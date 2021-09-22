Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210922/draka-1751251879.html
Опубликовано видео массовой драки со стрельбой в Евпатории
Опубликовано видео массовой драки со стрельбой в Евпатории - РИА Новости, 22.09.2021
Опубликовано видео массовой драки со стрельбой в Евпатории
В Евпатории неизвестные устроили на заправке драку со стрельбой. Видео инцидента публикует телеканал RT. РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T10:50
2021-09-22T16:17
происшествия
евпатория
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/16/1751266617_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_2481207dda224d5c34c7d9589e7c2294.jpg
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. В Евпатории неизвестные устроили на заправке драку со стрельбой. Видео инцидента публикует телеканал RT.Как рассказали в пресс-службе МВД по Крыму, полиция задержала 58 участников потасовки. Для этого сотрудникам пришлось стрелять в воздух.При этом у некоторых из задержанных изъяли травматическое оружие.Подробности произошедшего уточняются.В российских регионах участились случаи массовых драк. В последнее время подобные инциденты были зафиксированы в Москве, Санкт-Петербурге, Твери, Нижнекамске, Тюмени, Воронеже и Елабуге.
https://ria.ru/20210912/draka-1749742973.html
евпатория
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Вооруженный конфликт на заправке в Евпатории. Кадры очевидца
В Евпатории неизвестные устроили на заправке драку со стрельбой. Полиция задержала 58 участников потасовки. Для этого сотрудникам пришлось стрелять в воздух.
2021-09-22T10:50
true
PT0M11S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/09/16/1751266617_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_2c92a5769e7bef8f9102ffa02d410cfe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, евпатория
10:50 22.09.2021 (обновлено: 16:17 22.09.2021)
 
Опубликовано видео массовой драки со стрельбой в Евпатории

RT опубликовал видео массовой драки со стрельбой на заправке в Евпатории

Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. В Евпатории неизвестные устроили на заправке драку со стрельбой. Видео инцидента публикует телеканал RT.
Как рассказали в пресс-службе МВД по Крыму, полиция задержала 58 участников потасовки. Для этого сотрудникам пришлось стрелять в воздух.
При этом у некоторых из задержанных изъяли травматическое оружие.
Подробности произошедшего уточняются.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 12.09.2021
12 сентября, 14:03
Момент массовой драки со стрельбой в Воронеже попал на видео
В российских регионах участились случаи массовых драк. В последнее время подобные инциденты были зафиксированы в Москве, Санкт-Петербурге, Твери, Нижнекамске, Тюмени, Воронеже и Елабуге.
 
ПроисшествияЕвпатория
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:23Источник: в Хабаровском крае нашли обломки пропавшего самолета Ан-26
04:53СМИ: Меркель отклонила первый звонок Байдена в качестве президента США
04:33"Приводит в восторг": в США восхитились новым российским мотоциклом Ural
04:30В Приморье выросло число амурских тигров
04:25В Приморье признали результаты выборов в ГД в регионе действительными
04:25Врач рассказала, почему глаза реагируют на простуду
04:18Ученый оценил влияние изменения климата на белых медведей
04:13Экономист спрогнозировал рекорд в выдаче ипотеки в России в этом году
03:30Главы МИД постоянных членов СБ ООН проводят встречу с генсеком ООН
03:30В ПФР объяснили, кто имеет право на повышение пенсии в любое время года
03:30Хуснуллин заявил об объективных проблемах при старте отопительного сезона
03:20Глава ОСК пожаловался на проектантов подлодок
03:15Эксперт спрогнозировал, когда и насколько "просядет" рубль
03:14Лавров напомнил генсеку НАТО о предложениях России по деэскалации
03:12В Рособрнадзоре спрогнозировали последствия полного отказа от ЕГЭ
03:08Источники: запуск спутников "Экспресс" с Байконура отложили на декабрь
03:05Эксперты предупредили россиян о фейковых звонках с номеров близких
03:00Лавров встретился с главой МИД Британии
02:35Дипломат усомнился, что сотрудничество с НАТО соответствует интересам ООН
02:31Лавров провел встречу с главой МИД Польши
Лента новостейМолния