько человек пострадали, но точное число пока устанавливается".
В пресс-службе прокуратуры региона агентству пояснили, что травмы получили девять человек.
"По предварительным данным, девять человек доставлены в больницу. Информация уточняется. На место ДТП выехал прокурор Жуковского района для координации работы правоохранительных органов", - отметила собеседница агентства.
Сейчас на месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства случившегося выясняются.