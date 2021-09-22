https://ria.ru/20210922/draka-1751251879.html
Опубликовано видео массовой драки со стрельбой в Евпатории
Опубликовано видео массовой драки со стрельбой в Евпатории - РИА Новости, 22.09.2021
Опубликовано видео массовой драки со стрельбой в Евпатории
В Евпатории неизвестные устроили на заправке драку со стрельбой. Видео инцидента публикует телеканал RT. РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T10:50
2021-09-22T10:50
2021-09-22T16:17
происшествия
евпатория
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. В Евпатории неизвестные устроили на заправке драку со стрельбой. Видео инцидента публикует телеканал RT.Как рассказали в пресс-службе МВД по Крыму, полиция задержала 58 участников потасовки. Для этого сотрудникам пришлось стрелять в воздух.При этом у некоторых из задержанных изъяли травматическое оружие.Подробности произошедшего уточняются.В российских регионах участились случаи массовых драк. В последнее время подобные инциденты были зафиксированы в Москве, Санкт-Петербурге, Твери, Нижнекамске, Тюмени, Воронеже и Елабуге.
https://ria.ru/20210912/draka-1749742973.html
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Вооруженный конфликт на заправке в Евпатории. Кадры очевидца
В Евпатории неизвестные устроили на заправке драку со стрельбой. Полиция задержала 58 участников потасовки. Для этого сотрудникам пришлось стрелять в воздух.
2021-09-22T10:50
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PT0M11S
РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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происшествия, евпатория
10:50 22.09.2021 (обновлено: 16:17 22.09.2021)
Опубликовано видео массовой драки со стрельбой в Евпатории
RT опубликовал видео массовой драки со стрельбой на заправке в Евпатории