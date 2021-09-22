https://ria.ru/20210922/diplomatiya-1751290322.html
В Кремле оценили заявление Байдена о веке дипломатии
В Кремле оценили заявление Байдена о веке дипломатии - РИА Новости, 22.09.2021
В Кремле оценили заявление Байдена о веке дипломатии
В Кремле считают отрадным заявление президента США Джо Байдена в Генассамблее ООН о веке дипломатии, но сожалеют об отсутствии слов про взаимоуважение стран и... РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T13:46
2021-09-22T13:46
2021-09-22T13:46
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россия
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. В Кремле считают отрадным заявление президента США Джо Байдена в Генассамблее ООН о веке дипломатии, но сожалеют об отсутствии слов про взаимоуважение стран и равенство, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Ранее Байден на 76-й сессии Генассамблеи ООН заявил, что Вашингтон не стремится к новой "холодной войне" и расколу мира. Байден в своем дебюте на трибуне ООН ни разу не упомянул Россию. Особого упоминания удостоился только российский регион Чечня в контексте соблюдения прав сексуальных меньшинств. Республиканские власти отвергли критику в свой адрес."Для нас главное, что Байден говорил о том, что прекращены войны, что начался век дипломатии - это слышать, безусловно, отрадно. Конечно, к сожалению, мы не услышали каких-то заявлений о том, что отношения нужно устраивать все-таки на основе взаимного уважения, учета интересов друг друга, на равноправной основе. Это те принципы, которых мы придерживаемся сами", - сказал Песков журналистам."Что касается упоминания российского региона в основном контексте вместе с независимым государством, ну, наверное, это чуть-чуть прошляпили корректоры текстов выступления, ибо с точки зрения политической географии это неверно", - добавил Песков.Он отметил, что Чечня уже ответила на высказывания Байдена "весьма красочно и исчерпывающее".
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в мире, сша, вашингтон (город), оон, дмитрий песков, джо байден, генеральная ассамблея оон, россия
В Кремле оценили заявление Байдена о веке дипломатии
Пресс-секретарь президента Песков назвал заявление Байдена о веке дипломатии отрадным
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости.
В Кремле считают отрадным заявление президента США Джо Байдена
в Генассамблее
ООН о веке дипломатии, но сожалеют об отсутствии слов про взаимоуважение стран и равенство, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
.
Ранее Байден на 76-й сессии Генассамблеи ООН
заявил, что Вашингтон
не стремится к новой "холодной войне" и расколу мира. Байден в своем дебюте на трибуне ООН ни разу не упомянул Россию
. Особого упоминания удостоился только российский регион Чечня в контексте соблюдения прав сексуальных меньшинств. Республиканские власти отвергли критику в свой адрес.
"Для нас главное, что Байден говорил о том, что прекращены войны, что начался век дипломатии - это слышать, безусловно, отрадно. Конечно, к сожалению, мы не услышали каких-то заявлений о том, что отношения нужно устраивать все-таки на основе взаимного уважения, учета интересов друг друга, на равноправной основе. Это те принципы, которых мы придерживаемся сами", - сказал Песков журналистам.
"Что касается упоминания российского региона в основном контексте вместе с независимым государством, ну, наверное, это чуть-чуть прошляпили корректоры текстов выступления, ибо с точки зрения политической географии это неверно", - добавил Песков.
Он отметил, что Чечня уже ответила на высказывания Байдена "весьма красочно и исчерпывающее".