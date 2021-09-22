https://ria.ru/20210922/deti-1751295097.html

В Китае детям ограничили время использования TikTok до 40 минут в день

В Китае детям ограничили время использования TikTok до 40 минут в день - РИА Новости, 22.09.2021

В Китае детям ограничили время использования TikTok до 40 минут в день

Компания-владелец китайской версии приложения TikTok (Douyin) ограничила время просмотра контента для детей младше 14 лет. РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T14:05

2021-09-22T14:05

2021-09-22T14:05

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МОСКВА, 22 сен — Проект "Россия-Китай: Главное". Компания-владелец китайской версии приложения TikTok (Douyin) ограничила время просмотра контента для детей младше 14 лет.Теперь пользователи данной возрастной категории смогут пользоваться популярным приложением только 40 минут в день в любое время с 6 до 22 часов. В остальное время платформа будет недоступна. Данный "подростковый режим" будет распространяться на всех детей, которые зарегистрировались в приложении, используя свои настоящие имена.Такое решение принято с целью защитить несовершеннолетних от вредного влияния. Как отмечает телеканал, главный конкурент платформы мобильное приложение Kuaishouприняло аналогичные меры в 2019 году.Ранее власти Китая сократили время, которое несовершеннолетние могут проводить за видеоиграми. Теперь дети до 18 лет могут проводить за играми не более трех часов в неделю. Несовершеннолетним пользователям доступно до часу игрового времени в пятницу, выходные и праздничные дни.

https://ria.ru/20210820/zakon-1746530737.html

китай

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, китай