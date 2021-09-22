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Во Владивостоке полицейский на служебной машине насмерть сбил женщину
Во Владивостоке полицейский на служебной машине насмерть сбил женщину - РИА Новости, 22.09.2021
Во Владивостоке полицейский на служебной машине насмерть сбил женщину
Сотрудник полиции во Владивостоке подозревается в том, что на служебном автомобиле насмерть сбил 62-летнюю женщину на нерегулируемом пешеходном переходе,... РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T05:12
2021-09-22T05:12
происшествия
приморский край
владивосток
следственный комитет россии (ск рф)
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ВЛАДИВОСТОК, 22 сен – РИА Новости. Сотрудник полиции во Владивостоке подозревается в том, что на служебном автомобиле насмерть сбил 62-летнюю женщину на нерегулируемом пешеходном переходе, сообщает в среду СУ СК по Приморскому краю."По версии следствия, 13 сентября 2021 года подозреваемый, управляя служебным автомобилем, вблизи улицы Спиридонова в городе Владивостоке при въезде на нерегулируемый пешеходный переход не уступил дорогу пешеходам и совершил наезд на 62-летнюю женщину. Потерпевшая была доставлена в медицинское учреждение, однако спустя время скончалась в результате полученной травмы", - говорится в сообщении.Следователи возбудили уголовное дело в отношении сотрудника полиции по статье "Нарушение правил дорожного движения". Допрашиваются свидетели, назначены судебные экспертизы.Отмечается, что руководство Владивостокского ЛУ МВД России на транспорте назначило служебную проверку. Если вина сотрудника подтвердится, то он будет уволен и понесет наказание в соответствии с законодательством, а его непосредственные руководители будут привлечены к дисциплинарной ответственности.
https://ria.ru/20210902/politseyskiy-1748343769.html
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происшествия, приморский край, владивосток, следственный комитет россии (ск рф)
05:12 22.09.2021
 
Во Владивостоке полицейский на служебной машине насмерть сбил женщину

Полицейский во Владивостоке на служебной машине насмерть сбил женщину на переходе

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция и скорая помощь
Полиция и скорая помощь - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ВЛАДИВОСТОК, 22 сен – РИА Новости. Сотрудник полиции во Владивостоке подозревается в том, что на служебном автомобиле насмерть сбил 62-летнюю женщину на нерегулируемом пешеходном переходе, сообщает в среду СУ СК по Приморскому краю.
"По версии следствия, 13 сентября 2021 года подозреваемый, управляя служебным автомобилем, вблизи улицы Спиридонова в городе Владивостоке при въезде на нерегулируемый пешеходный переход не уступил дорогу пешеходам и совершил наезд на 62-летнюю женщину. Потерпевшая была доставлена в медицинское учреждение, однако спустя время скончалась в результате полученной травмы", - говорится в сообщении.
Следователи возбудили уголовное дело в отношении сотрудника полиции по статье "Нарушение правил дорожного движения". Допрашиваются свидетели, назначены судебные экспертизы.
Отмечается, что руководство Владивостокского ЛУ МВД России на транспорте назначило служебную проверку. Если вина сотрудника подтвердится, то он будет уволен и понесет наказание в соответствии с законодательством, а его непосредственные руководители будут привлечены к дисциплинарной ответственности.
Работа УМВД России - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
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ПроисшествияПриморский крайВладивостокСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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