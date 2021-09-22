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В Кремле оценили заявление Байдена о веке дипломатии
В Кремле оценили заявление Байдена о веке дипломатии - РИА Новости, 22.09.2021
В Кремле оценили заявление Байдена о веке дипломатии
В Кремле считают отрадным заявление президента США Джо Байдена в Генассамблее ООН о веке дипломатии, но сожалеют об отсутствии слов про взаимоуважение стран и... РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T13:46
2021-09-22T13:46
в мире
сша
вашингтон (город)
оон
дмитрий песков
джо байден
генеральная ассамблея оон
россия
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. В Кремле считают отрадным заявление президента США Джо Байдена в Генассамблее ООН о веке дипломатии, но сожалеют об отсутствии слов про взаимоуважение стран и равенство, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Ранее Байден на 76-й сессии Генассамблеи ООН заявил, что Вашингтон не стремится к новой "холодной войне" и расколу мира. Байден в своем дебюте на трибуне ООН ни разу не упомянул Россию. Особого упоминания удостоился только российский регион Чечня в контексте соблюдения прав сексуальных меньшинств. Республиканские власти отвергли критику в свой адрес."Для нас главное, что Байден говорил о том, что прекращены войны, что начался век дипломатии - это слышать, безусловно, отрадно. Конечно, к сожалению, мы не услышали каких-то заявлений о том, что отношения нужно устраивать все-таки на основе взаимного уважения, учета интересов друг друга, на равноправной основе. Это те принципы, которых мы придерживаемся сами", - сказал Песков журналистам."Что касается упоминания российского региона в основном контексте вместе с независимым государством, ну, наверное, это чуть-чуть прошляпили корректоры текстов выступления, ибо с точки зрения политической географии это неверно", - добавил Песков.Он отметил, что Чечня уже ответила на высказывания Байдена "весьма красочно и исчерпывающее".
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в мире, сша, вашингтон (город), оон, дмитрий песков, джо байден, генеральная ассамблея оон, россия
13:46 22.09.2021
 
В Кремле оценили заявление Байдена о веке дипломатии

Пресс-секретарь президента Песков назвал заявление Байдена о веке дипломатии отрадным

© REUTERS / Eduardo Munoz/PoolПрезидент США Джо Байден выступает на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке
Президент США Джо Байден выступает на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
© REUTERS / Eduardo Munoz/Pool
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. В Кремле считают отрадным заявление президента США Джо Байдена в Генассамблее ООН о веке дипломатии, но сожалеют об отсутствии слов про взаимоуважение стран и равенство, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее Байден на 76-й сессии Генассамблеи ООН заявил, что Вашингтон не стремится к новой "холодной войне" и расколу мира. Байден в своем дебюте на трибуне ООН ни разу не упомянул Россию. Особого упоминания удостоился только российский регион Чечня в контексте соблюдения прав сексуальных меньшинств. Республиканские власти отвергли критику в свой адрес.
"Для нас главное, что Байден говорил о том, что прекращены войны, что начался век дипломатии - это слышать, безусловно, отрадно. Конечно, к сожалению, мы не услышали каких-то заявлений о том, что отношения нужно устраивать все-таки на основе взаимного уважения, учета интересов друг друга, на равноправной основе. Это те принципы, которых мы придерживаемся сами", - сказал Песков журналистам.
"Что касается упоминания российского региона в основном контексте вместе с независимым государством, ну, наверное, это чуть-чуть прошляпили корректоры текстов выступления, ибо с точки зрения политической географии это неверно", - добавил Песков.
Он отметил, что Чечня уже ответила на высказывания Байдена "весьма красочно и исчерпывающее".
Президент США Джо Байден выступает на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
Вчера, 11:15
Байден перепутал США и ООН во время речи
 
В миреСШАВашингтон (город)ООНДмитрий ПесковДжо БайденГенеральная Ассамблея ООНРоссия
 
 
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