https://ria.ru/20210922/draka-1751251879.html

Опубликовано видео массовой драки со стрельбой в Евпатории

Опубликовано видео массовой драки со стрельбой в Евпатории - РИА Новости, 22.09.2021

Опубликовано видео массовой драки со стрельбой в Евпатории

В Евпатории неизвестные устроили на заправке драку со стрельбой. Видео инцидента публикует телеканал RT. РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T10:50

2021-09-22T10:50

2021-09-22T16:17

происшествия

евпатория

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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. В Евпатории неизвестные устроили на заправке драку со стрельбой. Видео инцидента публикует телеканал RT.Как рассказали в пресс-службе МВД по Крыму, полиция задержала 58 участников потасовки. Для этого сотрудникам пришлось стрелять в воздух.При этом у некоторых из задержанных изъяли травматическое оружие.Подробности произошедшего уточняются.В российских регионах участились случаи массовых драк. В последнее время подобные инциденты были зафиксированы в Москве, Санкт-Петербурге, Твери, Нижнекамске, Тюмени, Воронеже и Елабуге.

https://ria.ru/20210912/draka-1749742973.html

евпатория

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2021

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Вооруженный конфликт на заправке в Евпатории. Кадры очевидца В Евпатории неизвестные устроили на заправке драку со стрельбой. Полиция задержала 58 участников потасовки. Для этого сотрудникам пришлось стрелять в воздух. 2021-09-22T10:50 true PT0M11S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, евпатория